Brad Pitt és George Clooney halálosan viccesek ebben az új akciófilmben

Sokat lehetne vitatkozni arról, hogy vannak-e még Hollywoodban igazi húzónevek, akik bevonzzák a mozikba a nézőket, vagy a jelenség kihalóban van. Tény, hogy a nagy öregek, mint Brad Pitt és George Clooney simán besorolhatók „az utolsó akciósztár” kategóriába, az Apple mégsem bízott annyira új filmjében, a Két magányos farkasban (Wolfs), hogy vászonra küldje azt.

A döntés egyrészt érthető, mert az almás cég befürdött már olyan címekkel, mint a Megfojtott virágok, amely 200 millió dolláros büdzséje ellenében világszerte csak 157-et hozott vissza a mozikban, és hasonlóképpen bukta volt az Argylle, a Napóleon és a frissen bemutatott Vigyél a holdra is. De tényleg ott tartunk, hogy egy Brad Pitt és George Clooney nem elegendők ahhoz, hogy tóduljanak az emberek arra, amit közösen csináltak? Úgy, hogy az Ocean’s-trilógiában nagyszerűen működtek ők ketten?

A szeptember 26-a óta az Apple TV+-on elérhető Két magányos farkas sztorija New Yorkban indít, egy hotelszobában, ahol egy Margaret nevű nő (Amy Ryan) éppen kétségbeesve sikongat, mert az általa felszedett fiatal prostituált ezen a görbe estén véletlenül úgy esett az ágyról a földre, hogy aztán nem is kelt fel onnan. Mint kiderül, Margaret nem akárki, hanem egy nagy tiszteletben álló államügyész, akire sokan felnéznek. Neki tehát nem fér bele egy magánéleti botrány, amiben fizetett szex és egy hulla is főszereplő. Mit lehet tenni, a nő telefonál, és kisvártatva megérkezik az ehhez hasonló ügyekre szakosodott takarító, méghozzá George Clooney alakításában. Majd eltelik pár perc, kopognak, és befut egy mattra ugyanúgy feketébe öltözött és gumikesztyűt viselő, Brad Pitt-féle második számú takarító is.

Itt jön a nagy kérdés, most mi legyen? Amint a film címe is mutatja, magányos farkasokról van szó, mindkét fickó ahhoz van szokva, hogy egyedül dolgozik, a hátuk közepére sem kívánják a szakmai segítséget. Jon Watts akcióvígjátékának nyilván az a nagy csavarja, hogy ők ketten kénytelenek összefogni, és az egyre bonyolultabb ügyet megoldani. Merthogy nemcsak egy egészen élőnek bizonyuló hullájuk van, hanem egy csomó drog is a nyakukba szakad, és így kell a többismeretlenes egyenletet megoldaniuk, mielőtt valaki őket takarítja el.

A Két magányos farkas egészen nosztalgikus néznivaló, és nemcsak azért, mert Brad Pitt és George Clooney jó pár éve nem dolgoztak együtt, de ez a noiros, télies, havas hangvétel bőséggel és sikerrel idézi fel bennünk a kilencvenes éveket, amikor az eredeti ötleteken alapuló zsánerfilmek még képesek voltak nagyot menni.

Pitt és Clooney, a két tapasztalt farkas

Jó kis kontrasztot jelent, hogy ehhez képest Pitt és Clooney egy pillanatra sem tesznek úgy, mintha még mindig fiatalok lennének. Épp ellenkezőleg, a két főszereplő beleáll abba, hogy őszülnek, nehezebben mozognak, recsegnek-ropognak a csontjaik, és az üldözést sem főleg két lábon csinálják már, hanem inkább egy méregdrága kocsival hajtanak, amikor Margaret „fiúja” magához tér és eszeveszetten rohanni kezd előlük. Bár egy kezemen meg tudom számolni, hogy a két főhős (az egyes és kettes számú takarító, akiket a filmben soha nem neveznek meg) hányszor lövöldözik, az egymásnak kiosztott verbális pofonok azért nagyokat ütnek. Clooney állandóan tervezget, rend- és szabálymániás, míg Pitt sokszor hátradől, röhög új társán, és ezerrel figurázza ki a másikat.

Csavarokat is kapunk a picit több mint másfél óra alatt, bár az új Pókember-trilógia miatt ismert Jon Watts egy picit belezavarodik a saját maga által írt történetbe. Stílszerűen azt kell hogy mondjam, az író-rendező a saját pókhálójába akad bele, és annak ellenére, hogy filmjének számos erőssége van, a vége valami iszonyúan összecsapott, értelmezhetetlen magyarázkodás, és még a tervezett második felvonást felvezető cliffhanger is annyira ügyetlen, hogy az ember képtelen nem felhúzni magát rajta.

A fényképezés sugározza magáról az egyediséget, ahogy Brad Pitt és George Clooney párosa is, a zenék nagyszerűek, és úgy összességében a realisztikus akciófilmes köntös is jól áll a Két magányos farkasnak.

Nem beszélve arról, hogy a Margaret elhunyt szeretőjét játszó Austin Abramsnek kijut egy olyan több perces monológ, amit vágatlanul ad elő a 28 éves tehetség a két veterán főszereplőnek, úgy, hogy a szám tátva marad. Azért nem semmi egy ilyen filmben ellopni egy rövid időre a show-t Pitt és Clooney párosától… Na és ha már akcióvígjáték, arról se feledkezzek meg, hogy az a néhány autós üldözés mennyire jól össze lett rakva, mennyire jó a ritmusuk ezeknek a snitteknek. Jon Wattsnak ebből a szempontból sem ártott, hogy a Marvel Studiosszal hosszú éveken keresztül együttműködött, a direktor képes egyik pillanatról a másikra magasabb fordulatra pörgetni a filmet.

Aki egy őszi, borongós délutánon szeretne egy oldschool hangvételű akciófilmen szórakozni, annak remek választás lehet a Két magányos farkas. De azoknak is, akik egyszerűen csak kíváncsiak rá, hogy milyen az, amikor Brad Pitt és George Clooney megmutatják, mire képesek, amikor hagyják őket, hogy lényegében olyan karaktereket formáljanak meg, mint amilyeneket egész életükben játszottak. Bár a sztori, a befejezés cserben hagyja őket, mégis kellemes a végeredmény.

6/10

A Két magányos farkas (Wolfs) magyar felirattal nézhető meg az Apple TV+-on.