Ryan Gosling is szerepelhet a következő Star Warsban

Bár Ryan Gosling korábban is a legfelkapottabb színészek közé tartott, a Kaliforniai álom és a Barbie, különösen az utóbbi, nagyot lendített a karrierén. Ken karaktere ismét elhozta számára a világsikert, illetve jövőbeli lehetőségeket is. A The Hollywood Reporter közlése szerint a színész tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy szerepelhessen a következő Star Wars-filmben. Egyelőre annyit tudni, hogy egy teljesen különálló projektról van szó, ami nem köthető a Skywalker Sagához, ami 2019-ben a Star Wars: Skywalker kora filmmel zárult.

A lap kiemeli, emellett biztosnak tűnik, hogy az alkotás rendezője az a Shawn Levy lesz, aki korábban a Deadpool & Rozsomákot is rendezte. Míg a forgatókönyvíró Jonathan Tropper, aki egy olyan szövegkönyvön dolgozik, amelyen Levy már 2022 végén elkezdett munkálkodni. Azt írják, amennyiben Gosling valóban szerepet kap a következő Star Wars-filmben, az könnyen felgyorsíthatja az előkészületeket, mivel a Lucasfilm előrébb sorolhatja azon produkciók listáján, amelyeket a következő években terveznek megvalósítani.



Ebben az esetben az alkotás megelőzné James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy és Dave Filoni rendezők projektjeit is. Sőt, tekintve, hogy a Star Wars univerzumot egy időre parkolópályára helyezték, és az elmúlt több mint öt évben szinte csak a The Mandalorian & Grogu kapott zöld utat – amit 2026-ra terveznek –, Levy filmje lehetne a következő a palettán. Ha valóban Goslingra esik a választás, az új kapukat nyithat meg előtte, és egy jelentős fordulópontot jelentene a karrierjében. A színész jelenleg a Project Hail Mary sci-fi thrilleren dolgozik, ami Andy Weir regényén alapszik.