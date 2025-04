Még be sem mutatták az új évadot, de már a harmadikat is berendelték a The Last of Usból

Még el sem indult a The Last of Us amerikai posztapokaliptikus drámasorozat második évada, az HBO máris megrendelte a következő, harmadik sorozatot. Az HBO saját gyártású sorozataiért felelős alelnök és a két executive producer, író és rendező is szuperlatívuszokban beszélt a filmről, a stábról és a színészgárdáról egyaránt.

Noha csak április 14-én debütál a The Last of Us második évada, de az HBO már most berendelte a következő, harmadik etapot.

Francesca Orsi, az HBO saját gyártású sorozataiért felelős alelnöke így nyilatkozott a sorozatról: „Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az HBO mennyire büszke arra a kiemelkedő teljesítményre, amelyet a The Last of Us második évadával értünk el. Craig, Neil, Carolyn és az egész executive producercsapat, a szereplők és a stáb mesteri folytatást készítettek, és izgatottan várjuk, hogy Craig és Neil történetét továbbvigyük abba, amiről tudjuk, hogy egy hasonlóan megható és rendkívüli harmadik évad lesz.”

Craig Mazin executive producer, író és rendező leszögezte: azzal a céllal vágtak bele a második évadba, hogy valami olyat hozzanak létre, amire büszkék lehetnek. Hozzátette: a végeredmény még a legambiciózusabb céljaikat is felülmúlta, köszönhetően az HBO-val való folyamatos együttműködésüknek és a páratlan színészgárda, valamint a stáb kifogástalan munkájának.

Neil Druckmann, akit szintén executive producerként, íróként és rendezőként kell jegyezni, a karrierje csúcspontjának nevezte, hogy a The Last of Us az eredeti alkotáshoz hűen kelt életre. Hozzátette: a siker nagy részét a társának, Craig Mazinnak, az HBO-val való együttműködésnek és a PlayStation Productions csapatának tudja be.