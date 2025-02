Mintha egy másik bolygóra került volna ennek a sorozatnak a főszereplője, pedig csak hazatért

Magyarországon elsőként az RTL streamingfelületén debütált február 3-án egyből három epizóddal a Sullivan’s Crossing névre hallgató kanadai sorozat, amely a tengerentúlon már nagy sikerre tett szert. Még 2023-ban jelent meg a legelső évada, egy évvel később érkezett a következő, majd tavaly decemberben bejelentették a készítők, hogy egy harmadik menetre is beneveznek. A produkció alapját Robyn Carr New York Times bestselleríró azonos nevű kötete adta, ahogy készült már korábban tévés adaptáció egy másik könyvéből, a Virgin Riverből is – ami jelenleg a Netflixen fut. Érdekes párhuzam egyébként, hogy a Sullivan's Crossing megalkotója, Roma Roth egyben a Virgin River vezető producere is.

Mint ismert, Robyn Carr író többnyire romantikus drámákban utazik, ám a Sullivan’s Crossing némileg eltér a többitől. A produkció két húzóneve a Szívek szállodájában feltűnt Scott Patterson és Chad Michael Murray, utóbbi a Tuti gimi című sorozatból is ismerős lehet egyeseknek. A cselekmény középpontjában a Morgan Kohan által alakított Maggie Sullivan áll, aki idegsebészként dolgozik, ám jogi perpatvarba keveredik, így egy időre maga mögött kell hagynia megszokott városi életét, amíg elül a botrány. Hazamegy szülővárosába, a vidéki Nova Scotiába, ahol nemcsak azoknak a korábbi ismerőseinek kell újra a szemébe néznie, akikkel – okkal vagy ok nélkül – nem tartotta addig a kapcsolatot, hanem az édesapjával is találkoznia kell, akitől teljesen elidegenedett.

Bár a sorozat első perceiben könnyen hihetnénk azt, hogy csak egy újabb Vészhelyzet- vagy Grace klinika-koppintással van dolgunk, hamar eszkalálódik a cselekmény, kirángatva a szereplőket a kórházi közegből, ezzel együtt pedig azt sejtetve a nézővel, hogy egy sokkal mélyebb és komolyabb jelentőséggel bíró történetre készülhetünk. Látunk egy szakmai sikerei által kiharcolt tekintélyét teljesen elvesztő idegsebészt, aki egy új együttműködés által kerül a nyilvánosság kereszttüzébe, és mivel nem lát más menekülőutat, hazamegy a családjához, ami nem várt bonyodalmakkal jár.

Város vs. vidék?

A főszereplő, Maggie helyzetével különösképp tudnak rezonálni azok, akik felnőttként felhagytak a vidéki élettel, és egy nagyvárosba költöztek. A szériában ugyanis igencsak kiéleződik a kettő szembenállása, köztük az, hogy mennyire más problémákkal küzdenek. Míg vidéken – ahogy az a sorozatban is látható – betegség esetén nem feltétlen fordulnak orvoshoz, addig a nagyobb városi környezethez és szemlélethez szokott személyek ezt talán másképp látják – de példaként lehetne említeni még akár a foglalkoztatottság, az elegendő munkahely vagy a bérek kérdését is. Maggie pedig kellő időt töltött már a városi miliőben ahhoz, hogy vidékre visszatérve teljesen kívülállónak érezze magát, mintha csak egy másik bolygóra került volna, ismeretlen emberek közé.

A széria eddig megjelent részeiből ugyanakkor leszűrhető, hogy a készítők főleg a magánéleti krízisekre helyezték a hangsúlyt, amelyek nem tették túl elcsépeltté a cselekményt, mivel a sorozatban bemutatott családi és társadalmi problémák mindnyájunkat érintenek – csak mindez itt más köntösbe van bújtatva. A város és a vidék örök szembenállása mellett viszont egy másik fontos kérdést is feszegetnek a produkcióban, a munkamániát. Maggie-nek idegsebészként nem sok ideje marad se magára, se a párkapcsolatára, se a családjára vagy a barátaira, ami egyfajta intő jelként szolgálhat azok számára, akik túlságosan beletemetkeznek a tennivalókba, feláldozva a magánéletet az elismertség oltárán.

Az ő példája világít rá arra ismét, hogy az állandó munka mennyire negatív hatással lehet a magánéletre, és ha nincs meg az egészséges balansz a kettő között, akkor az ember könnyen eltávolodhat a szeretteitől. Ez azzal járhat, hogy elfelejti, ki is valójában, és inkább csak olyan elvárásoknak szeretne megfelelni, amelyeket mások támasztanak irányában, nem amilyeneket ő saját magával szemben. Ezt adja nekünk útravalóul a Sullivan’s Crossing, de az már a nézőn múlik, hogy tanul-e Maggie Sullivan hibájából, vagy sem.