Megszólalt A Flash – A Villám rendezője, elmondta mi okozta a film bukását

Ahogy az Independent is megírta, Andy Muschietti szerint két dolog miatt is felelős a stúdió filmje bukásáért. Az egyik az, hogy teljesíthetetlen elvárásokat támasztanak egy-egy alkotással szemben, ami általában a munkafolyamaton és az eredményen is meglátszik. Elmondása szerint olyan alkotást várnak végeredményben, ami minden korosztálynak és nemnek egyaránt szól, úgy viszont nehéz közönség specifikus filmet készíteni, ha a célcsoport a teljes társadalom.

A Flash azért bukott meg többek közt, mert nem tudta bevonzani mind a négy kvadránst

– idézi a lap a rendezőt, aki a négy célcsoportra gondol, amik alapvetően a 25 év alatti és 25 év feletti korosztály illetve a férfiak és a nők.

Még a mama sem úszhatja meg

A rendező szerint a másik nehézség, hogy Flash karaktere nem is alkalmas egy ilyen besorolásra, amit a stúdió nem látott be, pedig gyökerében tette lehetetlenné a feladatot:

„Amikor 200 millió dollárt költesz egy film elkészítésére, a Warner Borthers azt várja cserébe, hogy még a nagyanyádat is bevonzza a film. Én viszont azt tapasztaltam magánbeszélgetéseimben, hogy sokakat nem érdekel Flash karaktere. Főként a két női célcsoportot nem. Rájöttem, hogy ez mind felerősíti a film ellen dolgozó szeleket.”

Persze nem csak a nagy szórás nehezített Muschietti feladatán, aki korábban olyan anyagilag sikeres alkotásokat rendezett, mint a két Az film, vagy a Mama című horror –

utóbbi gyártási költségeinek majd tízszeresét hozta vissza, míg az előbbi kettő több száz millió dolláros profitot termelt.

A 2023-ban megjelent Flash – A Villámot már jócskán érintette a szuperhősfilmek iránti érdeklődés hanyatlása, ami ekkor már a Marvel-filmeket is sújtotta. A másik nehézség a főszerepet alakító Ezra Miller volt, aki botrányos viselkedésével (rongálás, betörés, bántalmazás) a szakértők szerint szintén bojkottálta saját filmje sikerét.