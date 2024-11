Újabb részleteket szivárogtattak ki a Stranger Things befejező évadáról

Még nagyjából egy évet várniuk kell a fanatikusoknak a Stranger Things ötödik, befejező évadára, de a sorozatot készítő Netflix addig is újabb információkat csöpögtetett. A streamingszolgáltató közzétette az évad epizódjainak a címeit, amelyekből a legnagyobb rajongók akár következthetnek is a tartalomra.

November 6-a hivatalosan is Stranger Things-nap. Ezen a napon tűnt el a sorozat története szerint Will Byers még az első évadban. Az „ünnepnap” apropóján most újabb információkat osztottak meg a sorozat készítői a rajongókkal, akik 2022 óta várakoznak a lezáró évadra – derül ki a The Hollywood Reporter cikkéből.

Sokáig az a hír járta, hogy az ötödik, egyben befejező évadra 2026-ig kell várni, ezt az időpontot módosították korábban a készítők 2025 második felére, amit most ismét megerősítettek. A Stranger Things-nap alkalmából újabb morzsákat szórtak a sorozat kiéhezett rajongóinak. A Netflix most közzétette, hogy nyolc epizódból áll majd a lezáró szakasz, ahogyan a részek címeit is nyilvánosságra hozta.

A Strangers Things befejező évadának epizódcímei:

The Crawl,

The Vanishing of _____,

The Turnbow Trap,

Sorcerer,

Shock Jock,

Escape From Camazotz,

The Bridge

The Rightside Up.

Az ötödik évadot januárban kezdték el forgatni, korábban pedig mi is közzétettük az azokról megjelent fotókat, ahogyan a kulisszák mögül érkező látványos videót is.