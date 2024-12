Amikor nincs elég rossz film a kínálatban, mindig bízhatunk Dwayne Johnsonban, a pankrátorból lett színészóriásban, aki összehozta a DC szuperhősfilmek egyik legnagyobb szégyenfoltját, a Black Adamet, de élettelen játékával 2017-ben pár hónapon belül egymás után herélte ki a Jumanjit és a Baywatch-ot, na és a Halálos iramban-filmekben úgy lett a legrosszabbul alakító színész, hogy ott volt mellette Vin Diesel is. Napestig lehetne sorolni, miért rettenetes színész a Rock, aki talán legutoljára a 2015-től 2019-ig vetített Nagypályások című sorozatban volt képes bármi értékelhetőt felmutatni, azóta meg sodródik az árral, és a kapcsolatrendszeréből él, más oka nem lehet annak, hogy még mindig kap munkát Hollywoodban a kopasz akciósztár.

Fotó: Amazon Studios Részlet A hullahó-akció című filmből

A Rock újdonságát, A hullahó-akciót idehaza úgy nézte a közönség, mintha kötelező lenne, a november 7-ei mozis premierje óta az eredetileg streamingre szánt karácsonyi akciófilmre 200 ezernél is többen váltottak jegyet, ami mindössze azért megdöbbentő, mert egy rettenetes alkotásról van szó, amibe igaz, hogy szorult néhány jobb ötlet, és egy – a színészgárda maradékához képest egészen korrektül teljesítő Chris Evans, de a december 12-től az Amazon Prime-on is elérhető produkció így is egy popkulturális környezetszennyezésnek tekinthető. És ezzel a megállapítással kedves voltam, és visszafogott, mert A hullahó-akció egy nagy rakás trágya valójában.

A film a Mikulás testőre, Callum Drift (Dwayne Johnson) körül forog egyrészt, aki nem látja már az emberekben a jóságot és az ünnepekben az értelmet, ezért a visszavonulást fontolgatja. A nagy szakállú, meglepő mértékben kigyúrt Télapó (J.K. Simmons) erről persze hallani sem akar. Túl sok beleszólása mondjuk nincsen a döntésbe, mert a karácsonyra készülő jó szándékú öreget egyik napról a másikra elrabolják. Minden jel a Mikulásban gyerekkora óta nem hívő Jack O'Malley (Chris Evans) felé mutat, aki csak élné léha és mindenféle célt nélkülöző életét, amikor óriási jegesmedvék, fej nélküli lovasok, krampuszok, horrorisztikus hóemberek, és egy brutálisan élettelen színészi alakítást felmutató Lucy Liu esnek át a küszöbén, hogy belerángassák ebbe az őrületbe.

A sztori jó nagy katyvasz, lerí, hogy a forgatókönyvet nem egy írózseni jegyezte. Ez az állítás halmozottan megállja a helyét, ha megnézzük, hogy a szkriptért a Halálos iramban-veterán Chris Morgan felelt... Meglepő, de pár érdekesebb elem így is került a végeredménybe, a világépítés például egészen pofás, ahogy a saját mitológiáját lépésenként összerakja A hullahó-akció. Az az ötlet például, hogy játékboltokon keresztül képes a Mikulás testőre közlekedni a világban, megmosolyogtató, és még azért sem lehetünk mérgesek, mert a Rock karaktere úgy zsugorodik és nő a filmben, hogy azt Ant-Man megirigyelné.

halálian vicces, ahogy Dwayne Johnson összemegy, szétver mindenkit, majd a különösen laza Chris Evans benyögi, hogy „hát, ezt felkavaró volt látni!”.

Evans egy mindenféle mélységet nélkülöző, papírmasé karakterből és hihetetlenül unalmas családi háttérsztorijából hoz ki valami értékelhetőt. Erőn felüli teljesítmény az egykori (és hamarosan visszatérő?) Amerika Kapitány részéről, aki pár percre legalább élettel tölti meg ezt a filmet. A Rock úgy borzalmas, ahogy van, teljesen mindegy, hogy a máshol többnyire zseniális J.K. Simmonsszal beszélget, vagy Lucy Liuval, az izomkolosszus képtelen egyetlen dialógusába átélést vinni. Még az érzelmesebbnek szánt pillanatok sem működnek amiatt, mert Dwayne Johnsonnak kőarca van, tőle aztán gesztust, mimikát, vagy hangjátékot várni lehet... de teljesen felesleges.

Egy ehhez hasonló karácsonyi akcióvígjátéktól joggal várná el az ember, hogy legalább nézzen ki jól, de a rendező, az új Jumanji-filmekért is felelős Jake Kasdan tankönyvbe illő módon rontotta el A hullahó-akció vizualitását. Menőnek szánták, ahogy a Mikulás felgyorsít a szánjával és fénysebességbe vált a szánjával, de inkább hoz ki a nézőből erős szekunder szégyenérzetet a megvalósítás. Legalább a kosztümösök és sminkesek se voltak ügyesebbek, szegény Kiernan Shipka olyan, mintha a Sabrinából átmentett valamelyik pokolfajzat „lady gagásított” paródiája lenne.

A trailerekben ellőtt pofozkodós jelenet azért a viccesebb megmozdulások egyike, mondhatnánk, hogy az legalább üt, de túlhúzzák a krampusznál való kényszerű vendégeskedést is.

Túlhúzott, túlnyújtott, túl sok – talán így lehetne röviden A hullahó-akciót lehúzni a sárga földig. Ez az a film, ami abszolút megérdemli, mert ha a mélyére néz egy picit az ember, akkor meglátni benne, hogy a Rock újdonsága képes a bravúrra, felmutat minden olyan negatív tulajdonságot, amik miatt a blockbustereket egy Martin Scorsese lassan filmnek se hajlandó nevezni. A hullahó-akció egy termék lett, a legrosszabb fajtából, és legfeljebb mazochistáknak ajánlott néznivaló, vagy azoknak, akik szánt szándékkal tönkre akarják tenni a saját karácsonyi hangulatukat pár viccesebb jelenetért cserébe.

3/10

A hullahó-akció az Amazon Prime-on tekinhető meg, szinkronnal és magyar felirattal.