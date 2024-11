Irdatlan bukás a Gladiátor II, pedig még a melegcsókot is kivágták belőle

Denzel Washington egy interjúban elárulta, hogy karakterének a Gladiátor II-ben volt egy csókja egy azonos nemű karakterrel, amit fel is vettek, ám a vágásnál Ridley Scott rendező úgy határozott, hogy mégsem marad benne a végleges változatban. „Kivágták, mert nyuszik voltak hozzá” – mondta a színész arra utalva, hogy Scott nem merte bevállalni a jelenetet a nagyközönség előtt.

Denzel Washington elárulta, hogy az azonos nemű csókját kivágták a Gladiátor II-ből. A The Independent szemléje szerint egy friss interjúban Washington, aki a kegyetlen üzletembert, Macrinust alakítja Ridley Scott legújabb filmjében, azt a kérdést kapta: „Mennyire meleg a római birodalom?”

Valójában megcsókoltam egy férfit a filmben, de kivették, kivágták, azt hiszem, nyuszik voltak hozzá

– válaszolta a színész. „Egy srácot teljesen szájon csókoltam, és azt hiszem, erre még nem álltak készen. Öt perccel később megöltem. Ez a Gladiátor. Ez a halál csókja” – mesélte a Gayetynek.

Nem ez az egyetlen csók, amit kivágtak – Paul Mescal elárulta, hogy egy közte és Pedro Pascal között rögtönzött csókot is kivettek a filmből.

„Volt egy pillanat, amikor a Pedróval való harcjelenetemet próbáltuk, és a jelenet vége felé támadt egy ötletem, hogy megcsókoljam Pedrót a homlokán” – mesélte Mescal az Entertainment Weeklynek. „Az egyik felvételen megcsináltam, és rádión üzenetünk Ridley-nek [a videófaluban], én pedig így szóltam: »Ridley: Puszi a homlokra, tetszett? Igen vagy nem?'«

Egy másodpercig rádiócsend volt. A rádiója recsegett vissza, és Ridley így szólt: »Attól tartok, igen«

– mesélte Mescal.

De miért?

Az Oscar-díjas 2000-es film folytatása, – amelynek főszerepében Russell Crowe Maximust alakította –, évekkel azután veszi fel a fonalat, hogy Crowe karaktere az eredeti filmben meghódította a Colosseumot.

A folytatásban Maximus unokaöccse, Lucius (Paul Mescal) a gladiátorok brutális életére kényszerül, megpróbál bejutni a Colosseumba, hogy visszavegye a római birodalmat, amelynek ő a jogos örököse. Eközben a Denzel Washington által alakított Macrinus egy volt rabszolga, aki nagy vagyonra tett szert, és érdeke, hogy más gladiátorokat foglyul ejtsen és rabszolgasorba taszítson.

A filmről szóló első, tesztvetítéses kritikák túlnyomórészt pozitívak voltak, viszont tudjuk, hogy azoknak nemigen lehet hinni, hiszen a sajtó kiemelt képviselői általában ritkán festenek hiteles képet az első vetítések alapján egy-egy alkotásról. Ám a mozis bemutató után már árnyalódni is kezdett ez a pozitív kép, majd nagyon gyorsan negatívba fordultak az értékelések.

A film jelenleg a Port.hu-n 5,5 ponton áll, ami nem egy acélos eredmény minden idők egyik legjobb filmjének folytatásától, az IMDB-n meglepően pozitív, 7-es értékeléssel áll a Gladiátor II, a Metacriticen pedig 67 százalékon tanyázik jelenleg Ridley Scott újdonsága, viszont ebbe a 34 kritikába – amelyekből összejött az átlag – beletartoznak az első tesztvetítések ajnározó írásai is, mint például a The Entertainment Weekly 100 százalékos kritikája, ami, valljuk be, nem túl hihető.

A magyar oldalakon pedig rendszerint szétkapták a filmet és a „filmtörténelem legfeleslegesebb folytatásaként” hivatkoznak rá a filmes oldalak. Kritikánkban kollégánk sem volt elájulva Ridley Scott alkotásától, „gyalázatosan rossznak” nevezte írásában, és tízből mindössze 2,5 ponttal „jutalmazta” a filmet.