Agyzsibbasztó „gyönyörűség”, amikor az észak-francia partok festői tájain bontakozik ki a jó és gonosz örök küzdelme. Földöntúli hatalmak viaskodnak, ellenséges nemzetek szeretői üvöltve szexelnek a nyílt színen, majd néha fénykardot ragadva fejeznek le megromlott embereket. Megannyi filmet gyúrtak össze, hogy világra hozzák a hollywoodi blockbusterek és a francia kis realizmus szerelemgyerekét, ami akkora pofon a nézőnek, hogy vagy az óráját nézegeti, mikor lesz már vége a produkciónak, vagy a sokkhatástól a moziszékbe ragad. Ez A birodalom című alkotás.

Bruno Dumont filmje kirángatja az embert a komfortzónájából, bár nem feltétlenül a jó értelemben. A mozit elhagyva nem a világ morális kérdésein vagy a fogyasztói társadalomban ránk ömlesztett hollywoodi filmek egyhangúságán gondolkodunk, de nem is az európai realizmus alulértékeltségén, hanem azon, hogy hová is lett az életünkből ez a két óra. Feltehetően hasznosabb, mint káromkodós realityműsorok előtt tespedni félrészegen a kanapén, de nem biztos, hogy többek lettünk vele, mintha inkább Hűvösvölgyben sétálgattunk volna, vagy más, könnyed szórakozás után nézünk.

Persze ezt előre nem lehetett sejteni, hiszen az alkotás (a filmet látva kissé érthetetlenül) a zsűri Ezüst Medve-díját vihette haza a Berlinaléról,

vagyis a fesztivál egyik legrangosabb elismerését. Sikerült ez annak ellenére, hogy még a kritikusok sem rajongtak érte. Mégis, a medveszobrocska adott némi reménységet nekünk, persze hiába. A film a feléig nem tudott mosolyt csalni az arcunkra, és a moziteremben sem lehetett elcsípni egy árva kuncogást sem. Ez arra enged következtetni (pláne ha hozzávesszük a vérszegény teljesítményt, amit megjelenése óta a pénztáraknál nyújtott), hogy nemcsak mi vagyunk szőrösszívűek, hanem A birodalom egyszerűen nem lett közönségkedvenc.

Ismert sztori új köntösben

Történetében egy klasszikus jó-gonosz ütközetről van szó, ahol az Egyesek (akik az emberiség erényeit szeretnék megerősíteni) és a Nullások (akik démonokként a romlásba és hitványságba taszítanák a társadalmat) egy apró francia, tengerparti faluban próbálják saját hitüket érvényesíteni, majd a világra kiterjeszteni. Jane (Anamaria Vartolomei), az Egyesek harcosaként igyekszik kiképezni Rudyt (Julien Maniert) a fénykard használatára, és a képességre, hogy meglássa másokban a gonoszt. Eközben Jony (Brandon Vlieghe), a démoni lovag nevelgeti fiát, akit csupán úgy emlegetnek, hogy „a Sarj”,

aki a sötétség birodalmának új vezetőjeként szabadítja majd a világra a pusztulást.

A sztoriban persze akad egy szerelmi háromszög is, amiben Line (Lyna Khoudri), egy frissen romlásba borult ember igyekszik magáévá tenni Jonyt, aki valamiért Jane-re gerjed inkább. Fogalmaznék szofisztikáltabban is, de miután egymás arcát nyalva, nyílt színi meztelenkedéssel, (finoman szólva is) üvöltve b***nak, nem igazán érdemes köríteni – meg gyermeket sem vinni erre a filmre.

Viszont érdemes említést tenni a két csendőrről, akik igyekeznek a gyilkosságokat és az ufójelenségeket kivizsgálni, miközben dramaturgiailag semmi értelmük. Szimplán Bruno Dumont alkotói akarata hozta őket vissza.

A rendező már bevetette ezt a két karaktert (ugyanennek a két színésznek az interpretációjában) egy korábbi, A kis kutyafülű című minisorozatában.

Feltűnik még a színen a két frakció fővezére, a királynő (Camille Cottin) és Belzébuth (Fabrice Luchini), akik külön-külön is megérnének vagy három bekezdést, főleg hogy utóbbi elég érdekes pillanatokat generál a színen (már-már kicsit az Austin Powers főgonosza érzést idézve, persze francia köntösben).

Az alkotásban megjelenik a Star Wars, a Star Trek, a Dűne, meg még jó pár hollywoodi blockbuster, miközben a francia realista megközelítés miatt olyan – ahogy koszos ruhában halászok és földművesek fehér lovakon járják a vidéket –, mintha egy unatkozó kisváros lakói szerepjátékba vágtak volna, és tulajdonképpen minden, amit látunk, az csupán a fantáziájuk szüleménye lenne.

