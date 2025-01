Folytatást kaphat a Futni mentem

Az elmúlt 25 év egyik legnézettebb magyar filmje lett a Futni mentem, amelyet már több mint 500 ezren láttak a mozikban.

A film rajongói örülhetnek, mert folytatódhat a Hajdú család története, erről Herendi Gábor beszélt egy a Klubrádiónak adott interjúban: „Gondolkozunk a folytatásban, éppen azon agyalunk, hogy milyen irányban lehetne továbbvinni ezt a történetet, mert annyira sok megkeresést kapunk, hogy annyira szerethetőek ezek a karakterek, és olyan szívesen néznének róluk egy következő mozit.”

Herendi Gábornak van tapasztalata a folytatásokkal, hiszen a Valami Amerikából három film és még egy sorozat is készült, de ez még a jövő zenéje, mert ahogy az interjúban is beszél róla, egy film előkészítése legalább másfél éves folyamat, és most a forgatókönyvet is nekik kell megírni. A Futni mentem eredetileg egy cseh film adaptációja, tehát a forgatókönyv adott volt, annak az átalakítása kevesebb munka, mint egy újat írni.

A Futni mentem folytatása egyelőre még csak gondolat, de már készülőben van egy másik csajos film Herendi Gáborral és a Futni mentem producereivel, aminek már a szereplőválogatásai is megkezdődtek. „Egy nagyon hasonló zsánerű film lesz, mint a Futni mentem. Én azt gondolom, hogy az is nagy nézőszámra számíthat. Az is romantikus film lesz, csajos, azt szeretnénk, ha karácsonyra már moziba kerülne. A tervezés miatt már csőben van.”

A Futni mentemről írt kritikánkat itt olvashatja el.