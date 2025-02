Verbális mészárlás és szenvedés a luxusban – így emlékeznek a forgatásra A Fehér Lótusz szereplői

Megszokhattuk már, hogy az HBO berkein belül egészen különleges alkotásokat lehet találni, ezek közül is kiemelkedik azonban A Fehér Lótusz című, szatirikus drámasorozat, amelynek minden évadában újabb és újabb, iszonyúan pénzes vendégek érkeznek a szállodalánc falai közé, hogy luxuskörnyezetben nyaraljanak egyet.

Az első etap Hawaiin játszódik, a második Szicíliában, míg a Maxon február 17-én startoló harmadik szezon az egzotikus Thaiföldre kalauzol. A Mike White által írt és rendezett szériát nemcsak az köti össze, hogy a Fehér Lótusz hoteljeiben játszódik a cselekmény, hanem minden évadban történik egy-egy rejtélyes gyilkosság is, melyet már a legelső epizódokban megmutatnak. Nyilván nem tudjuk, ki halt meg, és ki a tettes, már amikor éppen van elkövető, és ez az Agatha Christie-re hajazó „murder mystery” extrán csípőssé teszi a végeredményt. Már ha valakinek nem lenne elég, hogy a felső tízezer tagjait nézi a tévében szenvedni, paradicsomi körülmények között.

Az HBO szervezésében az Index részt vehetett egy olyan sajtótájékoztatón, ahol más, külföldi médiumok társaságában kérdéseket tettünk fel A Fehér Lótusz új és visszatérő szereplőgárdájának. A videóinterjúk közül a hedonista Saxont alakító Patrick Schwarzeneggerrel lezajlott beszélgetésünket már külön közzétettük, itt olvasható. Most érkeznek a többiek, közöttük az a Natasha Rothwell, akit még a 2021-es első évadban ismertünk meg a hawaii szálloda egyik dolgozójaként, mégpedig Belinda szerepében. Ő volt az, aki a Jennifer Coolidge-féle Tanyával összebarátkozott, de közös üzleti terveik végül kudarcba fulladtak.

A Belindát alakító Natasha Rothwelltől nyilván azt kérdeztük meg először, milyen érzés, hogy Mike White egy évad kihagyást követően visszatapsolta őt. Hiszen A Fehér Lótuszban alig akad olyan színész, akit hasonló megtiszteltetés ér, de a színésznőt arról is kifaggattuk, hogy a thaiföldi forgatás mennyiben volt más élmény Hawaiihoz képest:

„Nagy megerősítés volt számomra, hogy visszahívtak. A Fehér Lótusz első évada a világjárvány kellős közepén forgott, már annak örültünk, hogy egyáltalán dolgozhatunk és alkothatunk, és az sem utolsó szempont, hogy az éppen uralkodó káosz elől pár hónapra el tudtunk menekülni. Vicces, de amikor Thaiföldre indultunk dolgozni, ugyanez az érzés kapott el, hogy megint egy káosztól sújtott világból lépek meg” – elevenítette fel Natasha Rothwell.

„Édesapám az amerikai légierőnél szolgált, a repülés a véremben van, imádok utazni, az egész életemet utazgatással töltöttem, így hozzá vagyok szokva, hogy bepakolok a bőröndbe, és megyek ide-oda. Ettől még nem könnyű egy olyan sorozaton dolgozni, mint A Fehér Lótusz, mégiscsak kiszakad az ember a kényelmes otthonából, ott kell ilyenkor hagynom a kiskutyámat is – mondta Rothwell. – Az, hogy ismét Belindát játszhatom, és a harmadik évadban jóval mélyebben leásunk a lelkébe, nagy örömmel tölt el, mert igencsak megkedveltem ezt a karaktert, és kevés olyan sorozat van jelenleg a palettán, valljuk be, ami kifigurázza a gazdagokat, kegyetlenül odaszúrva nekik.”

Az interjúsorozaton részt vett A Fehér Lótusz Belindája mellett az az Aimee Lou Wood is, akit a legtöbben a netflixes Szexoktatásból ismerhetnek. Az angol színésznő elmesélte az Indexnek, hogy az HBO sorozatába úgy érkezett dolgozni, hogy már régóta a rajongója volt, és röviden a thaiföldi állatvilággal átélt kalandjaira is kitért a kerekasztalos interjún:

„Mike White kifejezetten tehetségesen műveli a gonoszkodást a sorozatban, szóval meg is lepődtem rajta, milyen optimista, csupa szív fickóról van szó, ahhoz képest, hogy mennyire szereti szenvedtetni a karaktereit. Mielőtt bekerültem a harmadik évad újoncai közé, már azelőtt hatalmas rajongója voltam a sorozatnak. Konkrétan vannak otthon olyan kalapjaim, amiken idézetek vannak A Fehér Lótuszból. Különleges élmény ez számomra, mert hasonló még nem fordult elő velem, hogy az egyik kedvencemben szerepelhetek. Rémisztő is volt egyszerre, nem tagadom, de óriási élmény is.

