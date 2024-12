Készül a negyedik Apádra ütök-film, Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo és Blythe Danner várhatóan visszatérnek, De Niro producerként is részt vesz a projektben. A forgatókönyvet ismét Josh Hamburg írja, de a rendező személye még nem ismert.

Bizonyítva, hogy a sógorok közötti konfliktus olyan küzdelem, amely soha nem hal meg, a negyedik Apádra ütök-film a jelek szerint már készül, és néhány főszereplője valószínűleg vissza is tér hozzá – írja az IGN.

Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo és Blythe Danner már az előzetes tárgyalásokon is túl vannak a folytatáshoz való visszatérésről, De Niro pedig a producerek között is szerepel. A forgatókönyvet ezúttal is Josh Hamburg írja, aki az összes Apádra ütök-film társszerzője volt. A rendezőt még nem hozták nyilvánosságra.

A 2000-es eredeti filmben Stiller karakterét, Greg Fockert követhettük nyomon, amint barátnője, Pam (Teri Polo) családjával találkozik. Pamer az apja (Robert De Niro) túlságosan is védelmezi. A film hatalmas sikert aratott, pozitív kritikákat kapott, világszerte 330 millió dolláros bevételt hozott, és két folytatás is született belőle, a Vejedre ütök és az Utódomra ütök.

A három film együttesen 1,13 milliárd dolláros (441 milliárd forintos) bevételt termelt, amit nehéz figyelmen kívül hagyni egy olyan hollywoodi környezetben, amely továbbra is a nosztalgiára épít.