2025 eddig nagy év Erin Doherty számára, a 32 éves brit színésznő nagyot villantott a Kamaszok című netflixes sorozat harmadik epizódjában, a gyilkossággal vádolt kisfiút, Jamie-t vizsgálgató pszichológusnő eljátszásával. Nem kell túl komoly látnoki képességekkel rendelkeznie valakinek, hogy megtippelje, Doherty jó pár díjra számíthat alakításáért. Persze nem biztos, hogy csak ezért a szerepéért jutalmazzák majd a színésznőt, aki A koronában Anna hercegnő eljátszása után újfent egy kosztümös produkcióban vállalt el egy fontos karaktert. A hazai Disney+-ra február 21-én felkerült Ezer bokszütésben Erin Doherty a Forty Elephants tűzről pattant vezérét, Mary Carrt alakítja.

Az Ezer bokszütésben a 19. századi, igencsak barátságtalan London városában járunk, ahol Jamaicából érkezett bevándorlók állnának oroszlánszelídítőnek, miközben virágzik az illegális boksz, és még a szervezett bűnözés nagyágyúi is valami nagyon komolyra készülnek a színfalak mögött.

Már biztosan érkezik az Ezer bokszütés második évada, az újabb 6 részből álló folytatást leforgatták, idő kérdése, hogy bemutatásra kerüljön. Azután, hogy a sorozat íróját és showrunnerét, Steven Knightot kifaggattuk a munkálatokról, Erin Dohertyvel is egy kerekasztalos beszélgetésen vettünk részt.

Az Indexnek a Kamaszok és az Ezer bokszütés színésznője először arról beszélt, miért érzi magát szerencsésnek, hogy épp most, 2025-ben bújhatott a Forty Elephants női vezérének kosztümébe:

„Egy évig dolgoztunk ezen a sorozaton, hosszú időm volt rá, hogy mélyen elmerüljek Mary Carr karakterében. Van abban valami felszabadító, amikor egy ilyen domináns nőt játszhat el az ember, engem is megerősített a nőiességemben. Végre egy olyan korszakban élünk, amikor egy női karakter nem kell, hogy valakinek a barátnője, a lánya, vagy éppen a neje legyen. A nők nézőpontja is van olyan érdekes, és egyedi, hogy önmagában megállja a helyét. Maryvel kapcsolatban is az lepett meg a legjobban, hogy sehol máshol nem hallottunk még róla. Ha engem kérdeznek, itt volt már az ideje.”

De az interjún szó esett arról is, Doherty miért részesíti előnyben a filmekkel szemben a sorozatokat:

„Filmek esetében ott van az emberen a nyomás, hogy most rögtön, de azonnal el kell találni a karaktert. Sorozatoknál több idő van belehelyezkedni egy-egy figura stílusába, engedékenyebbek a készítők azzal kapcsolatban, hogy nem két perc alatt sikerül magunkra venni az adott ember habitusát. Az Ezer bokszütés esetében rengeteg épített díszlettel dolgoztunk, sokáig mozogtunk ebben a mesterséges környezetben, és emlékeket gyártottunk, közös élményeink lettek, mindez hozzáadott ahhoz, hogy időnként mi magunk, a forgatásokon is úgy éreztük, a 19. század Londonjában vagyunk.”

Végezetül az Ezer bokszütés Mary Carrja a Steven Knight-sorozatok aktualitásáról és a bűnözőnő izgalmas személyiségéről is ejtett nekünk pár szót:

„Izgalmas volt utánajárni Mary Carrnak, és hogy mi lett a sorsa, de a forgatáson nagy hasznát vettem, hogy egy játékos karakterről van szó, akinek a játékossága nekem, mint színésznek is nagyobb mozgásteret engedett. Azt viszont sosem szabad elfelejteni, hogy hiába látunk hatalmas, díszes kosztümökben szaladgáló nőket a képernyőn egy történelmi sorozatban, a feldolgozott témák univerzálisak, és bár a körítés más, ma is ugyanezek a dolgok hajtják az embereket: a pénz, hatalom, hírnév, a testiség” – elmélkedett Erin Doherty.

Az Ezer bokszütés első évada a Disney+-on nézhető meg.