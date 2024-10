A filmes cégek a biztos profit és a stabil közönségépítés végett imádják a folytatásokat, hiszen olyan kasszasikerek születhetnek, mint a Deadpool & Rozsomák, amely nem csupán rekordot állított fel, de közelmúlt Marvel-filmjeinek legjövedelmezőbbje is lett. A Joker 2019-ben hatalmas durranás volt, szintén rekorder, ezért a Warner Bros. úgy döntött, folytatást csinál hozzá annak ellenére, hogy eredetileg az alkotók egyrészes, önálló filmnek szánták. Az ötlet fordítva sült el.

A Joker: Kétszemélyes téboly 2024 leginkább várt filmjei közt szerepelt, azonban a koncepció kialakításánál Todd Phillips filmrendező és Scott Silver forgatókönyvírók húztak egy merészet: úgy döntöttek véres musicalt gyártanak a történetből, ahol Joker karaktere találkozik jól ismert képregényes társával, Harley Quinnel. A Warner Bros. teret adott az alkotók korábbitól teljesen eltérő elképzelésének, mivel az első filmnél bevált az akkori, szintén rendhagyó koncepció.

Fotó: port.hu Részlet a Joker 2 filmből

A mostani film esetében azonban nem úgy történtek a dolgok, mint ahogy azt a filmstúdió vezetői várták. Az első Joker, ami kevesebb, mint 70 millió dollárból (25,5 milliárd forintból) készült, a reklámköltéseket nem számítva egy milliárd dollár dolláros profitot termelt a gyártási költségeken felül és még egy Oscar-díjat is hozott Joaquin Phoenixnek. A Warner érhetően vérszemet kapott, így berendeltek egy folytatást, de Phillips ragaszkodott az új megközelítéshez, hisz az első filmnek is megvolt a sajátos, művészi identitása. A filmcég belement és meg is tolták a projektet mint egy 200 millió dollárral (73 milliárd forinttal), ahhoz azonban, hogy a reklámköltésekkel együtt ne legyen veszteséges az alkotás, mintegy 400-500 milliós bevételre lenne szükség.

A nyitóhétvégén Észak-Amerikában 40 millió dollár (14,6 milliárd forint) körül nyitott a film a Variety információi szerint, világszerte pedig további nagyjából 70 milliót (25,5 milliárd forintot) hozott be, így összesen 110 millió (40 milliárd forint) magasságában keresett eddig rajta a cég.

Túlértékelték

Az igazi gond mégis az, hogy ez a negyven millió is jóval kevesebb, mint amennyit szerettek volna elérni, hogy az elégséges megtérülés biztosítva legyen. A cég a 200 milliós büdzséhez 70 milliós nyitóhétvégét várt Észak-Amerikában a nyereséghez, de a kezdeti negatív felhang – kritikák és előzetesek alapján terjedő vélemények – miatt ezt átértékelték 50 és 65 millió dollár közöttre, amivel még szintén stabil anyagi helyzet alakulhatna ki.

A negyven millió azonban erős depozit ehhez képest, tekintve hogy még az elégséges összeget is tíz millió dollárral (3,65 milliárd forinttal) múlta alul.

Mindennek ellenére a hétvégén a Joker: Kétszemélyes téboly lett Észak-Amerika number 1 filmje a mozikban, ami némileg azt is mutatja, hogy a mozis érdeklődés sem volt óriási ezen a héten. Azt továbbra sem tudni, hogy vajon a film eléri-e nullpontos, mintegy 450 millió dolláros (165 milliárd forintos) küszöbértéket, de egyelőre nem tűnik bölcs dolognak erre fogadni.

Sokan értekeztek arról, hogy vajon mi lehet a Joker 2 sikertelenségének az oka, amire legtöbben a musical megközelítést mondják, bár ezt már a gyártás kezdetekor lehetett tudni, így valószínűleg nem csupán ebben rejlik a hiba. Az eredeti, 2019-es film nagy erőssége volt, hogy

a sajátos művészi, alkotói megközelítés ellenére volt egy jelentős „fan service” része a filmnek.

Felépítették a bűn bohóc hercegét olyan őrültnek, ahogyan azt számos képregényben, filmben láthattuk már, miközben nem akarták teljesen megfejteni a karakter (amúgy is sok változatban elmesélt) eredettörténetét, így némi misztikumnak, találgatásnak is helyet adtak. Részben áldozatként tüntették fel a szerencsétlen humoristát, így még azon is kaphatta magát a néző, hogy egyes pontokon nem a képregényes főgonosz, a DC történetek legikonikusabb antagonistáját látja benne, hanem szimplán egy átlagembert, aki igazságtételre szomjazik.

Fotó: port.hu Részlet a Joker 2 filmből

A második rész ennek ellenére némileg kevésbé lett rajongóközpontú, erősebben érvényesül a rendezői koncepció, miközben valóban újításról beszélünk. A sötét, gyilkos musical világát láthattuk már olyan filmekben, akár Tim Burton Sweeney Toddja, de ezt továbbvegyíteni a szuperhősvilággal már abszolút olyan terep, ahová valószínűleg csak kevés néző jutott el életében. Merész vállalás volt, ami ezúttal nem nyerte el mindenki tetszését.