A karakterem, Chelsea nem tudja, miért van ott, és azt sem, hogy egyáltalán mi az A Fehér Lótusz. Én is ugyanígy próbáltam gondolkozni. Ha Chelsea nem tudja, mi az A Fehér Lótusz, akkor Aimee sem.

Kizártam a külvilágot, amennyire csak tudtam, egészen addig, míg Natasha be nem sétált, és akkor majdnem elájultam, hogy Jézusom, itt van Belinda!

Ott laktunk, ahol forgattunk, mintha buborékban lettünk volna. Gyorsan sikerült felvennem a ritmust, megtaláltam a helyem ebben a minivilágban, megkönnyítette az elzártság, hogy beleéljem magam Chelsea helyzetébe. Más sorozatokban pár napot forgatunk, aztán hetekig szünet van, visszajövünk, megint dolgozunk.

A Fehér Lótuszban üdítő élményt jelentett a munkálatok folyamatossága. Kultúrsokkot emiatt sem kaptam Thaiföldtől, legfeljebb az állatoktól néha. Majmokat sajnos nem láttam, cserébe rettegtem tőle, hogy odakint kígyók lehetnek. Mindig, amikor furcsa hangokat hallottam, kígyókra gyanakodtam. Meg is tanultam gyorsan, hogy jobban teszem, ha csukva tartom az ajtót” – fogalmazott Aimee Lou Wood.

A Fehér Lótusz harmadik évadának kulcsszereplői között egy háromfős baráti társaságot is megtalálhatunk majd, a Laurie-t alakító és A hátrahagyottakból ismert Carrie Coon, valamint a vígjátékok koronázatlan királynője, Leslie Bibb állt az Index rendelkezésére a sajtónapon.

„A legjobb jeleneteink azok voltak, amikor ezerrel beindult a hátba szurkálás, imádtuk. Mike White nagyon ért ahhoz, hogy provokáljon, és a mi történetszálunk Carrie-vel és Michelle-lel különösen megbotránkoztató elemeket tartalmaz, élvezet volt eljátszani ezeket” – nyilatkozta az Indexnek Leslie Bibb, aki legnagyobb mozis sikereit a Vasember-filmeknek köszönhette eddigi karrierje során.

Carrie Coont arról faggattuk, nem érzi-e túlzásnak azt a verbális mészárlást, amit a három barátnő A Fehér Lótuszban újra és újra elkövet egymás ellen. Erre a sorozatsztár így reagált:

„Tetszik, hogy a verbális mészárlás kifejezést használta, találó, mert a karaktereink, Jaclyn, Kate és Laurie pontosan ezt csinálják egymással. Viszont ahhoz, hogy a barátnők közötti furcsa kapcsolatrendszer kibontakozzon, szükség van az író részéről arra, hogy beásson a triumvirátus lelkivilágába. Mike White legnagyobb erőssége, hogy hosszú jeleneteket ír, tekervényes párbeszédeket, ami manapság ritkának számít a sorozatokban, de a színészi kibontakozást elősegíti” – mondta el Az aranykorban is látható színésznő.

A hátrahagyottak egykori sztárja kitért saját élményeire és arra is, hogy Mike White mennyire jól teszi, hogy végre egy elhanyagolt korosztályra, a 40-es nőkre is hangsúlyt fektet egy sorozatban. Erről Carrie Coon így beszélt:

„Gyerekkoromban nem voltak lánybarátaim egyáltalán, így különösen izgalmas számomra A Fehér Lótuszban, hogy Laurie személyében egy olyan nőt játszhatok, aki mellett sok-sok éve áll már ott Jaclyn és Kate. Érdekes az ő perspektívájukat látni. Egyszerre hálás is vagyok a sorsnak, hogy a nőbarátaim már felnőttként léptek be az életembe, így sokkal jobban megbecsültem őket, mint másképp tettem volna. A 40-es nők korábban nem számítottak, elhanyagolták őket történetmesélési szempontból, itt pedig három ilyen korú nő is a főszereplők között van. Nagyon helyesen, mert a 40-es éveim voltak eddig a legizgalmasabbak. Nyilván Laurie nagyon szenved, közel sem leányálom az élete, de pont a tökéletlenségük miatt lehet sok mindenkivel azonosulni A Fehér Lótuszban, fényűzés és vastag pénztárca ide vagy oda.”

A Fehér Lótusz harmadik évadának első része február 17-től nézhető a Maxon, folytatás minden hétfőn.