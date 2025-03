A nagy amerikai filmstúdiók fejeseit nem hiába szokták annyit ekézni. Gondoljunk csak a Warner Bros Discovery rettegett vezérigazgatójára, David Zaslavra, aki az alkotókkal és a nézőkkel mit sem törődve, hogy az óriáscégnél licencjogokkal spóroljanak, utasítást adott ki egy csomó film és sorozat eltávolítására az egykori HBO Maxról. Zaslav hasonló okokból dobatott a kukába olyan izgalmasnak tűnő produkciókat, mint a Batgirlt és a James Gunn által írt, a pletykák szerint jól sikerült Coyote vs Acme című animációs filmet.

De ne álljunk meg itt, idézzük fel azt is, hogy Bob Iger, a Walt Disney Company jelenlegi CEO-ja, amikor még az ABC-csatorna igazgatója volt, rákényszerítette a nemrég elhunyt David Lynchet, hogy a Twin Peaks második évadában rántsák le az írók a leplet Laura Palmer gyilkosának kilétéről. Ezzel Iger, mintegy belenyúlva a kreatív folyamatokba, kinyírta az addig szépen csordogáló történetet, és persze a nézettséget. A Twin Peakst el is kaszálták, az 1992-es előzményfilmet leszámítva csak 2017-ben tért vissza, egy olyan harmadik etappal, amely mindent megváltoztatott arról, amit a szürrealista sorozatokról, a misztikus történetmesélésről gondolunk. Persze abba Bob Iger már nyilván nem nyúlt bele.

Fotó: Apple Részlet a The Studio című sorozatból

Mi a közös David Zaslavban és Bob Igerben azon kívül, hogy mindketten lelketlen, pénzhajhász öltönyösök? Nos, az, hogy a 2023-as írósztrájknál mindketten beszóltak az alkotóknak, az elvárásaikat a valóságtól elrugaszkodottnak, felkavarónak nevezték, és Zaslav konkrétan úgy fogalmazott, az írók csak ne panaszkodjanak, így is túl vannak már fizetve.

Depresszív, amilyen állapotok uralkodnak Hollywoodban, már-már annyira abszurd kezekben van a filmszakma, hogy lassan mást nem is lehet csinálni, mint röhögni rajtuk.

Az Álomgyárat figurázza ki Seth Rogen új sorozata, a The Studio is, mely két résszel mutatkozott be március 26-án az Apple TV+-on, és a dupla évadkezdést látva nemcsak minden filmőrültnek, Hollywood-imádónak, vagy éppen gyűlölőnek tenném kötelezővé a megtekintését, hanem azoknak is, akik nem riadnak vissza a kényelmetlen-kellemetlen humortól. Szekunder szégyenérzetben, és az ebből fakadó nevettetésben ugyanis lubickol ez a sorozat.

A The Studio története Matt Remick (Seth Rogen) körül forog, aki hatalmas filmőrült, így kapva kap az alkalmon, amikor egyik napról a másikra előléptetik, és megteszik őt a Continental Studios vezetőjének. Csak hogy könnyebb legyen elképzelni, Matt az a fajta fickó, aki legszívesebben sorban csinálná a köldöknézős művészfilmeket, ám neki is van egy főnöke, a Bryan Cranston által játszott Griffin Mill, akinek egészen más elképzelései vannak. Az új irány az, hogy a Barbie-hoz hasonlóan a Kool-Aid nevű, az USA-ban nagyon népszerű ital köré is filmes franchise-t fűzzenek. A cél, hogy ne egymilliárd dollárt, hanem legalább kettőt kaszáljanak, még ha a világ legócskább filmjével is kell a mozikba bekönyörögniük a közönséget.

Matt számára igazi pokoljárás veszi kezdetét, hiszen az újdonsült stúdióvezető rögtön halálos ellenséget gyűjt be magának Martin Scorsese személyében, aki a Jonestown-sztori filmes adaptálásával keresi fel a Continentalt. Erről a tragikus eseményről röviden annyit érdemes tudni, hogy egy tömeges öngyilkossággal véget érő, szektás rémmese lenne, mérgezett Kool-Aiddel a középpontjában. Ám a Continentallal való egyezkedés vége az lesz, hogy Seth Rogen kinyírja a veterán, Oscar-díjas alkotó utolsó filmjét, lenyúlja a jogokat, és 45 perc alatt a nézők képébe is odanyomja a kiábrándító valóságot, hogy igen... hiába kerül magas pozícióba egy filmbuzi, ez a szakma hirtelen bedarál akárkit is.

