A brutalista rendezője egy forintot sem keresett a filmjével

A brutalista című 10 Oscar–díjra jelölt film mindössze 36 esztendős rendezője, Brady Corbet, nem először került be a közelmúlt híreibe. Először a művét érintő mesterséges intelligencia botrány miatt kellett magyarázkodnia, most pedig az anyagi helyzete okán panaszkodott – írja a The Hollywood Reporter.

A direktor egy podcast vendégeként nyilatkozott arról, hogy „nulla dollárt″ keresett legújabb művével. Amikor a műsor házigazdája visszakérdezett, az alábbi választ kapta:

Igen. Valójában nulla. Egy három évvel ezelőtti fizetésből kellett élnünk. Sok olyan alkotóval beszéltem, akiknek az idén jelölt filmjeik vannak, és nem tudják fizetni a lakbérüket. Ez egy nagyon is valós dolog

– mondta Brady Corbet.

A rendező megjegyezte, hogy a készítők nem azért kapnak pénzt, hogy a filmjeiket reklámozzák. Márpedig vannak olyan filmek, melyeket közel egy évvel ezelőtt mutattak be. Ilyen A brutalista is, melyet először a szeptemberi Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon láthatott a közönség. Hiába a számos elismerés, Corbet azóta folyamatosan utazik és interjúkat ad, emiatt nem tud még csak írói munkát sem vállalni.

Ez heti hét napot jelent. Szombatonként és vasárnaponként is ezt csinálod, eközben nulla jövedelmed van, mert nincs időd dolgozni

– tette hozzá a rendező.

Brady Corbet nemrég megkapta a BAFTA legjobb rendezői díját és az Oscaron is versenyben van. A díjátadó gálát március 4-én rendezik Los Angelesben.