Bár Robert Pattinson sokak fejében a szomorú fiúként maradt meg az Alkonyat- filmekből, a színész az elmúlt években egyre jobban sorjázza a szélsőségesebbnél szélsőségesebb alakításokat, hogy bizonyítson (szerencsére több sikerrel). Sokszor komoly színészi kihívások elé állítja magát, de ebből fakadóan az is megesik, hogy egyszerűen túlgondolja a feladatot, amivel a frászt hozza a környezetére. Most is ez történt.

Robert Pattinson sok filmben tűnt fel mostanában, lassan pedig képes lesz teljesen levetni magáról az Alkonyat-bélyeget. Nemrég a Mickey 17-ben bizonyított, korábban A világítótoronyban állította magát kihívás elé, most pedig a The Drama című filmben fog feltűnni, ahol Zendayával játszik együtt.

Bár egy (a hírek szerint) jó hangulatú, romantikus filmdrámáról beszélünk, a színész ezt sem bízta a véletlenre. Analitikus módon közelített, soronként elemezte karakterét, minden megmozdulásába igyekezett beleépíteni egy másik személy elmúlt harminc évét, de akadt egy jelenet, amivel egyáltalán nem boldogult.

Három nap, három éjjel

Sőt, nem is igazán a jelenet okozta a gondot, nevezzük inkább csak egyetlen, gonosz sorocskának. A Variety szerint Robert Pattinson eleinte csak többször nekifutott, majd analizálni kezdett. Egyre mélyebben ásta bele magát a mögöttesbe, teljes jegyzetfüzeteket írt tele, de sehogy sem jutott egyről a kettőre. Végül olyan szintű alkotói válságot és megrekedést okozott számára az a pár szó, hogy

három napon át totálisan beleőrülve kereste a megfejtését.

Ekkor megjött az isteni szikra: hát nem egyedül játssza a filmet. Felhívta színészpartnerét, Zendayát, hogy kikérje véleményét. Ezt a hívást sikerült a forgatás előtti napra időzíteni. Egész pontosan az éjszaka közepére. Zendaya felvette a telefont, majd azon kapta magát, hogy lassan két órája hallgatja Pattinson analízis-ámokfutását, amikor egyszerre csak nyugodtan, mindenféle feszültség nélkül (feltehetően kissé fáradtan) annyit mondott színésztársának, hogy nincs rejtett mögöttes a mondatban, csak ki kell mondani a szavakat.

Volt egy közös jelenetünk, ami az őrületbe kergetett. Kétségbeesetten kerestem a jelentését, egymás után írtam tele oldalakat elemzésekkel. Végül fel kellett hívjam Zendayát a forgatás előtti éjjelen. Megosztottam vele a kétségeimet, két órán át beszéltem, majd egy idő után nyugodt hangon megértette velem, hogy az a sor csupán annyit jelent, ami oda van írva, nincs mögötte rejtett tartalom. És ez az, ami engem három napig megőrjített

– idézi a lap a színészt.

Persze nem ez az első esete Robert Pattinsonnak, hogy túlaggódik egy szerepet. Szintén idén jelenik majd meg a Die My Love című filmje is, amiben Jennifer Lawrence-szel közösen játszik. Az alkotásban van egy táncjelenet, amit a színész ki nem állhatott, ugyanis annyi volt az instrukció, hogy csak táncoljon érzésre.

Pattinsont pedig teljesen kiakasztotta ez a helyzet.

A színész ezért azt kérte, hogy valaki koreografálja meg a jelenetet, vagy vágják ki, mert ő képtelen ilyen ösztönös táncra, de a rendező hajthatatlan volt, és nem is igazán értette, hogy mi a színész baja. Robert Pattinson végül megcsinálta, de elmondása szerint olyan ideges volt, hogy már a forgatás megkezdése előtt összeizzadta a ruháját.