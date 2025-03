Jövő nyáron mutatják be Christopher Nolan Odüsszeia című filmjét, amelynek főszereplőjét, Odüsszeuszt, Matt Damon alakítja.

A Homérosz ókori görög eposza nyomán születő film forgatókönyvét is Christopher Nolan írta. Feleségével, Emma Thomasszal együtt Nolan producerként is jegyzi a filmet, amelyet Görögországban, Törökországban, Szicíliában és Marokkóban is forgatnak.

A trójai háborúból hazatérő Odüsszeuszt alakító Matt Damon mellett a szereposztásban olyan hollywoodi sztárok láthatók majd, mint Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Benny Safdie, Jon Bernthal és John Leguizamo.

Leguizamo egy tévés interjúban elmondta: annak ellenére, hogy Nolan nagyszabású produkciót forgat, úgy dolgozik, mintha független filmet készítene.

Nem azt teszi, amit a stúdió mond. Olyan, mint egy független filmes, csak őrült sok pénzzel

– idézte a színészt a variety.com.

A filmet gyártó Universal stúdió korábbi közleményében kiemelte, hogy Homérosz eposzát először viszik filmvászonra vadonatúj IMAX-technológiával.

Christopher Nolan korábbi rendezései között szerepel a hét Oscar-díjat nyert Oppenheimer, a Csillagok között című sci-fi, az Eredet vagy a Memento.

„Érdekelnek a nagyszabású feladatok, mert tudom, hogy milyen nehezen lehet hozzájuk a forrásokat összeszedni” – mondta a rendező egy tavalyi interjújában. „Tudom, hogy nagyon sok filmkészítő van a világon, akik mindent odaadnának azért, hogy az általam összegyűjtött erőforrásokkal rendelkezzenek, és úgy érzem, felelősséggel tartozom azért, hogy ezeket a legtermékenyebb és legérdekesebb módon használjam fel” – fűzte hozzá.

Az Oppenheimer főszerepéért Oscar-díjat nyerő Cillian Murphy korábban Nolan színészvezetését dicsérte. „Remekül bánik a színészekkel, érti és szereti őket, igazán hisz bennük és abban, hogy mit tudnak hozzátenni a történethez és a karakterhez” – mondta az ír színész.

Az Odüsszeia 2026. július 17-én kerül a mozikba.