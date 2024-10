A horror királyának egyik legkultikusabb alkotásából készül sorozat

Az alkotás az Amazon Prime felületén debütál majd, azonban pontos dátumot még nem tűztek ki. Az NME értesülései szerint annyi bizonyos, hogy a rendező társíróként és producerként is jelen lesz a projektben. Flanagan korábban több King sztorit is feldolgozott, akár a Bilincsben, a The Life of Chuck vagy az Álom doktor című műveket. Az író elismerően nyilatkozott a rendező munkásságáról, így nem meglepő, hogy újból együtt dolgoznak.

Bár King korábban is jelentetett meg néhány rövidebb történetet különféle folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben, valódi írói debütálás a Carrie megjelenésére datálódik. Nem véletlen, hogy a művet már többször is feldolgozták, az első változatot rögtön a kiadást követően, 1976-ban.

A Sissy Spacek főszereplésével készült film (ami John Travolta filmes debütálása is egyben) igazán minimális költségvetése ellenére sikert hozott, ráadásul két Oscar-jelölést is kapott, ami visszahatott a könyv eladásaira. A kötet több mint négy millió példányban kelt el és bestseller lett, ezzel megágyazva Stephen King máig töretlen sikerének.

Többször nekifutottak

Később az alkotás filmes franchise-zá bővült, bár nem osztatlan sikerrel. A második rész 1999-ben került mozikba Düh: Carrie 2 címmel, ami eredetileg egy független sztori lett volna, csak újraírták, hogy passzoljon Stephen King-féle novellához. Az alkotás (talán mondani sem kell) megbukott. Gyártási költségeit sem hozta vissza, pedig nem egy drága filmről van szó.

2002-ben újra hozzányúltak a kötethez, ekkor ragaszkodva az eredeti sztorihoz, majd 2013-ban újabb adaptáció érkezett Chloë Grace Moretz főszereplésével. A kritikusok és a közönség visszajelzései alapján egyik sem ért fel az eredeti filmváltozathoz,

jóllehet mindkettő esetben méltatták a főszereplőket, a 2013-as változat pedig végeredményben nyereséges volt.

Noha a folytatások, újragondolt változatok nem mindig sülnek el jól, Stephen King továbbra is az egyik legtöbbet filmre adaptált élő író napjainkban. Jelenleg is számos alkotásán dolgoznak párhuzamosan stúdiók, akár a Lionsgate és Francis Lawrence A hosszú menetelés című könyvön, Jack Bender Az intézet című köteten vagy Edgar Wright, aki A menekülő embert igyekszik filmre vinni.

Flanagan Álom doktor filmje, bár kasszát nem robbantott, kritikusi és közönségoldalról is elismert alkotás lett.

A színészeket és a történet megjelenítését is dicsérték a szakmában, továbbá Stephen King is méltatta. Az író azt is kiemelte, hogy a Ragyogás esetében sok ponton nem értett egyet Kubrick filmötletével, ezért most sokkal alaposabban vizsgálta a forgatókönyvet és vett részt a folyamatokban, de Mike Flanagan remekül megfogta a sztori lényegét.