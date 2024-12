Bár a mozikból kikopott a Star Wars, a Disney-nél gőzerővel dolgoznak azon, hogy az Andor után újabb közönségkedvenc gyöngyszemet tegyenek le az asztalra, mely a messzi-messzi galaxisba kalauzol. Talán épp ezért döntött úgy az egeres stúdió, hogy igent mondanak a Star Wars: Kóbor alakulat ötletére, melyet egy napjainkban iszonyúan populárisnak számító készítőgárda hozott nekik a tárgyalóasztalhoz.

A Kóbor alakulatot ugyanis a legújabb, Tom Holland főszereplésével készített Pókember-trilógia rendezője, Jon Watts és hasonlóképp tehetséges alkotótársa, Christopher Ford álmodták meg. Ők ketten abból indultak ki, hogy egy, az 1985-ben vászonra tűzött Kincsvadászokra, avagy eredeti címén a The Gooniesra hajazó, elveszett gyerekekre fókuszáló Star Wars-kalandsorozatra minden bizonnyal lenne igényük a már felnőtt, és gyerek lelkű nézőknek egyaránt.

A Star Wars: Kóbor alakulat története egy biztonságos, futurisztikus kertvárosra emlékeztető bolygón veszi kezdetét, ahol néhány kisgyerek, az örök álmodozó Wim, legjobb barátja, Neel, a vehemens Fern és a maga visszafogott módján zseniális KB tesznek hatalmas felfedezést... ennek vége lesz az, hogy ők négyen egy ijesztő, már-már horrorisztikus droid oldalán nagy kalandra indulnak a galaxisban. Lesz itt minden, űrkalózok előli menekülés, sőt, még Jude Law alakításában egy rejtélyes Erő-használó is tiszteletét teszi. A Kóbor alakulat előtt azonban csak egy cél lebeg, élve megúszni a rögtönzött osztálykirándulást és hazatérni a planétájukra, amelyről időközben derül ki, hogy érdekesebb, mint azt maguk a gyerekek valaha gondolták.

Gyerekként a messzi-messzi galaxisba csöppenni...

A Disney szervezésében egy online interjú keretein belül az Index is kérdezhette az MCU sztárrendezőjét, Jon Wattsot és író-producertársát, Christopher Fordot. A kerekasztalos beszélgetés során lapunk először is arra volt kíváncsi, mennyire zajlott könnyedén a zöldfülű, kisgyerekekből álló szereplőgárda és az Oscar-jelölt Jude Law összeismerkedése és együttműködése a forgatásokon. Egyáltalán, mennyire viselkedhettek gyerekként a főszereplők?

Erre Christopher Ford úgy fogalmazott:

„Semmi panaszunk nem lehet a gyerekszereplőkre, nagyon profin viselkedtek ahhoz képest, hogy szemtelenül fiatalok. Ugyanakkor nem akartuk szőnyeg alá söpörni azt a tényt sem, hogy mennyire kaotikus 10 évesnek lenni. A forgatáson olyan környezetet igyekeztünk teremteni nekik, ahol úgy érezhették, önmaguk lehetnek. Gyerekek lehetnek. Nyilván Jude Law is nagy segítség volt ebben, aki igazi vezéregyéniségként garantálta, hogy a csapat összeálljon, és a gyerekszereplők is kihozzák magukból azokat a kvalitásokat, amiket a casting alatt megláttunk bennük.

A gyerekek megtanulták, milyen mértékű képzelőerőre van szükség a színészethez. Ha eltekintünk a tudományos-fantasztikus körítéstől, a látványos és komplex díszletektől, a Star Warstól egészen különböző műfajokban is elvárt, hogy a felnőtt színész beleélje magát egy fiktív szituációba. Mondjuk, amikor a sorozatbeli nejével vitatkozik, nem látszódhat rajta, hogy tudatában van a kameráknak, a stábtagoknak, annak, hogy mesterségesen előállított a szituáció. Mert ha látszik rajta, akkor lőttek a nézői élménynek.”

Majd Jon Watts hozzátette:

„Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos egy ilyen ifjúsági, családi sci-fi sorozatnál, hogy senki ne tűnjön erőltetettnek és megjátszottnak. Ki kellett hoznunk a lazaságot, és az izgalommal teli kalandvágyot mindenkiből.

Richard Donner, a The Goonies rendezője mondta nekem annak idején, hogy meg kell várni, amíg azok a karakterek betoppannak az ajtónkon, akiket papírra álmodtunk. Szerencsénk volt, mert bár sokat kellett keresgélni, de végül csak betoppantak.”

Toxikus rajongók vs Star Wars-készítők

Nyilván kíváncsiak voltunk arra is, hogy a Kóbor alakulat készítői mit szólnak ahhoz, hogy főképp a Redditen, de a magyar fórumokon, Facebook-csoportokban is észrevehetően megfáradtak a rajongók. Nagy általánosságban sokan toxikusan, a Disney által készített filmek és sorozatok miatt extrém szkepticizmussal fordulnak a Star Wars felé.

„Nem tudjuk megakadályozni, hogy toxikusan viselkedjenek a Star Wars-rajongók az online térben. Ha ahhoz van kedvük, garázdálkodjanak nyugodtan, az ő gondjuk. E mögött az irtózatos negativitás mögött az az igény állhat, hogy a nézők még mindig arra az élményre vágynak, amit a messzi-messzi galaxis régen kiváltott belőlük. Menekülni szeretnének a hétköznapokból, egy nagy kalandot várnak a Star Warstól. Ezt próbáltuk mi is elhozni a Kóbor alakulattal nekik, megfejelve azzal a jól ismert bonyolult mitológiával, amit George Lucas megteremtett, és ami az ő géniuszának a megnyilvánulása.

Mi is szerelmesek vagyunk a Star Warsba, és amellett, hogy mindenkit arra szeretnénk emlékeztetni, hogy voltak egyszer ők is csillogó szemű gyerekek, minden erőnkkel azon vagyunk és voltunk, hogy ne gyalázzuk meg a Star Warst, és George Lucas örökségét

– üzenték kifejezetten a magyar rajongóknak célozva a Kóbor alakulat készítői.

George Lucas örökébe lépni ijesztő feladat

Jon Wattsék a magas elvárásokkal kapcsolatban hozzátették:

„Rémisztő számunkra belegondolni, hogy maga George Lucas a Kóbor alakulat nézői között lehet. Miközben írtuk a forgatókönyveket, igyekeztünk egy kicsit Lucas fejével gondolkozni, hogy ő milyen stílusban, mennyi játékossággal, komolysággal valósítaná meg az éppen következő fordulatot.

George Lucas egy kicsit mindvégig a fejünk felett lebegett, abból a nagy kérdésből indultunk ki, vajon ő hogyan építené be a kalózokat a Star Wars-univerzumba. Nyilván a régi filmekben is felbukkant az ötlet, Han Solót is előfordult, hogy kalóznak nézték, de a gyakorlatba ültetve nem volt annyira könnyű feladat.

Megcsináltuk a házi feladatunkat, régi kalózfilmeket néztünk az 1930-as és 40-es évekből inspirációként, olyanokat, mint a Hét tenger ördöge és Blood kapitány. Arra törekedtünk, hogy megmutassuk, több fajta rossz is létezik a Star Warsban, és a kalózok sokkal kaotikusabbak a rohamosztagosok rendezett soraival vonuló Birodalomhoz képest.”

A Star Wars: Kóbor alakulat című új sorozat december 3-án debütál idehaza is a Disney+-on, mégpedig az első két epizódjával. A teljes évad nyolc részből áll majd.