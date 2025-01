Végre visszatért a legelborultabb sci-fi-sorozat a világon

Azt mondják, a munkát a magánélettel nem szabad összekeverni, és ezt a hétköznapi bölcsességet egészen a falig el is vitte az Apple TV+ nagy sikert aratott sorozata, a 2022 elején vetített Különválás (Severance), mely egy munkahelyi dráma és egy hardcore sci-fi ötvözeteként funkcionált remekül kilenc epizódon keresztül.

A történettel kapcsolatban senkinek nem árthat egy kis emlékeztető, elvégre még a modern tévéiparhoz képest is rengeteget, majdnem három évet vártunk a Különválás folytatására, mely egy titokzatos, Lumon Industries névre keresztelt, biotechnológiával foglalkozó cég steril falai közé kalauzolt. Itt ismerhettük meg többek között Mark S-t (Adam Scott), aki neje halála miatt menekült a munkába, de az újoncként érkező, teljesen összezavarodott Helly (Britt Lower), a hatalmas szívvel megáldott Dylan (Zach Cherry) és a cinikus Irving (John Turturro) ugyancsak a szívünkhöz nőhettek. És nőttek is, merthogy olyan emberekről van szó, akik amellett, hogy érdekesek és sokrétűek, még izgalmasak is, hiszen vállalták, hogy lényegében két személyiségre bontják őket. Míg a cégnél dolgoznak napközben, nem emlékeznek a kinti életükre, és amikor elhagyják a Lumont, akkor a benti munka, a kollégák és minden egyéb hétköznapi irodai gyötrelem kiröppen a fejükből.

Az első évad ugyebár egy szabotázzsal ért véget, a főszereplők a zsarnok főnökök, Harmony Cobel (Patricia Arquette) és Milchick (Tramell Tillman) spártai szigora ellenére kitörtek, legalábbis a benti elméjük a kinti világban aktiválódott, ami olyan kavarodásokhoz vezetett, mint hogy a tűzrőlpattant Hellyről kiderült, hogy civilben a Lumon cégvezérének a lánya.

A Különválás január 17-én elstartolt második évada rohanósan kezd, szó szerint, elvégre Markot látjuk a jól ismert fehér folyosókon kétségbeesetten szaladgálni, míg hősünk rá nem eszmél, magára maradt a könyörtelen multinacionális cégnél. Csapata sehol, a különösen gonosz hangulatában lévő Milchick valami olyasmit hadovál, hogy nem volt kedvük folytatni a munkát, de nem szabad elfelejteni, hogy egy rendkívül paranoid hangulatú science fictionről van itt szó, az Apple szériájában a karaktereknek azt sem szabad elhinni, amit kérdeznek, és mindent legalább háromszor meg kell kérdőjelezni, ha jót akarunk magunknak. Mark nyilván jót akar magának, meg is kérdőjelezi Milchick szavait, és egy újabb rizikós magánakció vezet el addig, hogy végre visszakapja jól ismert munkatársait.

Az Apple TV+ szériája az a fajta sci-fi, amely teli van WTF-jelenetekkel, néha azt sem tudjuk, mi zajlik a képernyőn, mígnem hosszú percek elteltével a készítők elkezdik összefűzögetni a szálakat. Valami ilyesmi zajlik a második felvonásban is, a sokáig méltatlanul mellékszerepekbe kényszerített Adam Scott pedig meghálálja a bizalmat. A folyton bizalmatlankodó Markot alakító, a Városfejlesztési osztályban is látott színész az új évad nyitányában egy pillanat alatt visszarántja a nézőt ebbe az elmebeteg világba.

Csak hab a tortán, hogy az ugyancsak jól kibontott többiek, John Turturro karakterének meleg szerelmi drámája, Helly fura viselkedése, az eltűnt Feleség rejtélye és az előző etapban látott lázadás következményeinek bemutatása még komplexebbé teszik a Különválás kiismerhetetlen világát.

Plusz arra a rejtett Keanu Reeves-cameóra is tessék vájt füllel figyelni.

Ez az a sorozat, ami elé leül az ember, és úgy nagyjából öt perc után üvölt az egészről, hogy valami nagyon nívósat tett le elénk Ben Stiller és készítőgárdája. A Dan Erickson által írt forgatókönyv misztikusan hat, fordulatos, teli van kérdőjelekkel, ugyanakkor nem érezni azt rajta, mint a Siló második évadán, hogy egy helyben toporogna. Épp ellenkezőleg, közel 50 percig pörög a Különválás, mint a veszedelem, a dinamikus operatőri munka, a jó rendezés Ben Stiller részéről, az erős vizualitás és a mély színészi játékok pedig aláhúzzák, hogy ez még mindig a legelborultabb és talán legélvezetesebb sorozat per pillanat a világon.

Pofátlanság ennyi ideig forgatni tíz új részt, de ha így sikerül, akkor mégis megéri türelmesnek lennünk. Na, és ne felejtsem el azt se, hogy extra furcsaságokat is dobáltak be a készítők, már az évadkezdésbe is, gondolok itt egészen pontosan a gyerekmunkás Ms. Huangra (Sarah Bock), aki fiatal kora ellenére profin ráncigálja az irodisták fülét. Ja, és Markék még mindig nem tudják pontosan, hogy mik ezek a számok, és miért tologatják őket ide-oda, de előbb-utóbb csak megválaszolják az írók ezt is. Mert a Különválás nem a Lost, bármennyire is emlékeztet rá.

Benne volt a pakliban, hogy az új évadot elrontják, és valljuk be, a Különváláshoz hasonló, patikamérlegen kimért sci-fi-drámákat többnyire el is szokták, és egy kezemen nem tudnám felsorolni azokat a címeket, amelyek egy-két évados csodák maradtak, gyatra folytatással. Ben Stillerék kezében, aki amúgy több epizódot is rendezett ezúttal is, vasmarokban maradt az Apple TV+ szériája, amely továbbra is minden porcikájából sugározza a minőséget. Valami elképesztően jó ránézni erre a 60-as, 70-es évek stílusára részben építkező, retrofuturisztikus sorozatra, amely ráadásképp nem csupán szép, hanem értelmes, és van is benne mélység és mondanivaló.

Megéri-e meghasonulni egy munkahelyért, ki merne felmondani egy olyan helyen, ahol a kilépés az egyik felünk kvázi halálával jár, egyáltalán vissza lehet-e vágni egy ennyire zsarnokoskodó cégnek – a Különválás zseniálisan boncolgatja a mesterséges amnézia, a tudathasadás, a több személyiséggel való rendelkezés kérdésköreit. Tényleg olyan körítésben, amire az elmúlt évekből nincsen példa.

Igazi műfaji kavalkád a Különválás, mert még a thriller zsánerbe is simán bele lehetne erőszakolni, köszönhetően annak, hogy folyamatosan feszültség alatt tart, és fizikai fájdalmat okoz a végére, hogy nem tudjuk indítani a következő részt, merthogy az Apple szokásának megfelelően hetiben adja ki a szezont. Mindegy, így legalább van miért várni a péntekeket, a fórumok pedig éghetnek a különféle teóriákkal kapcsolatban. Van min agyalni, mert az első rész alapján úgy tűnik, a főszereplők közül sem mindenki az, akinek mondja magát... ugye, Helly?

Széljegyzet, hogy Patricia Arquette azért egy kicsit hiányzik, ennek megfelelően vonok le egy fél pontot az ezt leszámítva tökéletes epizód értékeléséből. Kéretik őt visszahozni, köszönöm.

9,5/10

A Különválás (Severance) magyar felirattal nézhető az Apple TV+-on.