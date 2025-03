Bud Spencer-rajongóknak kötelező az új Piedone-sorozat

Veszélyes dolog a nagy klasszikusokhoz hozzányúlni, nemegyszer láttuk ezt. Napestig lehetne sorolni a rosszul elsült remake-ek és rebootok sorát, amelyek a legendás, 2016-ban 83 évesen elhunyt olasz színész, a hatalmas pofonjairól ismert Bud Spencer munkásságát sem kerülték el. Elég felemlegetni a Különben dühbe jövünk újragondolását, amelyet idehaza a Netflix hozott el nekünk... de bár ne tették volna, annyira galád próbálkozás lett.

A Sky Italia szerencsére másképp gondolta, az idehaza a SkyShowtime-ra felkerült Piedone – A Cop in Naples inkább afféle szellemi örökös, lazán kapcsolódó folytatás lett. A főszerepben a Fargo című sorozatban és a Gomorrában is látott Salvatore Esposito látható, ő alakítja Vincenzo Palmierit, egy nagyon effektív zsarut, aki éppen Németországban teljesít szolgálatot. Nem mellékesen pedig, „Piedone” becenevet használva még pankrátorkodik is.

Az 1973-as Piedone-filmhez nem ez az egyetlen kapcsolódása az új, négy részből álló sorozatnak, a dolog abban a pillanatban világossá válik, amikor Palmieri visszatér Nápolyba, hogy ott folytassa szolgálatát, és egy régi fotót, amin a Bud Spencer-féle Rizzo felügyelő is ott vigyorog, a kezébe kapva elnosztalgiázik egy pillanatra. Igen, Salvatore Esposito karaktere a nagy Piedone tanítványa, akit még utcakölyökként karolt fel a zsarulegenda, és még együtt is szolgáltak a nápolyi rendfenntartóknál. Bár nyilván nem Bud Spencer alakítja, és így a karakter arcát se látjuk nagyon, csak a nagy termetéből kitalálható, hogy ő az – de Rizzo így is meglepően sűrűn felbukkan visszaemlékezésekben, amelyek rendre megdobogtatják még akkor is az ember szívét, ha valaki nem rajongott a Piedone-filmsorozatért.

A Bud Spencer-nosztalgia, legyen bármilyen ízléses, nem lenne elég ahhoz, hogy az új Piedonét nézhetővé tegye. Nem kell aggódni, az alkotópáros, a forgatókönyvet jegyző Peppe Fiore és a rendező Alessio Maria Federici mindent elkövetnek, hogy Palmierit kedvelhetővé tegyék. Szerencsére a Gomorra sztárja, Salvatore Esposito remek választásnak bizonyul, és teljesen átélhető, ahogy régi-újdonsült zsaruként meggyűlik a baja ezzel a megváltozott Nápollyal. A Piedone főszereplője sokban hasonlít mesterére, nem hétköznapiak a módszerei, fegyverek helyett inkább az öklét használja, ám aki paródiába hajló verekedésekre számít a sorozatban, az meg fog lepődni.

Igen, vannak a Pideonéban vicces beszólások, visszautalgatás a fagyott halra, amiken jókat vigyorgunk a tévé előtt ülve, de régi Bud Spencer-bunyókat itt nem kapunk. Realisztikusabb a megvalósítás, egy komolyan vehető rendőrsorozatról van szó, amelynek mind a négy részében külön-külön ügyeket oldanak meg. Ezek nem a legkomplexebb vagy legizgalmasabb bűnesetek, de a karakterdráma elég ahhoz, hogy ott tartsanak, és ne veszítsen el a széria.

Ráadásul Palmieri révén kapunk egy átívelő szálat egy meglógott veszélyes bűnözővel, na és az őrsön pár fura figurának is örülhetünk: a szigorúnak mutatkozó, de elég szexéhes felügyelőnő, a Silvia D'Amico-féle Sonia Ascarelli folyamatosan szívja Palmieri vérét, vicces sidekicknek meg ott van Michele (Fabio Balsamo), aki egy igazi szivacsnak bizonyul részről részre.

Maga a helyszín, Nápoly is élettel teli, ahol csak úgy virágzik a drogkereskedelem.

Ez is a fő témája az első évadnak, és az, hogy az alvilág hogyan nyomja rá a bélyegét a nápolyiak hétköznapjaira. Ritkaság, hogy azt a laza olaszos hangulatot egy sorozat manapság ennyire eltalálja, de a Piedone e tekintetben is erősnek bizonyul.

Még azt is megússza a széria, hogy a menőzést a készítők az elején túltolják, lehet alkotói víziónak is hívni, de Zack Snyder megirigyelné, amennyi időlassítás és napszemüvegben pózolás van a Piedone pilotjában. Kevésbé áll viszont jól a Sky Italia sorozatának, hogy a játékidő rettenetesen hosszú, egy-egy epizód filmes hosszra nyúlik a másfél órájával. Emiatt érezhetően vannak töltelékbeszélgetések, néha az amúgy jó iram is leül. Jobban tették volna, ha 8 darab 40 perces részre bontják a Piedonét, mert helyenként így a nézése közben le lehetett fáradni.

Amellett, hogy az új Piedone ízlésesen kezeli Rizzo felügyelő karakterét, viszi tovább a régi filmek mítoszát, egy modern és komoly nyomozós sorozat is tud lenni egyszerre, amely olyan, az olaszokat érintő problémákat feszeget, mint a bevándorlás, a feketék beilleszkedése az országba, a migránsok semmibevétele a törvény által, illetve a tinédzserek, fiatalok drogfüggése, droghasználata.

Az írók érzékenyen állnak a komorabb, drámaibb témákhoz, de jó hír a tősgyökeres és az új fanoknak egyszerre, hogy egy annyira kedvelhető figura az idegenvezetőnk, miközben fejest ugrunk a nápolyi alvilág mocskába, mint a Salvatore Esposito-féle Palmieri, aki rettenetesen olasz tempóban áll hozzá az egészhez. És persze amikor ütnie kell, legalább akkorát csap oda, mint mentora tette egykor.

7,5/10

A Piedone – A Cop in Naples mind a négy epizódja szinkronnal és magyar felirattal nézhető a SkyShowtime-on.