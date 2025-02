Teljesen más lett volna a Star Wars egyik kulcsjelenete, ha Samuel L. Jackson nem lép közbe

Daniel Logan, a Star Wars színésze elárulta, hogy George Lucas megváltoztatott egy hatalmas részletet a III. rész: A Sith-ek bosszújában, amiért Samuel L. Jackson is harcolt. Logan a fiatal Boba Fettet alakította a 2002-es II. rész: A klónok támadása című filmben, amikor apját és a fejvadászt, Jango Fettet megölte Samuel L. Jackson jedikaraktere, Mace Windu. A 2005-ben bemutatott A Sith-ek bosszúja című részben Windu a Galaktikus Birodalom császára, Sheev Palpatine keze által halt meg, miután Anakin Skywalker a fénykardjával levágta a kezét. Ez szabad utat hagyott Palpatine-nak, hogy egy végzetes, Erő általi villámcsapással sújtson le a jedi mesterre.

Logan szerint azonban a filmnek egészen máshogy kellett volna alakulnia Lucas eredeti tervei szerint.

Gondoskodni kellett volna róla, méghozzá nekem, mert a császár szerintem nem végzett olyan jó munkát. Darth Maul annyiszor tért már vissza az életbe, és vagy négyszer vágták ketté

– mondta Logan a GalaxyCon Richmondban tartott spotlight panelbeszélgetésen a PopVerse szerint. A színész elárulta, hogy a 2005-ös filmben kellett volna visszatérnie, de az utolsó pillanatban lemondtak róla.

„Azt hiszem, valószínűleg a Fett bosszúja lett volna a harmadik rész, mert a történetben, amit megnézhetsz a neten, volt egy forgatókönyv, ami már elkészült, ebben Boba Fettnek egy másik arénajelenetet kellett volna játszania Mace Winduval” – mondta. Az említett storyboard a Star Wars Insider 85. számában és a Making of the Revenge of the Sith című könyvben jelent meg. A történet szerint Fett megölte volna Windut. De Lucas később meggondolta magát, és Logan szerint azért, mert Jackson közbelépett.

Punk kölyök

„Ahogy a hátamon repülök a jetpackekkel a földön, előveszem Jango blasterét, és pont a hasába lövök, és így kellett volna meghalnia Mace Windunak. Ott ültem a Lucasfilmnél, és azt mondták, »oké, egy évig megtartunk«. Erre én: »Oké. Én is sorra kerülök végre? Most már én jövök?«” – mondta Logan, majd elmagyarázta, hogy ezen a ponton Jackson közbeszólt.

Samuel L. Jackson bement George Lucas irodájába, és azt mondta: »Tudod, nem hiszem, hogy ennek a fiatal kölyöknek olyan hatalmat kellene kapnia, hogy képes legyen megölni valakit, aki a Jeditanácsban ül. Ráadásul én sem akarom, hogy egy punk kölyök ölje meg.« Történetesen én vagyok az a punk kölyök”

– nyilatkozta. Logan utalt arra, hogy Jackson döntése kihatott a karrierje további részére is.

„Ha már ezzel a résszel tönkreteszed a karrieremet, legalább a Marvel-sorozatban adhattál volna lehetőséget. Mondjuk, hogy »hé, kölyök, sajnálom, hogy nem öltél meg abban a filmben, de lehetnél a barátom, és, tudod, Vasember vagy valami ilyesmi«” – vélte.

A színész nem tért vissza a filmekben, de a Lucasfilm egy másik produkciójában, a Star Wars: A klónok háborújában újra eljátszotta Boba Fett szerepét, és archív felvételeken is feltűnt a Boba Fett könyve című sorozatban is.