Lehengerlő dokufilm jött az emberről, aki meggyőzte a világot, hogy képes repülni

Amikor azt halljuk, hogy Superman, a többségnek annak ellenére is Christopher Reeve neve és arca ugrik be, hogy a színész jó régen, 1978-ban bújt először a négy részre duzzadt, 1987-ig futott filmsorozatban Kal-El, vagy földi nevén Clark Kent bőrébe, azóta pedig olyanok játszották el – ugyancsak egészen komplexen és szerethetően – a szuperhőst, mint Tom Welling a Smallville-ben, Tyler Hoechlin a Superman és Loisban, vagy éppen Henry Cavill a Zack Snyder által vezényelt, a Man of Steellel megkezdett DCEU-ban.

Christopher Reeve volt az, aki zsigeri tehetségét kamatoztatva egyszerre hitette el a nézőkkel, hogy egy idegen bolygóról érkezett földönkívüli, aki keresi a helyét az emberek között, és alakította nagy átéléssel az újságíró Clark Kentet, a Daily Planet bohókás, szemüveges riporterét, aki annyiszor botlott meg a saját lábában egy munkahét leforgása alatt, hogy a jó ég sem találta volna ki róla, hogy valójában ő az acélember.

A sokak szemében első és egyetlen Superman balesetéről, arról, hogy 1995-ben Christopher Reeve miképp esett le a lóról, sérült meg a gerince, és került hátralévő életére kerekesszékbe, nyilván mindenki hallott, aki csak egy picit érdeklődik a modern Hollywood iránt. Arról viszont eddig alig lehetett bármit tudni, hogy milyen élete volt Reeve-nek ezen kívül, miképp talált rá a showbiznisz, karolta vállára, és hogy tulajdonképpen a legnagyobb hős és ikon épp akkor lett belőle, amikor már nem volt képes ellátni saját magát.

Erről, és számos kulisszatitokról rántja le a leplet a Super/Man: The Christopher Reeve Story című dokumentumfilm, mely november 5-én látott napvilágot, és körbejárja annak az embernek az életét, akiről egy ponton maga Richard Donner, a Superman rendezője teljes meggyőződéssel jelenti ki, hogy az egyetlen, aki meggyőzte a világot, hogy valóban képes repülni.

A Super/Man nem kerülgeti sokáig a forró kását, szinte egyből a Reeve-et ért lovas balesettel indít, elbeszélve, hogy a színész tulajdonképpen egy filmszerepe miatt tanult csak meg lovagolni, és éjt-nappallá téve kellett hobbija miatt később is hisztaminnal tömnie magát, ugyanis allergiás volt az állatra. Nyilván a legtöbbeket azért fogja érdekelni ez a dokumentumfilm, mert arra kíváncsiak, hogy mégis hogyan lett Christopher Reeve-ből Superman, ám az inspiráló sztori feltárásának ellenére is megforgatják a kést bennünk az alkotók,

bemutatva, hogy a sztár művészcsaládja nem igen látta az értéket abban, hogy az addig a Broadwayen forgolódó, színházi színésznek tanuló fiukból popkulturális ikon lett.

Christopher Reeve életére láthatóan rányomta a bélyegét könyörtelen apja, akinek soha semmivel nem lehetett megfelelni, nem véletlen, hogy a színészt a doku több pontján is arról halljuk nyilatkozni, hogy ő aztán nem akar olyan lenni, mint az örege, ehelyett gyermekeinek is nyugodt életet szeretne biztosítani, stabil háttérrel, kerül, amibe kerül.

Az egykori DC-sztár nagy tragédiája, hogy a magánélete minden törekvése ellenére sem kerülte el a botrányokat, és ezeket nyilván a gyermekei is megsínylették. Ha már botrányok, a doku alaposan feldolgozza azt is, hogy az 1978-as Supermanben sem bíztak túl sokan, többek között a Warner Bros egyik szemérmesen meg nem nevezett fejese sem, aki meg volt győződve róla, hogy halálra van ítélve ez a film. Aztán elkezdett befelé csordogálni mintegy 300 millió dollár a pénztárakból, jó húzásnak bizonyult tehát, hogy a teljesen névtelen Christopher Reeve-et tették meg főhősnek – olyan jelentkezőket elutasítva, mint Arnold Schwarzenegger és Robert Redford, persze mellékszereplőként beválogatva Gene Hackmant, és Marlon Brandót, hogy a poszterre ránézve mégis legyen valami húzóereje a képregényadaptációnak.

