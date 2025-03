A Netflix új nyomozós sorozatát Agatha Christie is megirigyelné

Nem lehet minden nyomozós sorozat olyan sötét és depresszív, mint a True Detective, a The Killing, a Hannibal és társaik. A whodunnit-műfajnak a legpopulárisabb darabjai is a könnyedebb műfajt erősítik inkább, nem véletlen, hogy Agatha Christie könyveit az eladási listákon mindössze a Shakespeare-művek és a Biblia előzik meg. A krimi koronázatlan királynőjébe tíz körömmel kapaszkodik a Netflixen március 20-án bemutatott A rezidencia is, mely Shonda Rhimes produkciós istállójától, a Shondalandtől érkezett, és már a felütésével simán felkelti az ember érdeklődését: a központi gyilkosság ugyanis nem másutt, mint a Fehér Házban történik meg.

A Breaking Badből ismert Giancarlo Esposito rekordot dönt ebben az új Netflix-sorozatban, két percig sem tart, amíg az általa alakított háznagy a fűbe harap. Első ránézésre sima öngyilkosságnak tűnik a dolog, ám a rendőrség biztos, ami tuti alapon a Fehér Házba rendeli a nekik segítő, ügyeletes flúgos nyomozót, Cordelia Cuppot (Uzo Aduba), hogy járjon utána a rejtélynek. Amikor azt írom, hogy a detektív fura jelenség, azt tessék egészen szó szerint venni,

a The Orange is the New Black egykori közönségkedvencét, Crazy Eyest is alakító színésznő ezúttal egy, a madarakért rajongó, távcsővel ide-oda rohangáló, excentrikus főszereplőt hoz nekünk.

Van is hova rohangálnia a nyomozónak, a Fehér Ház 132 szobáját kell felderítenie, 157 vendéget kikérdeznie. A rezidencia kezdésében éppen nagy bulit tartanak, ahol az amerikai elnök mellett az ausztrál miniszterelnök is részt vesz. A legnagyobb poén még csak nem is az a politikai szálon, hogy az USA elnöke, akit Perry Morgan alakít történetesen meleg, hanem az, hogy a buliban énekel a saját magát alakító Kylie Minogue, valamint Hugh Jackman, akit nyilván csak emlegetnek, mert nem vett részt a sorozat forgatásán. Vagy részt vett? Soha nem tudjuk már meg.

A lehetséges elkövetőket tekintve hosszú a névsor, kezdve a segédháznaggyal, Jasmine-nel (Susan Kelechi Watson), aki azért ölhette meg a háznagyot, hogy végre feljebb léphessen a ranglistán, de a szakácstól, a kertészen át az ausztrál küldöttségig bárki lehet, akinek vaj van a füle mögött. A rezidencia tálalása egy kicsit erőltetett a keretes szerkezettel, de a klisés megoldást megmenti a teljes kreatív kudarctól, hogy Eliza Coupe az egyik szenátor, aki a tárgyaláson nevetgélve, szarkasztikusan hozzáállva kérdezgeti az embereket.

Amit viszont A rezidencia abszolút jól csinál, az a meghökkentő fényképezés. Előfordul, hogy felgyorsítva rohan végig a kamera a Fehér Házon, hogy eljussunk a földön heverő holttestig. Máskor madárperspektívából mutatják az eseményeket, és az az ötlet is nagyot üt a megvalósítását tekintve, amikor lényegében az ikonikus washingtoni épületet kettévágva, színházi díszletként, vagy ha még közérthetőbb szeretnék lenni, szétnyitott Barbie-házként látjuk.

Egy kis Poirot itt, egy kis Sherlock Holmes amott

A főszereplő, Uzo Aduba nagyon nyüzsög, és öröm látni, ahogy a 44 éves színésznő egy percre sem pihen meg A rezidenciában. Nem csak Poirot ismerhető fel a hősnőben, hanem egy leheletnyi Sherlock Holmes is, főleg, ha azt nézzük, hogy kénytelen-kelletlen a beszédes és folyamatosan az agyát törő detektív kap maga mellé egy társat, „Watsont”, a rigid és mindig feszült FBI-ügynök, Edwin Park személyében, akit Randall Park alakít.

Persze, ha már castingoltak egy akkora nevet, Giancarlo Espositót sem dobják el a készítők, flashbackekben ő is vissza-visszatér, de az egészen sok sztár ellenére a sztorit a jó írás lendíti folyamatosan előre, a maró-gúnyos beszólások, kiszólások, referenciák. Annak ellenére, hogy néha túlnyújtottnak érződik, a forgatókönyvíró, a Scandal című sorozatot is jegyző Paul Williams Davies meglepően ügyesnek bizonyul.

Igen, A rezidencia nem csak a nagyon-nagy klasszikusoktól nyúl, hanem az újabbaktól is, de az alkotók egy percig sem tagadják, hogy egy összemixelt, popcorn nyomozós sorozatot próbáltak hozni nekünk. Hát, elég az epizódok címeire ránézni, „The Fall of the House of Usher”, „Dial M for Murder”, „Knives Out”, és a többi.

A lényeget a végére hagytam, szerencsére a gyilkost nem az utolsó két percben, addig sose látott karakterként húzzák elő a készítők a farzsebükből, ez végre egy olyan whodunnit a Netflixen, amit át is gondoltak azért, a logikát nem áldozták fel az írók a szórakoztatás oltárán. Már csak emiatt is megsüvegelendő próbálkozás A rezidencia, ami tényleg, meglepően könnyen csúszik.

7,5/10

A rezidencia szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Netflixen.