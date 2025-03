A Place to Be című filmben Taika Waititi és Ellen Burstyn mellett Pamela Anderson is feltűnik majd, aki az egyik főhős lányát fogja alakítani. Mundruczó Kornél örömét fejezte ki, hogy ilyen sokszínű stábbal dolgozhat. Pamela Anderson Az utolsó showgirl után a Csupasz pisztoly rebootjában szerepel Liam Neesonnel.