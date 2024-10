Gary Oldman csaknem 40 év után visszatér a színpadra

Gary Oldmant 2025 áprilisában újra a világot jelentő deszkákon láthatják majd a nézők. A Suszter, szabó, baka, kémből vagy a Rosencrantz és Guildenstern halottból, esetleg A legsötétebb órából, a Sid és Nancyből vagy a JFK-ből ismerős színész Samuel Beckett Az utolsó tekercsének egyszemélyes darabjában szerepel majd Londonban.

A színész 2025. április 14. és május 17. között játssza Samuel Beckett híres öregemberét a York Theatre Royalban. Szerepe szerint egy 39 évvel ezelőtt felvett kazetta meghallgatásával küszködik. Gary Oldman ezzel visszatér pályájának első helyszínére, oda, ahol még nem sejtette, hogy karrierje milyen hollywoodi magasságokba emelkedik majd.

Gary Oldman 1979-ben kezdett ebben a színházban játszani, ahova most visszatér, de reméljük, ez nem az életmű lezárását jelenti. Oldman az év elején kereste fel a York Theatre Royalt, ekkor kezdte foglalkoztatni, hogy újra fellép a színházban. A létesítmény igazgatója, Paul Crewe úgy nyilatkozott: Beckett darabja tökéletesen illik Oldmanhez és boldogság, hogy a közönség is megnézheti, milyen, mikor a színész ikon visszatér a színpadra.

A 66 éves Oscar-díjas utolsó színházi fellépése 1987-ben volt a Serious Money című komédiában Alfred Molina, és akkori felesége, Lesley Manville oldalán. Előtte rendszeresen szerepelt színházban a királyi udvarban és a Royal Shakespeare Company társulatában is.

Az még nem nyilvános, hogy ki fogja rendezni a Beckett-darabot, de úgy hírlik, hogy Oldman dirigálja majd saját magát. Addig is láthatjuk Oldmant az Apple Tv-én futó Utolsó befutók thriller sorozatban, amit most is forgat, és a nézők szerint élete egyik legjobb alakítását hozza benne. A sorozat 7. és 8. évadát állítólag 2025 szeptembere és októbere között forgatják majd.