Az Oscar-gála hivatalos oldala nyilvánosságra hozta a 2025-ös díjátadó 10 kategóriájának shortlistjeit. Bár ez a névsor még rövidülni fog, következtetni lehet belőle a végső versenyzőkre. Eddig a jelölteket nézve papírformának tűnik a történet. A Dűne: Második rész, a Wicked és a Nosferatu valószínűleg többszörösen pódiumra állhat majd a gálán, de a Gladiátor II. és az Alien: Romulus sem esélytelen pár díjra. Az igazi érdekesség azonban a Golden Globe-on is taroló Emilia Pérez.

Persze csak jelölések terén beszélünk tarolásról, hisz a Globe díjazottjaira is még januárig kell várnunk, de ahogy korábban megírtuk, a zenés, nemzetközi alkotás az elmúlt majd 50 év legtöbb jelölését tudhatja magáénak, és az alkotók nagy valószínűséggel nem térnek haza üres kézzel.

Bár a fő Oscar kategóriák shortlistjei (legjobb film, legjobb rendezés, legjobb férfi és női főszereplő, legjobb forgatókönyv) egyelőre nem nyilvánosak, a zenét, hangot, sminket és vizuális effekteket nézve már kezd kirajzolódni egy olyan minta, amely alapján elég kiélezett versenyre készülhetünk.

Váratlan szereplők a rajtvonalnál

A Golden Globe esetében a legjobb film kategóriában idén nem a blockbuster alkotások taroltak. Míg a Globe szétszedi két csoportra (egyik oldalt dráma, másikon musical / komédia / horror kategóriára) a jelölteket, addig az Oscar csupán egy fődíjat ad át. A 2025-ös Golden Globe-on mindössze a Dűne: Második rész és a Wicked versenyez majd a legnagyobb közönségfilmek közül, és az olyan címeken túl, mint a korábban már népszerűvé vált A szer vagy a Challengers, a legtöbb alkotás majdhogynem meglepetés a listában, mint például

a tíz jelölést szerző francia bűnügyi musical, az Emilia Pérez.

Valószínűleg az Oscar-díj jelöltjeinél is akad majd hírértékű, papírformától eltérő jelölés, azonban a mostani shortlistek alapján lesznek olyan alkotások is, amelyekre jogosan számíthatott a közönség. A díj hivatalos oldala tíz kategóriát hozott most nyilvánosságra. Ezek a legjobb dokumentumfilm, legjobb dokumentum-rövidfilm, legjobb nemzetközi film, legjobb smink és haj, legjobb eredeti zene, legjobb eredeti dal, legjobb animációs rövidfilm, legjobb akciórövidfilm, legjobb hang és legjobb vizuális effektek.

Bár csak shortlistekről beszélünk (tehát az erőviszonyok még jelentősen megváltozhatnak), egyelőre úgy fest, hogy az Emilia Pérez lehet az Oscar sztárja is.

Eddig öt kategóriában szerepel az alkotás a tízből, ráadásul a legjobb eredeti dalnál kétszer is, így szinte kizárt, hogy jelölés nélkül maradjon. Szintén jó esélyekkel indul a Dűne: Második rész, ami ugyan csak a smink, a hang és a vizuális effektek kategóriáiban szerepel, feltehetően utóbbi kettőben bennmarad, és a fő kategóriák közül többen megjelenik majd.

A Nosferatu eddig kettő, a Gladiátor II. és az Alien: Romulus három, a Wicked pedig négy kategóriában tűnik fel az Oscar-shortlisteken, az igazi választóvonal azonban a végső jelöltlistákkal érkezik majd. Míg tavaly laza „háború” volt a blockbusterek és a közönségfilmek közt, idén jóval rendhagyóbb listákra számíthatunk. 2024-ben bár az Oppenheimer papírforma-győzelme mellett akadtak olyan fő kategóriák, ahol az utolsó percig kétséges volt a díjazott személye (akár a legjobb női főszereplő), ennek ellenére zömében tudni lehetett, kik viszik haza a filmvilág legnevesebbnek számító elismeréseit.

Szokták mondani, hogy az Oscar-győztesekre már előre lehet következtetni a Golden Globe-díjak alapján, de azért nem mindig olyan nagy az átfedés, mint elsőre gondolnánk, így idén az olyan kategóriák, mint a legjobb rendezés vagy a legjobb animációs alkotás – ahol a szórakoztató, giga közönségfilm, az Agymanók 2. ütközik meg a látványos, művészi stop-motion Egy csiga emlékirataival – sem tekinthető kőbe vésett eredménynek.

Az Oscar-shortlistek teljes listája itt érhető el.