Amikor közeleg a karácsony, feltámad bennünk az igény, hogy megidézzük a gyerekkorunkat, amikor még volt egy kis varázslat, és várakozás az ünnepekben az üres fogyasztói és ajándékvásárlási kényszer helyett. Nagy szerencse, hogy bár a Star Warst és a Harry Pottert hiába keressük, az Álomgyár így is menetrendszerűen időzít valami olyan néznivalót a mozikba, amely a rideg hétköznapokból való menekülést lehetővé teszi. Még ha csupán két-három óra erejéig is. Tavaly a Charlie és a csokigyár előzményfilmjével, a Wonkával ünnepelhettünk, idén pedig, mit hoz a sors, újfent egy zenés prequel jutott. Nem más, mint az Óz, a csodák csodája világában játszódó Wicked, mely egy sokak számára ismert, elvarázsolt világban mutatja be két, egymástól nagyon eltérő boszorkány barátságát és küzdelmét.

A december 5-én idehaza is bemutatott, Wicked című mozifilmnek alapul szolgáló musicalt 2003-ban állították először a színpadra a Broadwayen, azóta Stephen Schwartz alkotása jó sok pénzt, 1,7 milliárd dollárnál is többet harácsolt össze a pénztáraknál, világszerte 65 millió nézőnél és 6 milliárdos bevételnél tart. Talán nem csoda, hogy Hollywood is meglátta benne az esélyt, hogy ők is megszedjék belőle magukat. Fennállt az esélye, valljuk be, hogy rókabőr lehúzás lesz a végeredmény, egy lelketlen, hosszú és unalmas blockbuster, ami gyorsan a feledés homályába vész... de nem így lett.

Nem spoiler, ha elárulom, a Wicked utcahosszal a legmeghatóbb varázslós film a Harry Potter óta.

Az, hogy sikeres adaptációról beszélhetünk, legfőképp a főszereplőknek köszönhető. Mind Cynthia Erivo, mind pedig Ariana Grande telitalálatnak bizonyulnak, az egyre hevesebb Oscar-versenyben nehéz lenne megmondani, hogy a két főszereplő közül ki érdemelné meg jobban az elismerést. A történet, ahogy már fentebb említettem, Óz csodaországába kalauzol, és a végén kezdjük, amikor a talpig rózsaszínbe öltözött, varázspálcáját lengető Glinda (Ariana Grande) épp azt ünnepli a néppel, hogy végre legyőzte a gonosz nyugati boszorkányt, Elphabát (Cynthia Erivo). Ekkor teszi fel valaki a kérdést az északi jó boszorkának, hogy ők ketten nem-e barátok voltak egyszer. Valahogy így kanyarodunk vissza a kezdetek kezdetére, hogy meglássuk, mi mozgat egy papíron ennyire gonosz karaktert, mint a zöld boszi.

Nyilván a helyzet nem ennyire egyszerű, mint amilyennek kinéz. Elphabára sem lehet ráhúzni gondolkozás nélkül, hogy velejéig romlott lenne. Inkább áldozat ő, a körülményeké, és a társadalomé, akik ránéztek, és már gyerekkorában elkönyvelték megvetendő furcsaságnak a bőrszíne miatt. Nem is Elphaba, hanem kerekesszékes testvére, Nessarose (Marissa Bode) az, aki felvételt nyer a Shiz Egyetemre, egy mágikus iskolába, ami nagyjából a Gossip Girl-beli Upper East Side és a Roxfort glitteres találkozásaként írható körbe. A nagy csavar, hogy az itteni „Dumbledore”, azaz a Michelle Yeoh által alakított Madame Morrible ahelyett, hogy a mindenkit elbűvölő Glinda miatt esne hanyatt, inkább a páratlan mágikus képességekkel megáldott Elphabát veszi a szárnyai alá.

A későbbi északi és nyugati boszorkány se veled, se nélküled kapcsolata igazi vargabetűket ír le innentől a szemünk előtt, elvégre Elphaba és Glinda szobatársakká válnak, nem értik és emiatt gyűlölik egymást, majd később kénytelen-kelletlen összebarátkoznak, hogy egy sármos lovag, Fiyero (Jonathan Bailey) miatt újból összekülönbözzenek, mígnem eljutnak odáig, hogy magát Ozt, a varázslót (Jeff Goldblum) is meglátogassák egy fontos ügyben.

