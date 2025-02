Johnny Depp választotta ki egy szerepre a népszerű magyar színésznőt

A Pokoli rokonok című sorozatban Fejes Johannát alakító Csoma Juditot leginkább színházi szerpeiről ismeri a közönség, de több magyar és külföldi filmeben is szerepelt már. A Johnny Depp által rendezett Modi című film egyik szerepére például maga a rendező választotta ki a Jászai Mari-díjas művészt és a munka végeztével azt is megüzente neki, hogy a jövőben is szívesen fogatna vele. A Jászai Mari-díjas színésznő a 2024-ben megjelent Modi: Three Days on the Wing of Madness című filmben is játszott, amely Modigliani életének egy szakaszáról szól.