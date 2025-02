Érkezik A hatalom gyűrűi harmadik évada

Hivatalosan is bejelentették A hatalom gyűrűi 3. évadát. A sorozat új részeit tavasszal kezdik el forgatni, ezúttal egy új helyen. Ám nemcsak a helyszín fog változni, hanem a rendezők csapata is kiegészül egy új taggal.

A Prime Video fantasysorozatának forgatása tavasszal kezdődik, és azt fogja bemutatni, hogy Sauron miként kezdi el megalkotni az ikonikus Egy Gyűrűt – írja a The Hollywood Reporter.

A sorozat gyártáselőkészítése folyamatban van, a forgatás pedig tavasszal kezdődik, ezúttal az Egyesült Királyságban, a Shepperton Studiosban. Ez lesz a filmsorozat új produkciós otthona. A készítők jelentős időugrást fognak végrehajtani az új epizódokban, Sauron most készíti majd el az Egy Gyűrűt.

A 2. évad eseményei után több évet ugrunk előre, a 3. évad az Elfek és Szauron háborújának csúcspontján játszódik, miközben a Sötét Nagyúr meg akarja alkotni az Egy Gyűrűt, amely megadja neki a háború megnyeréséhez szükséges előnyt, és végre meghódítja egész Középföldét

– olvasható a sorozat már nyilvánosságra hozott exkluzív összefoglalójában.

A tündék háborúja J. R. R Tolkien író második korszakában zajlott, s ez volt az első nagyobb csata Középföldén Sauron ellen. Ez egy olyan csata, amely A Gyűrűk Ura filmek prológusában látható összecsapás előtt zajlik, s az utolsó szövetség háborúja volt.

Bejelentették a harmadik évad rendezői felállását is, amiben két visszatérő és egy új név szerepel: Charlotte Brandstorm és Sanaa Hamri is visszatér, újonc társuk pedig Stefan Schwartz. Nevéhez olyan sorozatok készítése kötődik, mint a The Walking Dead és a The Boys.

A hatalom gyűrűi első évada továbbra is a Prime Video legnagyobb tévés premierje, míg a második évad a streamer legnézettebb visszatérő évada a nézett órák száma alapján. Az Amazon szerint világszerte 170 millió néző tekintette meg a műsort, és ez volt az egyik legerősebb hajtóerő az új Prime-tagságokhoz.

A rajongók izgatottan várják a megújulásról szóló híreket, mióta a sorozat második évada tavaly októberben befejeződött.