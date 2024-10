A magyar filmipart sűrűn szokták ekézni, nem is teljesen alaptalanul, hiszen ahelyett, hogy tényleg modern történeteknek adna terepet, inkább közepes huszármesékkel és sárban dagonyázó Petőfikkel untatja a közönséget. Holott azért akadnak olyan zsánerfilmek – legalábbis a közelmúltban kaptunk pár ilyet –, amelyek kreatív ötletekkel tömött, kortárs alkotások. Abból a fajtából, amire tényleg büszkék lehetünk.

A legnagyobb streamingszolgáltatók kínálatából szemezgetve keresgéltünk most olyan, napjainkban készült magyar filmeket, amelyeket nem érdemes elkerülni. Sőt, a tévé elé keveredve újranézni sem árthatnak meg.

Magyarázat mindenre

Ahhoz képest, hogy Reisz Gábor olyan kiemelkedő coming-of-age filmeket adott ki a kezei közül, mint a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan és a Rossz versek, a saját élményeiből táplálkozó író-rendező legutóbbi művét, a Magyarázat mindenre című filmet nem támogatta a Nemzeti Filmintézet, helyette a szlovák filmes alap állt be mögé, hogy biztosítsa a 2023-as produkció büdzséjét. A Magyarázat mindenre szinte biztos, hogy azzal csapta ki a biztosítékot idehaza, hogy bátran beleáll az aktuálpolitikába, szembeállítja a fideszeseket és a liberálisokat, mégpedig egy Ábel nevű, éppen érettségire készülő középiskolás szemszögéből.

A Magyarázat mindenre egy picit abba is belemászik, mit jelent magyarnak lenni, mi is az a magyarság. Amikor Ábel (Adonyi-Walsh Gáspár) a töriérettségijére úgy megy, hogy kokárda van rajta, és a baloldali tanárját, Jakabot (Rusznák András) megvádolják vele, hogy megszégyenítette a gyereket, aki ezért adott elégtelen feleletet, egy konzervatív újságíró, Erika (Hatházi Rebeka) is belekeveredik az ügybe. Valahogy így válik egy hétköznapi bukásból médiaszenzáció, és Reisz Gábor amellett, hogy Ábel jobbos apja, György (Znamenák István) és a már említett töritanár közötti óriási veszekedéssel görbetükröt mutat a magyar társadalomnak arról, hogy a politika által mennyire megmérgezett légkörben élünk, a direktor arra is rámutat, hogy a média olykor ízéstelenül és szenzációhajhász módon képes tálalni eseményeket, csak azért, hogy hergelje az embereket. Ez a film olyan dolgokat feszeget, mindenféle filter nélkül, amikben benne élünk, a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválról elhozott díja is jelzésértékű, hogy fontos kortárs sztoriról van szó.

A Magyarázat mindenre a Cinego kínálatában látható először.

Zanox – Kockázatok és mellékhatások

Ahhoz, hogy valaki értelmes sci-fit készítsen, nem kellenek sem dollármilliók, sem pedig a háta mögé a Disney. Erre jó példa például a Misfits, amelyben közmunkások keveredtek mindenféle időutazós, másvilági kalandokba. Most már nekünk is van valami hasonlónk, egy kis magyar bukéval persze. AZanox – Kockázatok és mellékhatásokat2022 májusában mutatták be, és ebben egy Misi (Bálint Előd) nevű tinédzser áll a középpontban, aki a szorongására egy kísérleti gyógyszert szed. Igen ám, de egy görbe este után a srác kórházba kerül, ahol egy öreg bácsi pálinkáját meghúzza. A végeredmény? A nyugtató és a pia kölcsönhatásának eredményeképp a fiú elkezdi újraélni ugyanazt a napot, kényszerű céljává pedig az válik, hogy szerelmét, Jankát (Erdős Lili) megmentse egy, a közeli erdőben ólálkodó baltás gyilkostól.

A Zanox történetvezetése kiszámíthatatlan, az időhurokba keveredett Misiért nagyon lehet izgulni, és még a humora is nagyon rendben van ennek a filmnek. A készítő Baranyi Benőn látszik, hogy szívét-lelkét beletette a végeredménybe, és a Nemzeti Filmintézet ebben az esetben megsüvegelendő döntést hozott, hogy az Inkubátor Programjába beengedte a produkciót. Röviden, tömören ez A Magyar Sci-fi, amit látni kell, nincs kecmec.

