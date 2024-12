„Kevés dolog izgatja annyira a fantáziámat, mint az olyan emberek, akiknek különös hobbijaik vannak. Kalandvágyó gyerek voltam mindig is, a kincskeresés rengeteget foglalkoztatott, és bár sose kaptam fémkeresőt a szüleimtől, egyszer, amikor Afrikában nyaraltunk, találtam egy dárdahegyet és néhány régi busman barlangrajzot” – nyilatkozta egy ízben Mackenzie Crook a BBC-nek, akit a többség A Karib-tenger kalózai és a Trónok harca nem túl bizalomgerjesztő mellékszereplőjeként ismerhet, és aki író-rendezőként pont ebben a témában alkotott meg egy rejtett kincsnek beillő sorozatot.

Fotó: bbc Fémkeresők

Szó szerint, mert a Fémkeresők, amelynek első évadát idehaza a Direct One mutatta be december 9-én, két amatőr kincskeresőről szól. Egyikük a Mackenzie Crook által játszott, archeológusnak vágyó Andy, aki rajong a televíziós kvízműsorokért és alja munkákból tartja fenn magát, miközben barátnőjével, a temperamentumos Beckyvel (Rachael Stirling) néha csúnyán összekapnak. Másikuk pedig Lance (Toby Jones), egy tősgyökeres agglegény, targoncavezető és lelkes zenész. Ők ketten nem is lehetnének különbözőbbek, ahogy talán ebből a pár sorból is látszik, ugyanakkor összeköti őket közös hobbijuk. Az, hogy fura eszközeikkel kimennek a rétre, és elveszett ereklyék után kutatnak. Persze többnyire nem találnak semmit, és ilyenkor „irány a pub!” felkiáltással elmennek kocsmázni, de

a Fémkeresők a maga bájos egyszerűségében mégis megfog néhány alapvető emberi tulajdonságot, melyek jobb esetben mindenkiben ott vannak: a reménykedést, életigenlést, és a kíváncsiságot.

A sztori rettenetesen brit, ennél britebb nem is lehetne, egy kitalált, Danebury nevű városkában járunk, Essex északi részén, és amikor azt írom, hogy a település a kilátástalanság centruma, azt tessék igencsak szó szerint venni. Pontosan ezért annyira nagy szó, hogy Andy és Lance csillogó szemmel mennek ki újra és újra pittyegni és kutatni a fémdetektoraikkal. Mackenzie Crook és Toby Jones a főszerepekben aranyat érnek, akik természetesen ható, visszafogott, már-már introvertált alakításaikkal érik el, hogy a Fémkeresők gyorsan a szívünkhöz nőjenek.

Persze konfliktus is van a sorozatban, néha rivális fémkereső csapatok kezdenek el ólálkodni a közelben, máskor egy túl lelkes egyetemista megy Andy és Lance idegeire, akiknek egymáson kívül ott van még a helyi fémkereső klub, ahova eljárhatnak. És igaz, hogy heti rendszerességgel megöli őket az unalom a gyűléseken, mégis időről-időre kiderül, hogy még a legnagyobb kívülállóknak, a legmeghökkentőbb hobbikkal rendelkezőknek is szükségük van mások segítségére.

A fémkeresés, mint újból és újból kiderül, egészen magányos hobbi, ugyanakkor azon ritka alkalmakat, amikor az ember kincset talál, mégis jó megosztani valakivel. Mackenzie Crook forgatókönyvei ezért is zseniálisak, mert az alig 30 perces dramedy játékidejébe annyi egyszerűnek tűnő, mégis az adott helyzetben könnyfakasztó igazságot képes belepakolni, hogy a díjak ellenére is eszébe jut az embernek, hogy talán ez az egyik legalulértékeltebb sorozat a világon.

A 2014-től 2017-ig futott, három etapot és két karácsonyi különkiadást megért Fémkeresők alapötlete is egészen izgalmas alapokkal rendelkezik, Mackenzie Crook ugyancsak a BBC-nek mesélte el, hogy a Time Team nevű műsor egyik epizódja adta neki a szériához az ötletet, ami olyan fémkeresőkről szólt, akik annyira őrizték a helyet, ahol éppen kutattak, hogy a produkció stábját bekötött szemmel engedték csak oda, hogy semmiféleképp ne találjanak vissza.

Ugyanez a védekező, ugyanakkor az archeológia, a történelem, a rejtélyes és néha misztikusnak tűnő múlt iránti rajongás ott van a Fémkeresők főszereplőiben is, amikor Andy és Lance munkába lendülnek, megszűnik számukra a külvilág, és úgy kapcsolódnak a természethez és az őseikhez, ahogy ritkán látni akárhol.

A végeredményhez, ahhoz, hogy a Fémkeresők ennyire hatásos tud lenni, és szíven üti a nézőjét, hozzájárul, hogy a zenék zseniálisak ebben a szériában. Tessék csak belehallgatni, akárhányszor felcsendül Johnny Flynn száma, egyszerre kezdünk el szomorkodni picit, és megmagyarázhatatlan optimizmust érezni. Valami ilyesmiről szól a Fémkeresők is, arról, hogy hiába teltek el napok, hetek, hónapok anélkül, hogy bármi kincset talált volna az ember, lehet, hogy holnap lesz a napja, amikor arany áll a házhoz. Ez az örök, közel sem biztos ígéret hajtja ki a sorozat hőseit detektálni, és hajt minket, hogy végignézzük ezt a remek brit sorozatot.

A Fémkeresők első évada szinkronnal nézhető meg a Direct One-on, december folyamán érkezik a második és harmadik évad is a platformra.