Anyagi kudarc

Hogy egy kicsit a film technikai részleteiről is szóljak (ha már Dumont a sztoriból valódi agymenést hozott létre), rendezői szempontból legalább voltak érdekes ötletek. Klasszikus művészfilmes megközelítéseket kever szélsőséges, komikusnak szánt elemekkel, amit David Chambille operatőri munkája remekül megtámaszt. Sok a fix kameraállás és a hosszabb snitt, a vágás és a zene pedig összhangban van a képi világgal és a sztorival.

A speciális látványeffekteket nézve azért lehetett volna még mit fejleszteni.

Egyszer kidolgozott a vizuális hatás, amivel sok sci-fire rá tudnának verni, máskor olyan (remélhetőleg szándékosan) gagyinak ható ötletekkel oldottak meg jeleneteket – akár a fekete lyuk gravitációs erejének vizualizálása –, hogy a képet forgatják körbe-körbe egyre gyorsabban. Ha ezek a megvalósítások szándékosak, akkor a jól kidolgozottakat tolták túl, ha pedig nem, akkor feltehetően elfogyott az ötlet és a pénz.

A díszlet és helyszínválasztás is alapvetően két szélsőség között mozog. Az űrhajók felépítettsége kicsit a Ragadozó városok és a Dűne szerelemgyerekeiként valósultak meg – különböző építészeti korszakokra fókuszálva –, míg szinte az összes többi jelenet két falusi családi háznál, egy tengerparton, egy homokdűnén és egy búzamezőn játszódik.

A színészek nem alakítanak tragikusan, legalábbis amennyire egy ilyen szélsőséges szerepben meg lehet ezt úszni. Fabrice Luchini egészen kiemelkedő pillanatokat hoz és Lyna Khoudri is igyekszik elmerülni a játékban. A művészek egy része – a játékukat tekintve – kissé statikus, de simán lehet, hogy ez is rendezői instrukció volt, hogy a komikus vonalat felerősítsék vele – sajnos sikertelenül.

Annyit érdemes kiemelni, hogy 2022-ben kezdték meg a munkálatokat, és akkor még teljesen más volt a színészgárda.

A női főszerepekben eredetileg Adéle Haenel, Virginie Efira és Lily-Rose Depp tűntek volna fel. Előbbi a forgatókönyv elolvasása után nem sokkal kilépett a projektből, mivel látta, hogy mindennemű kérése ellenére Dumont hajthatatlan a sztorit illetően, amit a színésznő „sötétnek, szexistának és rasszistának” tartott. Mivel a film elég lassan haladt, utóbbi két színésznőt is elvesztette a rendező, akiknek a vígjáték összeegyeztethetetlenné vált egyéb munkáival.

A 111 perc hosszú francia, német, olasz, belga, portugál koprodukciót végül 2022 augusztusában kezdték el forgatni, és 2024 februárjában debütált a Berlinalén. Franciaországban a fesztivál után kezdték el vetíteni, de hazánkba csak egy évvel később, 2025 februárjára ért el a multiplexekbe.

Közönségspecifikus

Az alkotást végeredményben az emeli ki a hírhedt, őrült, nézhetetlen komédiák hosszú sorából, hogy nyolcezer euró helyett nyolc millióból tudták legyártani, ami lehetőségeket adott, hogy a lehető legnagyobb volumenben valósítsanak meg minden ötletet. A pénztáraknál ez azonban nem térült meg. A film gyártási költségének csupán mintegy tizedét hozta vissza. Ez persze nem annyira meglepő, ugyanis végeredményben elég megosztó a film közönség- és kritikusi oldalon is.

Vígjátéknak és paródiának túl közönségspecifikus, ugyanis kicsit olyan a humora, mintha a klasszikus francia és a klasszikus brit keveréke lenne, amit maivá akartak varázsolni.

Ehhez jönnek a szexuálisan túlfűtött jelenetek, amelyek annyira billegnek a nyers és a szoftpornó hatásai között, hogy a nézőben nem a prűdség szólal meg, amikor elkapja a tekintetét, hanem szimplán az óránkat nézzük, hogy meddig tart még ez a tortúra.

Biztosra veszem, hogy megvan a filmnek a saját közönsége, de az a mintegy másfél tucat ember, akivel együtt néztem a moziban az alkotást, mind rezisztensek voltak rá (a teljes film alatt mindössze egy-két kuncogást hallottam, ami inkább a párok közti belső poénokból fakadhatott, mintsem a film hathatós vicceiből). Magasztos tartalmi részt valóban nem érdemes keresni benne – inkább belemagyarázás lenne, mintsem valós üzenet. A birodalom összességében Bruno Dumont őrült szerelemgyereke, amiben a művészi önkifejezés és néhány öncélú ötlet leural mindent. Ettől függetlenül, mivel a film most már létezik, annak, aki szereti ezt a fajta humort, érdemes lehet egyszer rászánnia közel két órát, de sikerfilmnek semmilyen körülmények között sem lehet nevezni.

4/10