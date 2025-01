Több mint 30 éves pályafutása alatt most először jelölték Golden Globe-ra Pamela Andersont

Vasárnap este – közép-európai idő szerint hétfő hajnalban – rendezik meg a 82. Golden Globe-gálát, a világ egyik leghíresebb filmes díjátadóját. A 2025-ös felhozatal igazán érdekes, ráadásul sok meglepetést is tartalmaz, akár azt a Pamela Andersont, akit több mint harmincesztendős pályafutása alatt most először jelölték a díjra, ráadásul legjobb színésznő drámai főszerepben kategóriában.

Szinte mindenkinek megvan az a jelenet, ahogy a 90-es évek szexszimbóluma, Pamela Anderson fürdőruhában, lassítva fut a homokos vízparton, miközben szőke haját borzolja a szél. Nos, bár egy korszak jelképe volt a színésznő, ő sosem elégedett meg ennyivel. Legbelül úgy vélte, többre is képes, mint fel-alá rohangálni fürdőruhában, de ezt mindig titokban tartotta.

Most azonban, 57 évesen, úgy fest, mégis megmutatja, hisz legújabb filmjéért Golden Globe-díjra jelölték mint legjobb színésznő drámai főszerepben. Könnyű dolga azonban nem lesz, mivel az idei év az A+ kategóriás színésznők éve, így olyan riválisokkal kell megküzdjön a díjért, mint Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Fernanda Torres és Kate Winslet.

A jelölést a The Last Showgirl című alkotásban nyújtott teljesítményéért érdemelte ki, amiben többek közt Jamie Lee Curtisszel és Dave Bautistával dolgozott együtt.

Elolvastam, és tudtam, hogy képes vagyok rá. Izgatott voltam. Még ügynökséget is váltottam érte. Nem volt mögöttem egy igazán erős ügynök, akinek lett volna víziója, vagy hitt volna bennem. Én már hiszek, mivel végigcsináltam a The Last Showgirlt. Kell az a projekt, amibe belemélyesztheted a fogaidat, hogy megmutasd az embereknek: több vagy, mint ahogy bekategorizáltak téged