Kiderült, miért hagyta ott Kevin Costner a sikersorozatát

Már régóta tudni lehetett, hogy Kevin Costner nem szerepel majd a Yellowstone-ban, azonban idáig nem volt egyértelmű, végül miért hagyta ott a forgatást. Most erre is fény derült.

Alig pár hónapja, hogy Kevin Costner bejelentette, nem tér vissza a Yellowstone című neowestern főszerepében, az indokról azonban keveset lehetett hallani. Az Index is megírta, hogy a színész májusban a GQ magazinnak elmondta: az eddigi távollétét a felosztott struktúra indokolta. Állítólag részt vett volna az ötödik évadban is, ám annak két részre szakítása bezavart a Horizont-projektbe. Costner ugyanis az utolsó másfél évben már párhuzamosan dolgozott a saját filmjén és a sorozaton is.

Kevin Costner szerint a Yellowstone forgatókönyve olyan sokáig nem jutott el hozzá, hogy már csak egy hete maradt befejezni a sorozat forgatását, mielőtt belekezdett volna a másik projektbe. A színész csalódott, hogy sem a Paramount, sem a 101 Studio nem kelt a védelmére.

Az indokról a People magazin információi szerint a forgatókönyv hiánya tehetett, ugyanis Costner egy időre otthagyta a filmes stábot, hogy a Yellowstone csapatával dolgozzon, azonban a helyszínen tapasztalta, hogy nincs is nekik forgatókönyvük.

A végén azt olvashattátok, hogy azt mondtam: »Nézzétek, a saját filmemet csinálom. Ha azt akarod, hogy egy hetet dolgozzak, mert meg akarsz ölni, vagy bármi mást, akkor tudok adni neked egy hetet.« Tényleg nem volt annyi hetem, hogy adjak nekik egy hetet, de azt mondtam, hogy megteszem. Aztán ezt úgy forgatták, hogy csak egy hetet akartam dolgozni

– fogalmazott Kevin Costner.

A színész hozzátette, hogy soha nem a Yellowstone iránti elkötelezettsége volt a kérdés, hanem inkább a rajta kívül álló tényezők örvénye, ami kihívássá tette a dolgokat. Costner arról is beszélt, hogy a sorozatban részt vevő többi szereplőtől nem kapott támogatást, amit meglehetősen furcsának talált a részükről.