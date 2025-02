Christian Slater az Indexnek: „Tinilányt nehezebb nevelni, mint sorozatgyilkost”

Hollywoodban kevés foglalkoztatottabb színészt találunk Christian Slaternél, akinek a karrierje még 1985-ben indult a Billie Jean legendájával, azóta pedig olyan ismert produkciókban találkozhattunk a most 55 éves művész nevével és arcával, mint a Robin Hood, a tolvajok fejedelme, az Interjú a vámpírral, és lehetne sorolni tényleg napestig. Christian Slater emellett tévésorozatokban is maradandót alkotott, a Tisztelt Olvasó talán leginkább a 2015-től 2019-ig vetített, Mr. Robot című techno-thrillerből emlékezhet rá.

Slater most újfent egy megkerülhetetlen sorozatban, a Dexter előzményeit taglaló Eredendő bűnben látható hétről-hétre a SkyShowtime-on, e kapcsán készítettünk vele exkluzív videós interjút a Zoomon keresztül. Christian Slater az Indexnek többek között arról beszélt,

miért nagyobb kihívás karakterének Debrát nevelni, mint Dextert,

beavatott minket, miért imádja mindenki Sarah Michelle Gellart az Eredendő bűn forgatásán,

de Slater arról is elmélkedett, hogy a Dexter nélkül a Mr. Robot se születhetett volna meg,

végezetül pedig elárulta a színész, hosszú pályájának melyik munkájára a legbüszkébb.

Mit gondol, melyik a nehezebb, egy tinédzser lányt felnevelni, vagy pedig egy fiút, akinek sorozatgyilkos hajlamai vannak?

A sorozat alapján úgy tűnik, hogy tinilányt. Debra és a tinédzserkori problémái komoly nehézségeket okoznak a karakteremnek, Harry Morgannek. Egy egyedülálló apáról van szó, aki azt kívánja, bár csak a neje, Doris ott lenne még mellette, hogy a néha kínos kérdésekben és lányügyekben segítsen neki. Sűrűn kipattannak tehát Deb és az apja között összetűzések, a nézők számára sokkoló lehet talán, hogy Harry jobban szót ért Dexterrel, és sorozatgyilkos ösztönök ide vagy oda, látszólag a fiát könnyebben képes kezelni. Debra és Harry között csiszolni kell még ezt a kapcsolatot, Dexter furcsasága és koraérettsége e tekintetben is jól jön, mert apja segítségére válik a konfliktuskezelésben.

Nem szabad elfelejteni, hogy Debra és Dexter apja komoly tragédián ment keresztül, még fiatalabban, amit az első epizódokban önök is láthatnak. Ebből is fakad részben, hogy minden áron próbálja védeni a fiát, Dextert, aki nagyon durva felfedezéseket tesz saját magával kapcsolatban.

Harry Morgant jó apának tartja?

Erősen megkérdőjelezhető a dolog. Csinál olyan dolgokat, amelyek nem biztos, hogy úgy csapódnak le a nézőkben, hogy aztán felállnak a tévé elől és azt mondják, tyű, ez a fickó egy nagyon jó apa. A lelki teher azonban, amit magával cipel, mindenképp lehúzza Harry vállát. Az ilyesmi képes torzítani azt, ahogy a világot látjuk. Mindezek ellenére a fiát védelmezi, elfogadja úgy, ahogy van. Biztos vagyok benne, hogy Harry boldogabb ember lenne, ha Dextert normálisabb dolgok érdekelnék, mint a vadászat, vagy egy sima boncolás az orvosi iskolában. De ezt dobta a gép, Dexter vérszomja túl erős, az apja pedig megtesz mindent azért, hogy a fiát a felszínen tartsa, ne engedje elmerülni.

Az is egy érdekes kérdés számomra, hogy Dexter miért vált olyanná, amilyen lett? Vajon így született, a hajlammal? Vagy az anyját ért szörnyűség tette ilyenné? Zavaros, de az élet zavaros, ezt el kell fogadjuk. Mindenki igyekszik a legjobb szülőnek lenni a világon, de igazából senki se lehet teljesen biztos benne, hogy az-e.

