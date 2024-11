Itt a bejelentés a Warnertől, mozivásznakra költözik a Trónok harca

A Trónok harca film már az előkészítési stádiumban jár a Warner Bros.-nál. A stúdió csendben fejleszt legalább egy filmet, amely George R. R. Martin epikus fantasyuniverzumában játszódik – tudta meg a The Hollywood Reporter.

Több forrás szerint a projekt még nagyon korai stádiumban van, és még nincs filmes csapat, szereplőgárda vagy író. A cég azonban nagyon szeretné, ha Westeros betörne a kis képernyő után a mozikba is.

A lépés a vállalat stratégiájának változását jelentheti tulajdonosi szempontból is, ugyanis az eredeti Trónok harca-sorozat showrunnerei (David Benioff és Dan Weiss) három mozifilmmel szerették volna lezárni a sorozatot a 2019-es utolsó évad helyett. A könyveket író George R.R. Martin is lelkesedett a film ötletéért, a szerző még 2014-ben a lapnak arról beszélt, hogy a koncepciókat felvetették, az HBO azonban sokáig határozottan ellenállt az ötletnek, és inkább az HBO tulajdonaként akarta megőrizni a presztízssorozatot.

Az eredeti sorozat befejezése óta azonban számtalan változás történt a vállalat vezetői soraiban (az HBO-t most Casey Bloys vezeti, a filmstúdiót pedig Mike De Luca és Pam Abdy), valamint a filmes kontra tévés felállásban is – beleértve a filmes franchise-ok kisképernyőre és az onnan nagyképernyőkre adaptálását.

Van miből tanulni

Ott volt például Matt Reeves kasszasikere, a The Batman, amely elindította az elismert HBO-spinoffot, A pingvint, vagy a Max közelgő Dűne: Prófécia sorozata, amely Denis Villeneuve két filmjének sikere után szökkent szárba, de említhetnénk az HBO J.K. Rowling Harry Potter-regényeinek új, tévésorozat formájában történő feldolgozását is. Emellett a Warner Bros. új Gyűrűk Ura-filmeket fejleszt, miközben az Amazon A hatalom gyűrűi című tévésorozat második évadán is túl van már.

Röviden arról van szó, hogy az az elképzelés, hogy egy franchise-nak vagy filmnek, vagy sorozatnak kell lennie, már elavult.

így nem meglepő, hogy a Trónok harca lehet a következő olyan franchise, amely átlépi a formátumok közti láthatatlan határvonalat.

Az HBO 2022-ben indította útjára a sikersorozat előzményét Sárkányok háza címmel, amelynek nemrég már a második évadát tűzték műsorra. A csatorna emellett 2025-re tervezi A hét királyság lovagja című előzménysorozatot is, de egyéb ötletek is fejlesztés alatt állnak. Az egyik legizgalmasabb, feltáratlan terület továbbra is az eredeti sorozat után játszódó történetszálak felgöngyölítése lenne, mivel az összes eddigi megfilmesített utódprojekt előzménye volt a westerosi eseményeknekt.

A Trónok harca már korábban is megjelent alkalmanként a mozikban, ugyanis az HBO korábban az eredeti sorozat főbb epizódjait korlátozott számban vetítette országszerte, hogy segítse a sorozat népszerűsítését, de az még a széria része volt, nem pedig egy önálló alkotás.