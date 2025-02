Önkívületi állapotban a rajongók, már idén nyáron foroghat a Dűne harmadik része

Denis Villeneuve hamarosan befejezheti a Dűne-trilógiát: a rendező idén nyáron tervezi megkezdeni a harmadik rész forgatását. A film Frank Herbert Dűne Messiása című regényét dolgozza fel, amely Paul Atreides uralkodásának és belső küzdelmeinek történetét meséli el. A produkció előkészületei már zajlanak, a forgatás pedig vélhetően – többek között – ezúttal is Magyarországon zajlik majd, így Timothée Chalamet és Zendaya is feltűnhet nálunk.

Már idén nyáron elkezdheti forgatni a Dűne filmsorozat harmadik részét Denis Villeneuve rendező és stábja – értesült a Deadline. A stáb már egy ideje dolgozik az előkészületeken, hogy minden készen álljon a nyári indulásra. Bár a júniusi kezdés túl korai lenne, a cél, hogy a nyár folyamán elinduljon a forgatás, amennyiben a kulcsfontosságú tényezők, például a színészek elérhetőségei lehetővé teszik.

A Dűne: Második rész, amelyben Timothée Chalamet és Zendaya alakítják a főszerepeket, tavaly világszerte több mint 700 millió dolláros bevételt hozott. Az első két rész a kasszasikerek mellett szakmai elismerést is aratott, hiszen mindkettőt a legjobb film kategóriában jelölték Oscar-díjra. A harmadik rész Villeneuve trilógiájának lezárása lesz, amely Frank Herbert A Dűne Messiása című regényét dolgozza fel, ezzel befejezve Paul Atreides történetét.

A regényben Paul Atreides – vagy ahogy a Fremenek ismerik, Muad'Dib – immár 12 éve uralkodik császárként. Azáltal, hogy elfogadta a messiás szerepét, elindított egy vallási dzsihádot, amely a világegyetem nagy részét meghódította, ám a mozgalom túlkapásait már képtelen megfékezni.

A harmadik film hivatalos címe ugyan még nem ismert, a nyár közepére vagy végére tervezett forgatás lehetőséget teremtene Zendayának is, hogy részt vegyen a produkcióban, mivel a színésznő jelenleg rendkívül elfoglalt. Következő projektjei közé tartozik Christopher Nolan: The Odyssey című filmje, az Eufória harmadik évada, valamint a Marvel negyedik Pókember-filmje is, így nehéz lesz a számára is megfelelő időpontot találni.

A forgatási helyszínek kapcsán egyelőre nem érkezett hivatalos bejelentés, de az előző két filmnél a legtöbb jelenetet a budapesti Origo filmstúdióban, valamint Jordániában és Abu-Dzabiban rögzítették.

A Warner Bros. és a Legendary Entertainment egyelőre nem tűzte ki a film premierdátumát. Tavaly nyáron azonban arról számoltak be, hogy a stúdió egy 2026 decemberére tervezett „Denis Villeneuve eseményfilm” számára fenntartott egy bemutató-időpontot. Ha a forgatás valóban idén nyáron kezdődne, akkor egy viszonylag szoros ütemtervvel kellene dolgozniuk, hogy tartani tudják ezt az időpontot.

A Dűne: Második rész története Paul Atreides és a Fremenek szövetségét mutatja be, akik bosszút állnak azokon, akik elpusztították a fiú családját. Paulnak választania kell élete szerelme és a világegyetem sorsa között, miközben igyekszik megakadályozni egy borzalmas jövőt. A harmadik rész várhatóan ennek a történetnek a lezárását hozza el a nézők számára.

(Borítókép: Timothée Chalamet, Denis Villeneuve és Zendaya. Fotó: Chung Sung-Jun / Getty Images Hungary)