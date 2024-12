Vannak sorozatok, amelyek képesek arra, hogy már az alapötletükkel elérjék, hogy az ember távirányítót akarjon ragadni. Pont ilyen a Beépített öregúr, a Netflix november 21-én közzétett új vígjátékszériája, amelyben Ted Danson alakít egy Charles Nieuwnedyk nevű nyugdíjas mérnököt, aki elhunyt nejét gyászolja, és egyszerűen képtelen ez után a tragédia után bármi értelmet adni a további életének. Mármint addig a pillanatig, amíg Charles meg nem lát egy újsághirdetést, amiben egy magánnyomozó, Julie Kovalenko (Lilah Richcreek Estrada) kifejezetten idős asszisztenst keres maga mellé. Na és a misszió? Beköltözni és beépülni egy puccos, San Franciscó-i idősek otthonába, ahol ékszertolvaj szedi az áldozatait... és végül persze az sem árt, ha kézre kerül a tettes.

Fene se gondolná, de a Beépített öregúr megtörtént esetet vesz alapul, amelyből korábban The Mole Agent címmel dokumentumfilm is készült. Bevallom töredelmesen, hogy én azt nem láttam, de abból kiindulva, hogy egy magándetektívnek a valóságban is ilyen őrült ötlete támadt, mint ebben a Netflix-sorozatban, ki lehet jelenteni, hogy a legjobb sztorikat tényleg az élet írja. Klisés gondolat ide vagy oda, de akkor is igaz.

Nyilván el lehetett volna rontani még így is ezt a sorozatot, a Netflixnél meglepően sokszor képesek arra, hogy bántóan középszerű, feledhető és mindenféle popkulturális jelentőséget nélkülöző produkciókat adjanak ki a kezeik közül. Amikor meg véletlenül betalálnak, akkor egy évad után meghökkentő hirtelenséggel kaszálják el a gyöngyszemeiket. Remélhetőleg a Beépített öregúr nem jár hasonlóan, és nem kap kegyetlen kaszát, mert a készítő, Michael Schur újfent rátapintott valami remekre. A televíziós alkotót nem biztos, hogy kapásból mindenki ismeri, de ha azt mondom, hogy The Good Place, esetleg Brooklyn Nine-Nine vagy éppen Parks and Recreation és Office, akkor sokak szeme csillanhat fel.

Csillanjon is, mert a showrunner megint sikerrel összerakott nekünk egy olyan történetet, ami a maga visszafogott, elegáns módján eszméletlenül vicces, optimista, életigenlő és drámai, valamint elgondolkoztató, attól függ, hogy épp egy-egy fordulat mit kíván meg.

A Netflix új sorozatának nem más kölcsönöz stílust és afféle idős James Bond-személyiséget, mint a Golden Globe- és Emmy-díjas Ted Danson, az amerikai tévéipar megkerülhetetlen szitkomsztárja, aki a The Good Place után is magabiztosan brillírozik, amikor a botcsinálta nyugdíjas detektívet kell hoznia a Beépített öregúrban. Ted Dansonnak egyszerre megy az, hogy átadja nekünk, Charles mennyire magányos és szomorú, hogy aztán két perccel később már egy próbaküldetésen bénázzon a főszerepben az alig 30 perces pilotban – amely egyébként elmés módon a Tinker Tailor Older Spy, kackac címet kapta. Igaz, hogy már csak a második epizódba fér bele, de a lendület nem törik meg még akkor sem, mikor a főhős elkezdi botcsinálta módon megkedveltetni magát az idősek otthona lakóival. Azokkal az emberekkel, akik közül ki akarja halászni a tolvajt.

Kifejezetten üdítő, hogy épp e körül a téma körül forog a sztori, mert Hollywood és a szórakoztatóipar valahogy hanyagolja az időseket, a reklámokból is üvölt, hogy légy fiatal, feszes, ne legyenek ráncaid, rettegj az öregségtől. Itt meg azt látjuk, hogy 70-en felül is van bőven élet, a karakterek elmések, viccesek, megvannak a hobbijaik, barátkoznak, kapaszkodnak egymásba, amikor arra van szükség, és ugyanúgy vágynak alapvető dolgokra, mint például a szerelem.

Nem lehet nem összehasonlítani a Beépített öregurat a Gyilkos a házban című, nagy sikerű vígjátékszériával, amelyben Selena Gomez, Martin Short és Steve Martin true crime imádóként járnak utána bűnügyeknek. A Netflix-sorozat egy ponton ki is kacsint a kvázi „vetélytársára”, amiért jár a kalaplengetés, és pont a Gyilkos a házban a legjobb példa arra, hogy egy hasonló koncepcióból más bűntények felderítésével akár több etapot is megérhet egy ilyen produkció.

Én személy szerint drukkolok a Beépített öregúrnak, mert a legnépszerűbb streamingszolgáltató végre kiizzadt magából egy olyan sorozatot, aminek szíve-lelke van.

Tény, hogy a humoron senki nem fog hangosan nevetni, inkább olyan csendesen mosolygós szériáról van szó, ellenben az érzelmes, drámai jelenetek nagyon ülnek és nagyon ütnek. A Beépített öregúr szentimentalizmusán iszonyúan meg lehet hatódni néha. Bár a The Good Place készítőjétől minimum, hogy azt várjuk, hogy legyen a sorozatában valami plusz, ami kiemeli a tengerből. Itt egy erős főszereplői alakítás, jó és fordulatos írás és érzelmi hullámvasút az, ami a végeredményt kiemeli az átlagból.

Itt-ott sántít azért ez a megtörtént eseten alapuló sorozat, túlhúzzák a Charles lánya és az ő családja körül forgó szálat, és hasonlóképp túlzásba viszik azokat a jeleneteket, amikor a nyugdíjasotthon lakói füveznek, isznak, és játsszák a tinédzsert. Értjük a mondandót, de néha sok, amikor ugyanazt próbálják ugyanúgy részről részre a szánkba rágni. Annak ellenére, hogy a Beépített öregúrnak néha recseg a térde, és fáj a dereka, a maga műfaján belül igenis emlékezetes, és 2024-ben a maga műfaján belül az egyik legügyesebb próbálkozás. Hiánypótló darab, aminek ráadásképp meglepően szép a fényképezése, és jó a zenéje. Mi kell még?

8/10

A Beépített öregúr a Netflixen nézhető meg szinkronnal és magyar felirattal.