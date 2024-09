Kőkemény akcióval érkezett meg a John Wick spin-offjának első előzetese

Ana de Armas bosszúra szomjazik a 2025. június 6-án megjelenő John Wick spin-off, a Ballerina első előzetesében. Az akcióthrillerben de Armas Eve Macarrót alakítja, egy római Ruska-balerinát, aki bosszút akar állni egy bérgyilkoscsoporton, akik meggyilkolták a családját. A Ballerina a John Wick: 3. fejezet – Parabellum és a John Wick: 4. fejezet eseményei között játszódik, és a női bérgyilkost állítja reflektorfénybe, aki a harmadik Wick-filmben már feltűnt egy rövid szerepben, de akkor még Unity Phelan megformálásában – számolt be a Variety.

Fotó: lionsgate Részlet a Ballerina című filmből

A film de Armas Eve-jének eredetét is bemutatja, aki a saját bosszúhadjáratát vívja azok ellen, akik megölték az apját. A sorozatra jellemző kreatív koreográfia és intenzív akció a spin-offra is megmarad, csak ezúttal nem egy marcona, nagydarab férfi, hanem egy törékeny nő tanítja móresre az ellenfelek garmadáját fegyverrel, gránáttal, slaggal, jégkorcsolyával, esetleg puszta kézzel.

A Ballerinában maga az egész széria címszereplője, Keanu Reeves is feltűnik John Wick szerepében. Ahogy Shay Hatten író a Collidernek elmondta, Reeves jelentős szerepet játszik a filmben, Wick „igazi karakter, és nem csak afféle cameo”. A Ballerina további színészei között szerepel a visszatérők közül Ian McShane, Anjelica Huston és a néhai Lance Reddick is. Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno és Norman Reedus viszont új szereplőként vesz részt a produkcióban.

Az eredeti címén From the World of John Wick: Ballerina című alkotás a negyedik John Wick-filmet követi a mozikban, amely a sorozat eddigi abszolút legnagyobb bevételét termelte a maga több mint 440 millió dolláros világszintű bevételeivel. A John Wick már korábban is próbálkozott a terjeszkedéssel, a Peacock The Continental című előzmény-minisorozatát Mel Gibson főszereplésével 2023 szeptemberében mutatták be, viszont korántsem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.

A filmet Len Wiseman rendezi, aki korábban olyan produkciókat vezényelt le, mint a Die Hard negyedik része, az Underworld első két filmje, vagy éppen a Total Recall – Az emlékmás 2012-es remake-je. Ezután inkább a tévés produkciók felé fordult, és rendezett részeket Az Álmosvölgy legendájából, a Luciferből, a The Gifted – Kiválasztottakból vagy éppen a Mocsárlényből. Ezután tért vissza a nagyvászonhoz.

A film első, magyar felirattal ellátott és igencsak akciódús trailere alább nézhető: