„A csók egy baromság” – Ridley Scott cáfolta Denzel Washington állításait

A Gladiátor 2 kimondottan megosztóra sikeredett a visszajelzések alapján, és hiába dicsérik jó páran az akciójeleneteket, elég sok hideget is kapott a film a történetvezetés miatt. Az elmúlt napokban az is nagy médiavisszhangot kapott, hogy Denzel Washington csókjelenetét, amit egy másik férfival játszott, kivágták, mert a készítők „nyuszik voltak” hozzá, azonban Ridley Scott most tagadta ezt, kiemelve, hogy a jelenet ilyen formán meg sem történt.