A The Christopher Reeve Story megmerítkezik abban a gyászban, amit a Superman sztárja amiatt érzett, hogy megcsípte ezt a szerepet. Mert Reeve egyszerűen képtelen volt levetkőzni magáról a szülői szigort, és a toxikus családi hátteret, melyek folyamatosan kínozták őt lelkileg, a sznobizmusról nem is beszélve. Christopher Reeve, ahogy a dokuból kiderül, mindent el is követett azért, hogy újra feltalálja magát Kal-El eljátszása után, de ő már csak Superman maradt mindenki szemében, a szuperhős, a szívtipró jófiú. Próbálkozhatott ő dekadens filmszerepekkel, modern színházi darabokkal, vissza-vissza kellett térnie a már saját korában ikonikusnak számító szerepéhez. Reeve a Superman II-re kissé morcosan mondott igent, bár a második felvonás még sikeres lett box office tekintetében,

a Superman III-ra viszont odáig emelkedett a feszültség, hogy a színész hangot kezdett adni a szórakoztatóipart tönkretevő mételynek, a kierőszakolt folytatásoknak, a Superman IV nem meglepő módon tehát egészen rossz hangulatban készült el, és a végeredmény silány lett.

Az HBO Documentary Films és a CNN Films által közösen készített alkotásban a családtagok mellett meglepően sok amerikai sztár is megszólal, többek között Glenn Close, Whoopi Goldberg, Jeff Daniels és Susan Sarandon is. A legerősebb jelenléte az egykori barátok közül azonban egy olyan személynek van, aki már Christopher Reeve-hez hasonlóan nincsen közöttünk, Robin Williamsnek, aki szobatársa, pályatársa, és lelkileg nagy támasza volt oda-vissza a Superman-filmek hősének. Könnyfakasztó, megható és lelkileg megterhelő pillanatoknak nincs hiányában ez a dokumentumfilm, amiket magunkkal vihetünk belőle, mégis a legmegragadóbb és leginkább elgondolkoztató az, amikor Glenn Close azt mondja, ha Reeve nem hal meg, Robin Williams is életben lenne még. Az archívokon pedig látszik is a Reeve és Williams közötti felebaráti, testvéri szeretet, amit nem lehet megjátszni. Valahogy hiszünk is Glenn Close-nak, és ez egy olyan műfajnál, mely néha direkt hatásvadászatra játszik, nagy dolog.

Nyilván a Super/Man nem kerülheti el, és nem is próbálja meg elkerülni annak a témának a boncolgatását, hogy mit jelent hősnek lenni. Christopher Reeve élete ennek körüljárására és bemutatására a tökéletes inspirációs forrás, aki még akkor sem adta fel a küzdelmet, amikor minden veszni látszott, és balesete miatt a karrierjét, a családjával töltött hétköznapi életét is feladni kénytelen volt a színész. Esendően, hibázni képes emberként mutatja be, de a dokuból így is kiderül, hogy Reeve mennyi energiáját ölte még nagy betegen is abba, hogy sorstársainak segítséget harcoljon ki, pénzügyi támogatást kapjanak az elnöktől, ezért pedig az egykori Superman nem csak az Oscarra ment el a lovas balesetet követő egy éven belül, emberfeletti lelki és fizikai erőt tanúsítva, hanem állandóan publikusan mutatkozott, bármennyire nem akaródzott neki.

Christopher Reeve-et úgy leírni, hogy tudják, az a színész, aki Supermant játszotta, de leesett a lóról, és többet talpra sem tudott állni, jókora ferdítés lenne. Mert bizonyos tekintetben Reeve igenis talpra állt, megőrizte a méltóságát, és köpeny nélkül is hős tudott maradni.

Nem csoda, hogy azok a nézők, akiknek volt szerencséjük nagyvásznon látni a Super/Mant, arról számoltak be, hogy bizonyos pillanatokban a közönség egy emberként zokogott a látottakon. Még egy életrajzi filmhez képest is lehengerlő erejű a The Christopher Reeve Story, aminek a végére mi magunk is hinni kezdünk benne, hogy Christopher Reeve valóban képes volt repülni.

9/10

A Super/Man: The Christopher Reeve Story várhatóan a Maxra érkezik idehaza.