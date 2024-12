Bejelentették a 2025-ös Golden Globe-díj jelöltjeit. Az elismerés az Oscar után a második legrangosabb filmes díj a tengerentúlon, a jelöltek és győztesek listája pedig számos átfedést tartalmaz évről évre, így a mostani nevek alapján már lehet következtetni a 2025-ös Oscar-díj jelöltjeire is. Idén elég széles skálán neveztek filmeket és színészeket sci-fi alkotásoktól mesefilmeken át egészen testhorrorig.

Ahogy a legtöbb filmes gálán, a Golden Globe-on is kiemelt figyelmet kapnak az olyan kategóriák, mint a legjobb film, a legjobb női és férfi főszereplő, a legjobb rendezés, legjobb zene illetve a legjobb forgatókönyv. A Golden Globe az Oscarral szemben külön szedi színészek és alkotások szintjén is a drámákat a többi műfajtól, akár a musical, a komédia vagy a horror.

Az idei évben vitán felül tarul (legalábbis jelöléseivel) az Emilia Pérez című francia bűnügyi musical, ami a filmet rendező Jacques Audiard opera librettójának átirata – a mű hellyel-közzel Boris Razon 2018-as Écoute című novelláján alapszik. Az alkotás tíz jelölést tudhat magáénak, ezzel a Golden Globe történetének második legtöbb jelölést kapott alkotása az 1975-ös Nashville című film után. Ráadásul az összes fő kategóriában indul a díjért, emellett pedig a főszerepet alakító Karla Sofía Gascónt transz nőként jelölték, mint legjobb női főszereplő.

A várt és a váratlan

Az Emilia Pérezen kívül több jelölés kapott még Demi Moore testhorrora, A szer, Adrien Brody történelmi drámája, A brutalista, Ariana Grande és Cynthia Erivo fantasy musicalje, a Wicked, vagy az olyan gigaprodukciók, akár a Gladiátor II, az Agymanók 2 és a Dűne: Második rész. A legjobb dráma kategóriájában:

A brutalista,

A Complete Unknown (Bob Dylan életrajzi drámája),

a Konklávé,

a Dűne: Második rész,

a Nickel Boyz (korrajzi dráma),

és a Szeptember 5 című történelmi dráma versenyez.

A legjobb musical, komédia, horror kategóriában:

az Anora (romantikus vígjáték),

a Challengers (Zendaya romantikus sportdrámája),

az Emilia Pérez,

Jesse Eisenberg A Real Pain című vígjáték drámája,

A szer,

és a Wicked száll harcba.

A legjobb animációs filmek között A vad robot, a Vaiana 2 és az Agymanók 2 is versenyzik, míg a legjobb rendezői címért olyan nevek indulnak, mint Brady Corbat (A brutalista), Jacques Audiard (Emilia Pérez), Coralie Fargeat (A szer), Edward Berger (Konklávé), Sean Baker (Anora) és Payal Kapadia (Minden, ami fénynek tűnik).

Sztárok éve

A legjobb dráma színésznő címért idén igazi sztárparádé vonul fel olyan jól ismert ikonokkal, mint Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Kate Winslet (Lee), Tilda Swinton (A szomszéd szoba), Fernanda Torres (I'm Still Here) és Pamela Anderson (The Last Showgirl). Hasonlóan díszes kompánia száll versenybe férfi oldalon, úgy mint Adrien Bordy (A brutalista), Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Daniel Craig (Queer), Ralph Fiennes (Konklávé), Sebastian Stan (The Apprentice – A Trump-sztori) és Colman Domingo (Sing Sing).

A musical / komédia / horror kategóriában várhatóan (Amy Adamst leszámítva) a legjobb filmnek jelölt alkotások színésznői kaptak reflektorfényt, akár Demi Moore (A szer), Zendaya (Challengers) vagy Cynthia Erivo (Wicked). Ami külön érdekes, hogy az Emilia Péreznek nem csupán a főszereplőjét, Karla Sofía Gascónt jelölték, de legjobb mellékszereplő kategóriában ketten is indulnak, úgy mint Selena Gomez és Zoe Saldana,

így voltaképp egyazon film két színésze versenyzik egymással ugyanazért a díjért.

A Golden Globe a televíziós alkotásokat és alkotókat is díjazza, így 2025-ben olyan címek és nevek szerepelnek a jelöltek között, mint a A sógun, a Pingvin, A mackó vagy a Squid Game, illetve Emma D'Arcy (Sárkányok háza), Hiroyuki Sanada (A sógun) vagy Kathryn Hahn (Mindvégig Agatha).

A 2025-ös Golden Globe díjátadóra a tervek szerint január 5-én kerül sor Los Angelesben. A jelöltek teljes listája ezen a linken elérhető.