Musicalről van szó, a Wickedben tehát rengeteget énekelnek, és bár akad néhány betétdal, ami jellegtelenebb és időhúzásnak érezhető, a végig remek Ariana Grande simán elviszi a hátán e tekintetben a filmet. A „Popular” című dalt Grande olyan beleéléssel, mindenféle pátosz nélkül, inkább stílust és eleganciát sugározva adja elő, hogy biztos, hogy sokan ronggyá fogják hallgatni Spotify-on. A film egyik csúcspontja ez a jelenetsor, amikor Glinda megígéri a folyton feketébe öltöző, rút boszorkány szerepkört szívesen felvevő Elphabának, hogy kicsinosítja, hogy végre népszerű legyen. De a készítő, Jon M. Chu a végére is jó érzékkel helyez el egy slágert.

A „Defying Gravitynek”, és az eposzi méreteket öltő tálalásnak – amikor Elphaba elfogadja sorsát és a történetben betöltött szerepét – köszönhető, hogy a végén úgy kelünk fel a székből, hogy simán néznénk tovább. Jó húzás, hogy itt nincs cliffhanger, helyette a befejezés grandiózus és izgalmasan gondolatébresztő.

Bár ezúttal nem szúrták el, Hollywood hatalmas rákfenéje kezd lenni, hogy minden blockbustert kettészednek. A magyar cím ebből a szempontból át is veri a nézőket, mert simán Wickedként reklámozzák, ahelyett, hogy korrekten odaírnák, hogy Wicked: Part One. Mert itt még főleg az iskolás időkkel és kalandokkal foglalkozunk, a mindent eldöntő, nagy csata csupán a második felvonásban érkezik Dorothyval együtt. A „To be continued” felirat tényleg csak azért nem hervasztja le az embert, mert csúcsponton lövik le az eseményeket, amelyeket viszont csak jövő novemberben láthatunk csúcsra járni, ekkor mutatják be ugyanis a folytatást.

Az emberek Ariana Grandéval kapcsolatban sűrűn elfelejtik, hogy sorozatsztárként kezdte a Grammy-díjas énekesnő. Itt minden kvalitását beveti a 31 éves sztár, aki ezt a cukiskodó, mindig pinkben feszítő, de azért számító és felkapaszkodó karaktert zsigeri természetességgel hozza. A folyton negédes félmosolyokat villantó, zöldre festett, abszolút kívülálló szerepében Cynthia Erivónak is hálás dolga van, tegyük hozzá gyorsan, aki egy közismert főgonoszt tesz nagyon kedvelhetővé. Sőt, a későbbi nyugati boszorkánynak bőven lehet szorítani, és ahogy a befejezésben seprűn lovagolva végigszánt Óz birodalmán, attól szimplán leesik az állunk. Az érzelmes jelenetek, és hogy azok működnek, meghatnak és többször könnyre fakasztanak, Grandénak és Erivónak köszönhető. Kettejük hangja a duetteknél csak a hab a tortán, hogy zseniálisan, és természetesen szól együtt.

A Wickedbe főképp azért lehet belekötni, mert egy bő 20 percet ki lehetett volna vágni belőle, feszesebbre véve a sztorit. A közepesebb dalbetétekért nem lett volna kár. Valamint igen mocsok dolog így behúzni az embereket a csőbe azzal, hogy a Part I dolgot „elfelejtették” közölni. Na, és ahhoz képest, hogy egy 150 millió dolláros büdzséből készített blockbusterről van szó, a látvány is helyenként megbotlik. Szerencse, hogy a rosszul animált kecskeprofesszort olyan remek drámaszínész szólaltatja meg, mint Peter Dinklage, aki szimplán a hangjával mélységet tud adni ennek a karakternek, és Elphaba meséjén kívül is kidomborítja, hogy Óz országában tombol a mindenféle rasszizmus, kirekesztés és gyűlölet azokkal szemben, akiket nem ért, vagy nem akar érteni a többség.

Rá lehetne sütni, hogy a Wicked tulajdonképpen Harry Potter, csak nőknek. Persze nem lenne fair, mert a sztori univerzális, bárki által befogadható, megfogadható és élvezhető. Főleg, ha azt nézzük, hogy az élőszereplős mesefilmes vonalon a Disney mekkora ámokfutásban van az olyan lelketlen adaptációkkal, mint A kis hableánnyal, esetleg a soron következő Az oroszlánkirály spin-off-fal, a Mufasával. Ezekhez képest a Wicked tényleg elvarázsol, tartalmas néznivaló, aminek szíve-lelke van, és a helyenként botrányos CGI ellenére is akkor üt a legnagyobbat, ha a lehető legnagyobb képernyőn nézzük. A mozivásznon.

8,5/10

A Wicked jelenleg is látható a mozikban, mi eredeti hangon és magyar felirattal láttuk, musical lévén ilyen formában ajánljuk a megtekintését mindenkinek.