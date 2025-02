Arnold Schwarzenegger fia az Indexnek: „Furcsa érzés, amikor a testvéreimmel kell flörtölnöm”

Bár a köztudatba nem tört még be annyira, mint ex-kormányzó, testépítő apja, a 31 éves Patrick Schwarzeneggernek is megvoltak a maga villanásai az elmúlt években. Simán ide számolhatjuk a The Boys spin-off sorozatában, a Gen V-ben való felbukkanását, vagy az HBO-n bemutatott, Az utolsó lépcsőfok című drámasorozatot is, ahol Colin Firth-szel és Toni Collette-tel szerepelt együtt.