Ki kell emelni, hogy a The Studio nagyon pörög, nagyon hektikus, s teli van zseniális beszólásokkal. Azzal kezdve, hogy Seth Rogen karaktere az első jelenetek egyikében elmereng azon, hogy miért mindig a perverzek a legjobb filmkészítők, de viccelődnek azzal, hogy a Barbie azért szólt nagyot, mert mindenki felszedné Margot Robbie-t, és nyilván húznak egy elkerülhetetlen párhuzamot aközött, hogy a Kool-Aid lehet az ő Mario-filmjük. A Törtetők óta konkrétan nem láttam ennyire tűpontos, vicces insider-sorozatot, öröm hallgatni a sok utalgatást, és a popkultúra szereplőinek ugratását.

Scorsese csak a kezdet, a The Studio tömve van sztárokkal

Az Apple TV+ új dramedyjében az teszi fel az i-re a pontot, hogy rettenetesen sok, tényleg iszonyatosan sok ismert arc cameózik benne. Kezdve ugye a már említett, őrjöngő, Charlize Theron vállán síró Martin Scorsese-vel, aki önmagát játssza a produkcióban, és csinálja mindezt abszolút zseniálisan. Igen, akkor felbukkan egy snitt erejéig Theron is, hogy elküldje a francba Mattéket a bulijáról, ahol a Boardwalk Empire és a Fargo sztárja, Steve Buscemi ugyancsak beköszön röviden. Itt még azért nincs vége, Paul Dano is saját magát játszva, egy kamu-filmforgatáson öldököl a nyitányban, besasszézik a Rossz szomszédság direktora, Nicholas Stoller, hogy valami baromságot pitch-eljen a Kool-Aid-filmmel kapcsolatban, és az Előző életek főszereplőnője, Greta Lee is könyörög egyet a stúdióvezérnek, hogy adjon már neki magánrepülőt, az A24-nél még arra se telt nekik.

Végül, de nem utolsó sorban a Continental Studios CEO-jaként az egykori Walter White, azaz Bryan Cranston iszonyúan kegyetlen, ahogy a Marvel Agathája, Kathryn Hahn is olyan, mint egy Duracell-nyuszi, túlpörgő marketing-vezetőként.

Aki egy picit is vájtfülű, és érdeklődik az amerikai filmgyártás iránt, zabálni fogja a The Studiót.

Már csak a hab a tortán, hogy a második epizódban, az év eddigi legviccesebb sorozatrészében a cringe-mérő teljesen kiakad, amikor Seth Rogen karaktere egy egysnittes forgatást tesz tönkre a jelenlétével. Lábatlankodik, beleszól a rendező munkájába, felesleges ötleteket ad, és még be is vándorol a kamerák kereszttüzébe, amikor a stáb éppen nagyban forgat... talán ez az egyetlen nagyobb kritikai észrevételem a The Studióval kapcsolatban, hogy a forgatásos epizódot túlságosan az elejére rakták.

Mert ezzel Rogen figuráját rögtön a nyitányban iszonyúan ellenszenvessé tették. Igaz, hogy még viccesebbé, de konkrétan a 25 perces rész felénél már én üvöltöttem volna rá Mattre, hogy takarodjon már el onnan. Nem kell aggódni, a sorozatban is megtették, és amint a végén a főszereplő a munkatársával nagyon szomorúan, égő fejjel hajt el a naplementébe a Californication ikonikus jelenetét megidézve, már indítottam volna a következő részt. Elvégre olyan cameók várhatóak még, mint Zack Snyder, Peter Berg, Ron Howard, Zac Efron, Ramy Youssef, Zoe Kravitz, Anthony Mackie, Adam Scott és sokan mások.

Nem létezik, hogy a Snyder-cut ne kapja meg a magáét, de úgy istenesen. Alig várom már.

9/10

A The Studio első két része már streamelhető az Apple TV+-on magyar felirattal, folytatás szerdánként, az első etap 10 epizódból áll majd.