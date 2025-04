Kihívója akadt a Bridgertonnak, most mindenki ezt a sorozatot nézi

Két hete debütált a Netflixen a streamingszolgáltató új spanyol nyelvű sorozata, az Ifjú hölgyek kézikönyve (Manual para senoritas), és még mindig dobogós helyen áll a legnézettebb műsorok listáján. Az első ránézésre Bridgerton-koppintásnak tűnő produkció azonban nem teljesen vehető egy kalap alá a 2020 óta óriási sikerrel futó romantikus-történelmi sorozattal – hol több, hol kevesebb annál. Egyvalami azonban biztos: a nézők kíváncsiak a XIX. századi madridi gardedám szerelmi életére.

Ha egy sorozat olyan sikeres, mint A Bridgerton család, akkor nehéz nem hozzá mérni minden hasonlónak tűnő szériát – például a spanyolok új dobását, az Ifjú hölgyek kézikönyvét. Az előzetes láttán legalábbis rögtön elfintorodtunk, gondolván, hogy egy mediterrán kópiát kapunk majd. Egy újabb sorozat a XIX. századi arisztokrata románcokról, színes-modern-poénos köntösbe bugyolálva, kiszámítható narratívával és végkifejlettel. Győzött azonban a kíváncsiság, és belevetettük magunkat a sztoriba, amely szerencsére a legtöbb téren túlszárnyalta az elvárásokat.

A sorozat középpontjában egy gardedám, Elena Mencia (Nadia de Santiago) áll, aki a három félárva Mencía nővér (Cristina, Sara és Carlota) útját egyengeti a házasság felé vezető rögös úton. Elena azonban nagy terhet cipel a vállán: saját érzéseivel harcol, miközben a fiatal lányokért is felelősséggel tartozik.

Annak ellenére, hogy a sorozat lassan és kissé unalmasan indul, feszültségből nincs hiány, a családtagok közötti furcsa dinamika idővel nem várt konfliktusokat szül, amelyek jócskán próbára teszik a gardedám elszántságát és önmagába vetett hitét. Ráadásul a saját múltja, valamint elnyomott érzései is felszínre törnek, amelyek hamar beárnyékolják fényesnek tűnő jelenét.

A sorozat, amely a feminizmust, valamint a női egyenjogúságot hirdeti, úgy kezeli a szerelmet, mint egy erőt, amely képes felborítani a korra jellemző szigorú hierarchiát.

A dolgok akkor csúcsosodnak ki igazán, amikor a gardedám munkája és magánélete váratlanul és visszafordíthatatlanul összeér.

Az egymásba fonódó történetszálak a harmadik epizódtól kezdve szinte végig fenntartják a feszültséget a sorozatban. A néhány jelentéktelen, az összképhez semmit hozzá nem adó jeleneten, valamint szereplőn kívül minden mozzanatnak helye van a narratívában, még ha az elején nem is gondolnánk így.

Jól bevált formátum

Főhősünk, Elena Bianda sokszor áttöri a negyedik falat, és közvetlenül a nézőhöz szól, amiből persze a többi szereplő mit sem érzékel. A Fleabag óta a képzeletbeli fal áttörése már kicsit unalmas, hiszen senki nem nagyobb mestere ennek, mint Phoebe Waller-Bridge, mindenesetre Nadia de Santiago színésznő is így tesz, méghozzá elég sokszor. A esztétikára egyébként nem lehet panasz, a kreatív kameramunka, a hipermodern, mégis korhű képi világ és zenei aláfestés mindig illik az aktuális jelenethez, és összhangot teremt a történelmi kontextus és a kortárs ízlés között.

Ami a mellékszálakat illeti, a Mencía nővérek (valamint több mellékszereplő is) egyéni karakterekként is megállják helyüket, hiszen a két fiatalabb lány érdeklődési körét és ambícióit is kifejtik, nem csak a rangidősét.

A társadalmi szerepek újradefiniálása szintén előkerül a sorozatban.

Bár nincs akkora „változatosság”, mint a Bridgertonban, ebből a sorozatból sem hiányzik az LMBTQ-történetszál – két mellékszereplő ugyanis leszbikus kapcsolatba kezd –, valamint a rasszkérdés, hiszen az egyik központi szereplő egy fekete férfival kezd összemelegedni. Ezek a kapcsolatok azonban (egyelőre) csak amolyan fűszerként szolgálnak, nem pedig központi témaként.

A szexjelenetek sem olyan durvák, mint a Bridgertonban – keveset mutatnak és nincs is belőlük sok –, a szerelmi és az intim szálak helyett sokszor a hősök belső vívódásai, a családi, valamint baráti kapcsolatok kapnak nagyobb hangsúlyt.

Ha egy 10-es skálán mérjük, akkor az Ifjú hölgyek kézikönyve nagyjából fél ponttal komolyabb és kevésbé kínos, mint a Bridgerton, és talán pont emiatt működik. Igen, ez a sorozat is humoros, sokszor nyálas és elcsépelt, de nem annyira, hogy az kontraproduktív legyen. A jól bevált formátum tehát még mindig működik. Olyannyira, hogy a sorozat – a cliffhanger lezárásból ítélve – hamarosan folytatódik.

7,5/10