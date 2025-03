Louise Courvoisier rendezőnő a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozott be első nagyjátékfilmjével, a Boldogok a sajtkészítőkkel, és rögtön el is nyerte az Un Certain Regard szekció ifjúsági díját. A film autentikus, helyi karakterekkel kelt életre egy Burgundia festői vidékén játszódó felnövéstörténetet.

A franciák szeretik a vidéki világot és életérzést, holott csupán két százalékuk foglalkozik mezőgazdasággal. Állítólag azért, mert a vidék problémái és nehézségei olyannyira érdeklik a városokban élő franciákat, hogy szinte már azonosulnak velük. A Boldogok a sajtkészítők című másfél órás filmben Louise Courvoisier rendező a fiatal gazdákra összpontosít, miközben saját tapasztalatait is belerakta a produkcióba, hiszen ezen a környéken nőtt fel.

A Boldogok a sajtkészítők újabb remek példa arra, hogy nem kellenek speciális effektek, szupersztár színészek és 10 millió eurós büdzsé ahhoz, hogy egy film működjön. Elég valódinak, őszintének és lazának lenni, és minden klappolni fog.

Semmi új, mégis remek

Totone (Clément Faveau) egy átlagos vidéki tinédzserfiú, aki bulizik, motorozik és csajozik, mígnem egy nap egyedül marad hétéves húgával, vállán az apjától megörökölt sajtkészítő műhellyel. A kamasz hirtelen családfővé válik, elkeseredettségében kitalálja, hogy barátaival közösen (30 000 euró nyeremény reményében) belevágnak a lehetetlenbe: elkészítik a tökéletes Comté sajtot. A fiút nem tántoríthatja el a tény, hogy fogalma sincs a sajtkészítésről, és az sem, hogy közben beleszeret a lányba, akitől éjszakánként tejet lop...

Ami a sztorit és a történetmesélést illeti, a Boldogok a sajtkészítők tulajdonképpen semmi újat nem mutat: előhúz a szekrényből egy jól bevált formátumot, és napjaink ízlésére formálja.

Egy klasszikus feel-good film, amelynek központi témája a család, a barátság és a szerelem varázsa.

A szereplőkről keveset tudunk meg, nincs igazi mélységük, ami kissé esetlenné és egyoldalúvá teszi őket, mégis kedveljük őket. Talán mert hétköznapi problémákkal küzdenek: gyásszal, túltengő hormonokkal, bizonytalansággal. Ez a film tele van érzelmekkel − hol pozitívokkal, hol negatívakkal − és szívvel, emiatt pedig könnyedén szemet hunyunk a „félkész” karakterek felett.

Bár a karaktereknek nincs igazi mélységük, az amatőr, elsőfilmes színészek profikat meghazudtoló alakítást nyújtanak a filmben. Mintha csak egy mesekönyvből léptek volna elő, ennél tökéletesebb szereplőket el sem lehetne képzelni egy ennyire szerethető produkcióhoz.

A főhőst alakító Clément Faveau még azokban a jelenetekben is leköti a figyelmünket, amelyekben nem beszél. A szintén az elsőfilmes alakítását nyújtó Maïwène Barthelemy is remek választás volt. A farmerlány, Marie-Lise bőrébe bújva teljesen új és autentikus megközelítésből mutat be egy fiatal női hőst.

A rendező elutasítja a túldramatizált konfliktusokat, és annak ellenére, hogy gyerekekről készít filmet, meglepően érett és komoly munkát ad ki a kezei közül.

Örömmel és könnyedén merülünk bele a napsütéses, zöld környezetbe és a kellemes hangzásvilágba, amely egy kudarcra ítélt, mégis kitartó és eltökélt fiú felnövéstörténetének színhelye.

A Boldogok a sajtkészítők egyszerű, mégis okosan megkomponált, sallang- és sztereotípiamentes film, amely egy jól ismert történetet mutat be, mégis felfedezzük benne az értéket.

A film a Mozinet forgalmazásában, 2025. április 3-án kerül a hazai mozikba.

8/10