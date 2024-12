A Universal Stúdió végre nyilvánosságra hozta, hogy mi lesz az Oscar-díjas, és az egy hete már III. Károlytól lovagi címet is elnyert rendező következő projektje. Ahogy a The Hollywood Reporterben olvashatjuk, Nolan Homérosz epikus költeményét viszi vászonra kisebb sztárparádéval, Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway és Charlize Theron is látható lesz Odüsszeusz kalandjaiban. Tom Holland nemrég úgy nyilatkozott, semmit nem tudott a filmről, de már részt akart venni Nolan új projektjében. A titokról most lehullt a lepel.

A stúdió közleménye szerint mitikus akcióeposz az új Odüsszeia-adaptáció vadonatúj IMAX technológiával forgatva, a bemutató pedig világszerte 2026 július 17-én lesz. Nolan tehát témájával megint a múltba nyúlt, ahogy tette azt az óriási sikert arató Oppenheimerrel, vagy a Tökéletes trükk századfordulós bűvészmeséjével.

Az Odüsszeiával még messzebb utazik az időben, hiszen a mondabeli hős története a Kr.e. 8. századra nyúlik vissza, és istenekről, istennőkről és szörnyekről mesél – ez a témakör Nolan eddigi munkáitól idegen.

Nem ez az első filmes Odüsszeia-adaptáció,

emlékezetes az 1954-es Kirk Douglas főszereplésével készült Ulysses, a Homérosz történetből inspirációt merítő Coen fivérek filmje, az Ó, testvér, merre visz az utad?, vagy a Brad Pitt-féle Trója.

Ez utóbbi rendezője, Wolfgang Petersen azt mondta, már a Trójánál is felvetődött Nolan neve, de aztán a Batman: Kezdődik elcsábította a projekttől.