A Zanox a Maxon, a Netflixen, a Cinegón és a Telekom TV GO-n is elérhető.

Átjáróház

A misztikus vonalnál maradva, csak éppen a fantasy zsánere felé elbóklászva a különleges magyar filmek listáján bőven helye van Madarász Isti 2022-es művének, az Átjáróháznak, amelyet a rendező Veres Attila forgatókönyvéből készített. A film olyan, mintha Tim Burton és Wes Anderson stílusát ötvözték volna, és öntötték volna nyakon némi lájtos horrorral. A történet főszereplője egy Krisztián (Bárnai Péter) nevű fiatal férfi és egy Ági (Rujder Vivien) nevű lány, akiknek a sorsuk már csecsemő korukban összekapcsolódott. Egy össze nem jött randi, egy buszbaleset, és néhány furcsa körülmény összjátéka kell ahhoz, hogy Ági azon kapja magát, hogy nincs már az élők sorában, Krisztián meg egy hullaház portásaként tevékenykedik azon, hogy itt ragadt lelkeknek segítsen megnyugvásra találni, és továbblépni. Nem mindennapi kiindulópont, az biztos.

Az Átjáróház picit olyan, mintha egy régi magyar mesét ültettek volna modernebb, szocreál köntösbe, kapunk ebben a nagyjából másfél órában három próbát kiálló hőst, egy támogató, jóindulatú boszorkányt (Kútvölgyi Erzsébet), jó adagnyi romantikát, na és egy ijesztő, a lelkekre vadászó boncmestert (Kulka János). Az Átjáróházon azért látszik, hogy kellett volna még mögé a nagyobb büdzsé, hogy a látványvilág nagyobbat üssön, de ennek a filmnek még úgy is nagybetűs, egyedi stílusa van, hogy a CGI helyenként bántja a szemet, és kilóg miatta a lóláb.

Az Átjáróház a Netflixen nézhető meg.

Larry

A legmegrázóbb történeteket mindig az élet írja. Klisé, de akkor is igaz. Főleg, ha ránézünk a Larry című filmre, Bernáth Szilárd alkotására, amely egy, a Ki Mit Tube nevű online tehetségkutatón elindult, mélyszegénységből érkezett, de rendkívüli tehetséggel megáldott borsodi rapper sztoriján alapszik. Igaz, hogy a valódi előadó, Serrano nem dadog, de ez az aprónak tűnő, mégis jelentős változtatás úgy feldobja a Larryt, hogy az valami hihetetlen. A beszédhibás, a társadalomból kitaszítottként élő fiatal srácnak nem csak anyja hiányával, hanem toxikus és erőszakos apjának (Thuróczy Szabolcs) állandó fenyegetésével és újdonsült nevelőanyja, Noémi (Szandtner Anna) érkezésével is meg kell birkóznia, miközben a siker felé tör reménytelenül.

A Larry egy felemelkedéstörténet, arról, hogy még a legpocsékabb körülmények között se adjuk fel, akkor sem, amikor úgy érezzük, hogy összefogott a világ ellenünk. Bár a cselekmény az elején nehezen indul be, a rengeteg amatőrszereplő miatt is, de ahogy halad előre a film, úgy kap el bennünket az ékszíj egyre jobban. A Larry nagy erőssége, hogy nem válik egy pillanatra se csöpögőssé, éppen ellenkezőleg, olyan naturalista tálalásban, őszintén beszél a nyomorban élő magyar társadalmi rétegekről, hogy még napok, hetek múltán is gyomorideget kapunk, ha eszünkbe jutnak a Larry képsorai. Az pedig, ahogy Vilmányi Benett alakít, örökérvényű, ez a srác egyszerűen zseni, az Ettől sem leszek ép! pedig azóta is pörög nálam a lejátszási listámban.

A Larry a Maxon, a Netflixen, a Cinegón, a Telekom TV GO-n és a Filmio kínálatában is elérhető.