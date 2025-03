Dupla résszel indult el február 27-én a SkyShowtime felületén a Yellowjackets című thrillersorozat új évada, melyben a 90-es években egy csak lányokból álló focicsapat gépe zuhan le az isten háta mögött. A történet a túlélni próbáló, kannibálokká váló tinédzserek kálváriája mellett napjainkba kalauzol, amikor a már felnőtt főszereplőket követjük. Azt, hogy akik túlélték a tragédiát, képesek-e a hátuk mögött hagyni azokat a démonokat, amelyek a vadonban szabadultak rájuk.

A SkyShowtime-nak köszönhetően nemrég exkluzív interjút készítettünk a Mistyt alakító Christina Riccivel, mely itt olvasható, de nem csak vele, hanem a sorozat kvázi főszereplőjével, a felnőtt Shaunaként látható Melanie Lynskey-vel is leültünk most külön, hogy egy videóinterjú keretein belül kibeszéljük vele a harmadik évad eddigi legnagyobb fordulatait.

A The Last of Us című posztapokaliptikus sorozatban is látott, a Yellowjacketsben új szárnyakra kapott, három Emmy-díjra jelölt, új-zélandi származású Melanie Lynskey-vel többek között arról beszélgettünk,

elképzelhetőnek tartja-e karaktere, Shauna számára a happy endet,

hogy szerinte is jobbak lettek-e a forgatókönyvek a sorozat harmadik évadára,

egyáltalán lehetséges-e egy repülőkatasztrófa után visszatérni a társadalomba,

illetve, hogy meglepte-e az a bizonyos leszbikus csók a sorozatban.

Egy olyan sorozatban, mint a Yellowjackets, még a főszereplők sincsenek biztonságban, láttuk ezt a Juliette Lewis-féle Natalie kiírásánál. Szokott izgulni, amikor a forgatókönyveket olvassa?

Igen, állandóan rettegek Shaunáért, de ezzel azt hiszem, a többiek is hasonlóképpen vannak. A Yellowjacketsben semmi sem garantált. A 90-es évekbeli szálon, néhány karakter tinédzserkori verzióját alakító színész számára biztonságos munka ez mindössze, de róluk nyilván tudjuk, hogy megérik a felnőttkort a történetben. Ahogy olvasom a szkripteket, és újabb és újabb epizódokhoz érek, mindig átfut az agyamon, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó. Soha nem lehet tudni.

Mit gondol, van esély Shauna számára a happy endre?

Nagyszerű kérdés! Ezt még senkinek sem jutott eszébe megkérdezni tőlem. Szeretném azt hinni, hogy elérhető Shauna számára a happy end, de addig rengeteg tennivalója, és elrendezni valója van még a karakteremnek. Shauna jelenleg nagyon impulzív, ha jobban átgondolná a dolgait, és aztán cselekedne, nem lenne olyan nehéz az élete.

A harmadik évadban látható egy egészen szomorú jelenet, amikor Shauna azon kesereg, hogy a lánya és a férje is jobban meglennének nélküle. Egyetért ezzel?

Akkor, abban a pillanatban így érez. Megakadt az életében, és tisztában van vele, hogy a családtagjai nem azt kapják tőle, amire szükségük lenne. Shaunának épp fogalma sincs, hogy legyen jó anya, és hogy legyen jó feleség. Ennek tetejében az egyik napról a másikra való létezés, a normális hétköznapok megélése is nehézséget, kihívást jelent számára.

A Yellowjackets első két évadában Shauna inkább tűnt sima háziasszonynak, mint olyasvalakinek, aki túlélt egy repülőkatasztrófát a vadonban. Az új részekben azt vettem észre, kezd emlékeztetni fiatalkori önmagára a karakter. Mit gondol, mi történhetett, erősebb lett az írás?

Tetszik ez az észrevétel, nekem is feltűnt, hogy olyan, mintha Shauna elkezdett volna visszatérni ahhoz, amilyen tinikorában volt. A Sophie Nélisse-féle fiatalabb Shauna és az én verzióm lélekben egyre jobban közelítenek, és bizonyos tekintetben találkoznak egymással. Shauna elkezdte megélni az érzéseit, és amikor ezt teszi, egyszerűen képtelen rá, hogy megőrizze a nyugalmát és hidegvérét.

A Yellowjackets forgatókönyvével nekem sosem volt problémám, csodálatos írók kezében van a sorozat. Az, hogy ezúttal elég idejük volt az írásra, nyilván jót tett az évadnak. A harmadik etappal kapcsolatban, ahogy olvastuk a sztorit, egyikünknek sem volt egy rossz szava sem. Mind egyetértettünk, hogy az új részek kivétel nélkül remekül sikerültek.

Szinte lehetetlen, hogy aki belenéz a Yellowjacketsbe, ne jusson eszébe egy klasszikus tévésorozat, a Lost. Ön is lát hasonlóságokat a két széria között?

Nem is keveset. A Yellowjacketsben inkább nőkön van a hangsúly, de az őrület eluralkodik mindkét sorozatban. Nagyon másképp uralkodik el, azt azért tegyük hozzá. Imádtam a Lostot is, szórakoztató volt nézni.

Egy olyan sokkoló és tragikus baleset után, mint amit a focicsapat átél, és amilyen körülmények között kénytelenek túlélni a lányok az erdőben, elképzelhetőnek tartja a sikeres visszatérést a társadalomba? Lehetséges a normális élet?

Ki van zárva. Az új évadban, ahogy halad előre a cselekmény, látni fogják, amint a karakterek birkózni kezdenek ezzel a kérdéssel. Érdekes módon viszont nem a jelenkori szálon, hanem a múltban, a tinédzserek gondolkoznak el rajta, hogy mi lesz a sorsuk. Mindannyian másképp képzelik el, amikor felmerül, mi lesz, ha a mentőcsapatok rájuk találnak. Hogy néz majd ki az egész? Milyen érzés lesz? Iszonyúan izgalmas, mert nyakig belemásznak ebbe, és annyit elárulhatok, hogy lesz, aki nem fogadja repesve a hazatérés ötletét.

Meghökkentő fordulatoknak már az első három rész se volt híján az új évadból. Arra például nem számítottam, hogy a tinédzser Shauna egy ponton megcsókol egy másik lányt. Meglepte önt a dolog?

Sem engem nem lepett meg, sem pedig Sophie-t. Már korábban is beszéltünk erről, mindig úgy éreztük, hogy Shaunával biztosan történt valami ilyesmi, és ezt még láthatjuk a sorozatban. Meg is történt. Mindketten meg voltunk győződve, hogy Shauna együtt lehetett egy másik lánnyal, amíg a vadonban voltak. Egyedül azt nem tudtuk, hogy melyik lánnyal. A meglepetés számomra az volt, hogy a Jenna Burgess-féle Melissa volt az.

A Yellowjackets harmadik évadának első részei szinkronnal és magyar felirattal nézhetőek meg a SkyShowtime-on.