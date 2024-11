Colin Farrell az Indexnek: Magyarokról mintáztuk a Pingvin karakterét

Ahhoz, hogy a Maxra heti jelleggel érkező drámát az év legjobb sorozatai között emlegessék, nyilván kellett a felismerhetetlenségig maszkírozott Colin Farrell visszatérése, Cristin Milioti meglepően erős debütálása a megtört Sofia Falconét alakítva, de nagy bravúr volt a showrunnertől, a mexikói származású, korábban a Chuckon, az Agents of S.H.I.E.L.D-en és az Impulse című Youtube Red-sorozaton közreműködő Lauren LeFranctól is, hogy a nyolc részes évadot így kézben tartotta.

A Pingvin utolsó epizódja kapcsán rendezett sajtótájékoztatón, melyen az Index is részt vett, Colin Farrell jóvoltából nem csak az derült ki, milyen közvetlen hatással voltak a magyarok Oz Cobb figurájára, de a készítő, Lauren LeFranc is bevallotta nekünk, mely jelenetek megírása jelentette számára a legnagyobb nehézséget.

Fotó: Warner Colin Farrell és sorozatbeli karaktere, a Pingvin

A kétszeres Golden Globe-díjas és Oscarra jelölt ír színész elárulta a Batman-gonosz megalkotásával kapcsolatban:

„Sok kísérletezéssel járt, mire felvette végső formáját a Pingvin karaktere. A hotelszobámban folyton fel-alá járkáltam, és a bicegést gyakoroltam. A beszédtanárommal, akivel most már 7 vagy 8 különböző projekten dolgoztam együtt, rengeteg időt öltünk bele, hogy egyáltalán hogy szólaljon meg Oz Cobb. Vele a Batman-film előtt két hónappal ültünk össze először, Jessica Drake-nek hívják, nagyszerű szakember, szabályos könyvtárat épített az évek alatt a világ legkülönbözőbb akcentusaiból.

Az összes közül azt találtuk legérdekesebbnek, ahogy a magyarok beszélnek angolul, de a dél-afrikaiak angol kiejtését is sokszor meghallgattuk inspirációként.

Ezen kívül egy 70-es években élt, bronxi üzletember beszédére támaszkodtunk, őt is sokat hallgattuk. Úgy raktuk össze a Pingvin karakterét, mintha egy puzzle-ön dolgoznánk. Mire a filmforgatásig eljutottunk, már megvolt a beszédstílusom és a bicegésem is, bár utóbbinak csak a sorozatban vettem hasznát, a 2022-es Batman-filmben vagy autós üldözésben vettem részt, vagy a falhoz voltam láncolva. Ott még Oz Cobb fizikai oldalát nem domboríthattam ki ekkora mélységekben, mint a szériában.”

Lauren LeFranctól, a Pingvin készítőjétől arról érdeklődtünk, hogy mivel a sorozat kezdő és befejező epizódját is ő írta, melyiket érezte nagyobb kihívásnak, amelyre az alkotó a következőképp felelt:

„Showrunnerként a sztori egészéért felelek, összességében nézem a nyolc epizódot, és szerencsére ügyes írókkal működtem együtt, hogy a végeredmény olyan legyen, amilyen. Bizonyos jelenetek, és ezekből nincs is kevés, íróként tényleg kihívás elé állítottak, ezt be kell valljam. Belehelyezkedni abba az érzelmi állapotba, amiben a karakterek egy-két jelenetben voltak, nem volt könnyű. Az első epizódból eszembe is jut egy ilyen...

Oz és Alberto jelenete elég kemény diónak bizonyult, elég sokat szenvedtem a megírásával, de végül csak fel sikerült törnöm. Hosszú jelenet, és a Pingvin különféle húzásokkal próbálkozik közben, trükközik, játszik az áldozatával, és ezek között kellett úgy elnavigálnom, hogy a snitt végére kapjanak a nézők egy képet arról, hogy miféle ember is a sorozat címszereplője, milyen férfi ő.

Egy okos, de rémesen gonosz gengszter egyszerre, aki felindulásból lelövi Alberto Falconét, és még büszkén röhög is rajta, hogy aztán rájöjjön, elcseszte, mert a család ezért a fejét fogja venni, ha rájönnek. Ez volt az a jelenet, amikor Oz hangját meg kellett, hogy találjam.

Az évadzáró 11 perces jelenete, melyben Sophia, Oz és Francis szerepeltek, hasonlóképpen megizzasztott. Amikor a vázlatát írtam ennek a snittnek, egyszerűnek hangzott az egész, mire azonban eljutottam a megvalósításig... örültem, hogy ilyen jó színészeink vannak, nélkülük nem tudom, mi lett volna. A sorozat tónusa főképp rajtuk állt vagy bukott, mindenki egy picit karikatúra-szerű volt, persze emberi is egyben. Abban az esetben viszont, ha bármelyik színész túlzásba esett volna, tönkre vághatta volna egy személyben a produkciót. Igen, ez egy Batman-világban, Gothamben játszódó sorozat, ugyanakkor számomra, alkotóként fontos volt, hogy a nézők bele tudjanak helyezkedni ezeknek a karaktereknek a helyzetébe, és át tudják érezni a néha morálisan megkérdőjelezhető döntéseiket.”

A forgatókönyvet Colin Farrell sem győzte dicsérni, aki ugyanerre, a lapunk által feltett kérdésre úgy felelt:

„A gengszterzsáner szabályait nem lehetett elkerülni, és teljesen áthágni azokat, de úgy vélem, a sorozat forgatókönyve, az erős írás tisztán látszik a végeredményen. Több író is dolgozott a Pingvinen, és bár különböző háttérből jöttek, a tónus egységes maradt. Egy picit egy korábbi filmemre, A homárra emlékeztetett a széria, annak is fura volt a stílusa, de pont az egyediségétől működött annyira.

A Pingvin is úgy mutatott be egy ronda, sötét, és groteszk világot, hogy a forgatókönyv végig beszélt hozzánk, színészekhez, és reméljük, a nézőkhöz is.

Arra a kérdésre, hogy úgy gondolja-e, Oz Cobb karaktere hasonló mérföldkővé válhat-e a maffiafilmek műfajában, mint Tony Soprano, Colin Farrell nevetve válaszolt, a főszereplő elmondta, kizártnak tartja a dolgot. Különben is, a Pingvin személyiségét inkább Fredo Corleone alapján építették fel, klasszikus kívülállónak, aki nem találja a helyét a világban, testi defektusai miatt pedig úgy érzi, a világ rögtönítélő bíróságának az állandó áldozata.”

A Pingvin összes része a Maxon streamelhető szinkronnal és magyar felirattal.