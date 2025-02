Megvan, mikor érkezik a Netflixre a Futni mentem

A Futni mentem című vígjáték lehet a rendszerváltás óta legnagyobb nézettséget elérő magyar film. A vígjáték február 13-tól pedig már a Netflixen is megtekinthető lesz.

A Futni mentem című vígjátékra az elmúlt hétvégén több mint 40 ezer jegyet adtak el. A film így összesen 615 ezer nézőnél jár a bemutató óta, és esélyes, hogy megdönti a rendszerváltás óta legnézettebb magyar film, A miniszter félrelép 663 ezres rekordját.

Február 13-tól pedig már a Netflix kínálatában is elérhető lesz herendi gábor alkotása

– írja az IGN.

Folytatásban gondolkodnak

Folytatódhat a Hajdú család története, erről Herendi Gábor beszélt egy a Klubrádiónak adott interjúban. „Gondolkozunk a folytatásban, éppen azon agyalunk, hogy milyen irányban lehetne továbbvinni ezt a történetet, mert annyira sok megkeresést kapunk, hogy annyira szerethetőek ezek a karakterek, és olyan szívesen néznének róluk egy következő mozit” – fogalmazott Herendi Gábor.

A Futni mentem folytatása egyelőre még csak gondolat, de már készülőben van egy másik csajos film Herendi Gáborral és a Futni mentem producereivel, aminek már a szereplőválogatásai is megkezdődtek. „Egy nagyon hasonló zsánerű film lesz, mint a Futni mentem. Én azt gondolom, hogy az is nagy nézőszámra számíthat. Az is romantikus film lesz, csajos, azt szeretnénk, ha karácsonyra már moziba kerülne. A tervezés miatt már csőben van.”

A Futni mentemről írt kritikánkat itt olvashatja el.