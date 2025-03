Christoph Waltz Oscar-díjas osztrák színész is szerepet kap a Gyilkos a házban című sorozat 5. évadában – adta hírül az MTI.

A következő évad gyártása jelenleg is tart, egyelőre annyit tudni, hogy az osztrák színész is felbukkan a szériában. Az új évad karakter- és cselekményrészletei azonban egyelőre még nem nyilvánosak. Továbbá azt is bejelentették már, hogy Keegan-Michael Key szintén csatlakozik a színészgárdához. Különböző kategóriákban több Emmy-díjat is kapott a sorozat, a hollywoodi színészcéh (SAG) idei díjátadóján pedig a vígjátékmezőnyben elvitte a legjobb szereposztásért járó elismerést.

Christoph Waltz mindkét Oscar-díját Quentin Tarantino filmjeivel nyerte: 2010-ben a Becstelen brigantyk, 2013-ban pedig a Django elszabadul című filmben nyújtott alakításával érdemelte ki az elismerést. További fontos filmjei között volt az utóbbi években A Francia Kiadás Wes Anderson rendezésében és Guillermo del Toro Pinokkió című alkotása, míg a Spectre – A Fantom visszatér és a Nincs idő meghalni című James Bond-filmekben ő játszotta Blofeldet.

A Gyilkos a házban című tévésorozat 2021-ben debütált Steve Martin, Martin Short és Selena Gomez főszereplésével. Ők játszották a három lakót, akik ugyanabban a New York-i bérházban élnek, és mindhárman rajonganak a valódi bűnügyekről szóló podcastokért, aztán hirtelen egy gyilkossági ügy kellős közepén találják magukat. A széria harmadik és a negyedik évadában Meryl Streep is fontos szerephez jutott.