A Dexter előzménysorozata teli van 90-es évekbeli sztárokkal, ott van ön, de említhetném Sarah Michelle Gellart és Patrick Dempsey-t, akik szintén kulcsszereplők az Eredendő bűnben. Volt ennek az egésznek egyfajta osztálytalálkozó jellege, ismerte őket korábbról?

Patrick Dempsey-vel jó hosszúra nyúlik az ismeretségünk, jó harminc évvel ezelőtt a Négykezes géppisztolyra című bűnügyi drámában játszottunk együtt, ő volt Lansky, én meg Lucky Luciano. Akkoriban még teljesen máshol tartottam az életben, híján voltam azoknak az élettapasztalatoknak, amelyeket most már a magaméinak tudhatok. Akkoriban is kedveltük egymást, és most jó érzés volt, hogy újra találkozhattunk az új Dexter-sorozat forgatásán, és felvehettük a fonalat. Barátokat játszunk az Eredendő bűnben, régi kollégákat, akik támaszkodhatnak egymásra. Sarah Michelle Gellar pedig az a fajta ember, aki süteményt hoz a stábnak a forgatásra, már csak ezért is imádta mindenki.

Nagyjából tíz éve indult egy másik ikonikus sorozata, a Mr. Robot. Ott is egy apa figurát játszott. A Dexter: Eredendő bűnt miben látja hasonlónak, vagy épp különbözőnek a Mr. Robothoz képest?

Sam Esmaillel, a Mr. Robot készítőjével sokat beszélgettem arról, hogy egy művész milyen sok helyről inspirálódik, mire megcsinálja a saját kis magnum opusát. Tagadhatatlan, hogy a Mr. Robot inspirálódott a Dexterből is, hatással volt Samre a Dexter, és meg akarta csinálni a saját, kicsavart változatát ennek a sorozatgyilkosos történetnek, csak éppen egy hekkerrel a főszerepben.

Számomra azért is nagy móka a Dexter, mert végre egy hús-vér, élő-lélegző karaktert játszhatok, és nem egy szellem vagyok. A Mr. Robotban, ha emlékeznek, szellem voltam, vagy legalábbis Elliot képzeletének egy darabkája. Ebből a szempontból mindenképp különbözik a két sorozat, de tényleg nem panaszkodhatom, örülök, hogy ezúttal életben vagyok!

Elképesztő, hogy hány filmből és sorozatból áll össze az a hosszú-hosszú karrierút, amit eddig ön bejárt. Gondolkozott már rajta, hogy melyik korábbi szerepére a legbüszkébb?

Az életem és a karrierem teli volt mélypontokkal, és persze olyan pillanatokkal is, amikre büszke lehetek. Kaptam leckéket, pofonokat az évtizedek alatt, meg kellett tanulnom megoldhatatlannak tűnő problémákat megoldani. Volt olyan is, amikor a magánéletem szólt bele csúnyán a dologba.

Mindig érdekes látni, hogy honnan indult az ember, nemrég a Netflixet böngészgettem, és akkor jött szembe egy film, amit réges-régen csináltam. A rózsa neve volt az, Sean Conneryvel. Belenéztem pár percet és fogtam a fejemet, hogy úristen... mekkora szerencsém volt, hogy ilyen fiatalon ekkora lehetőséget kaptam. Tizenöt-tizenhat éves voltam, és fogalmam sem volt, milyen csodálatos volt az egész, azt se tudtam, mit csinálok egyáltalán. Imádtam Sean Conneryt, és bár a későbbi kollégáim között is rengeteg szerethető figura volt, mégis, ez valahogy kiemelkedik számomra a sorból, különleges felütése volt a pályámnak. Durva volt látni magamat tinédzserként. Akkoriban bele se tudtam gondolni, el se tudtam képzelni, ki lesz belőlem. Egy vad, kiszámíthatatlan pályafutást tudhatok a magaménak, amire nagyon büszke vagyok.

A Dexter: Eredendő bűn szinkronnal és magyar felirattal nézhető a SkyShowtime-on.